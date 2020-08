Je horký letní večer a my usedáme ke stolu v minimalistickém a designově čistém prostoru holešovické restaurace The Eatery. Za pokrmy šéfkuchaře Pavla Býčka, který přenáší tradiční české recepty do 21. století, sem v otevírací době od úterý do soboty míří opakovaně spokojení zákazníci.

Nabídka nápojů je však neméně pozoruhodná - a nechybí v ní ani šampaňské Dom Pérignon, víno pojmenované po benediktinském mnichovi, který údajně po jeho požití volal, že "pije hvězdy". My jsme během večera dostali příležitost kombinovat tyto "hvězdy", respektive šest různých ročníků, k šesti pokrmům z The Eatery.

Začalo se osvědčenou klasikou: Dom Pérignon Vintage 2008, silný a mezi vinaři vysoce považovaný ročník. A k němu kedlubna, lískové oříšky a mák jako předkrm.

Hned poté už ale došlo na řadu Dom Pérignon Vintage 2010, bedlivě vyhlížený a letos uvedený ročník, na který dohlížel stále relativně nový chef de cave společnosti Vincent Chaperon. Do funkce sice nastoupil před rokem a půl, ovšem oproti svému předchůdci Richardu Geoffroyovi, který stál v čele 28 let, je stále teprve na začátku.

Na rok 2010 nevzpomínají vinaři nejraději, zima byla dlouhá, jaro přišlo pozdě a bylo suché, léto zase mělo výkyvy. Chaperon a jeho tým přece dokázali vykouzlit svěží šampaňské, které v The Eatery umně zkombinovali s marinovaným pstruhem, okurkou a zázvorem.

Následný Vintage 2003 se někdy s nadsázkou označuje jako "příbuzný" roku 2010, ani ten nevyšel z ideálních podmínek, a přece má podobně svěží nástup a překvapí i zajímavou dochutí. A Pavel Býček rozhodně nezůstal pozadu: telecí brzlík, pečená cibule a slunečnice se ukázaly jako vynikající kombinace.

Přišel čas přejít na rosé, postupně se na stole vystřídaly ročníky 2004 a 2006 a s nimi nejprve jehně, cibule, kroupy a lesní houby a pak kachna, meruňky a mangold. Každý zážitek by však měl dojít ke svému vrcholu a toho se podařilo dosáhnout. Švestka, spálená smetana a mandle byl překvapivý a vynikající sezónní dezert, doplněný o Dom Pérignon Rosé Plénitude 2 1996, tedy šampaňské, na němž se začalo pracovat před 24 lety!

Označení Plénitude 2 znamená, že ho vinaři nechali uzrát do druhého stádia. Shledali, že klimatické podmínky hroznům přály, a tak část lahví nechali stranou a ty mohly zrát dalších několik let. A na chuti je to znát: víno je dospělé, a přece chutná lehce a ideálně tak pasuje k dezertu.

Šest lahví, šest vzácných ročníků, šest mimořádných pokrmů. Večer v The Eatery patřil k pamětihodným a vy ho můžete zažít taky, stačí si v restauraci udělat rezervaci.