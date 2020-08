Nová kampaň značky Montblanc nese název What Moves You, Makes You a oživuje misi značky inspirovat lidi, aby maximálně využili svůj potenciál za svých vlastních podmínek. A zároveň oslavuje ty, kdo v životě následují svoji vlastní a individuální cestu a přepisují zažité kódy úspěchu 21. století.

Bere si k tomu dobré příklady: ambasadory značky, kteří jsou důkazem, že následování svých snů a vášní nás definuje jako člověka lepšího a úspěšnějšího. Produkty Montblanc pak dělají svému nositeli společnost na cestě za tím, co miluje.

Kampaň zachycuje inspirující život oceňovaného scénáristy a filmaře Spikea Leeho a jeho odkaz, který nesporně ovlivnil světovou kulturu; herce Tarona Egertona a jeho neuvěřitelnou cestu, která se před ním otevírá; a herce a zakladatele herecké školy Chena Kuna, který neúnavně hledá nové cesty jak dát co nejvíce zpět své komunitě za využití své vášně ke kreativitě.

"S novou kampaní se propojujeme s novou globální generací vůdců a profesionálů a chceme je inspirovat k dosahování jejich potenciálu na jejich cestě životem poháněným vášní spojenou s tím, co dělají. Kampaň vyjadřuje novou touhu žít život, kde profesionální a osobní spolu nesoutěží, ale vzájemně se obohacují. Ač v různých fázích své kariéry, tyto tři kreativní osobnosti kampaně jsou nesporným důkazem toho, že následování toho, co vás žene kupředu, vás nakonec dovede k naplnění a úspěchu," říká Vincent Montalescot, Montblanc Executive Vice President Marketing.

Nová platforma společně s kampaní podtrhují základní přesvědčení značky Montblanc, že každý může zanechat stopu; nejenom na jejich cestě za úspěchem, ale také radostí z cesty samotné a snahou, jež inspiruje a vzrušuje na každém kroku. V rámci kampaně Montblanc představuje tzv. „Mark Makers“, vášnivé osobnosti, které dělají, co milují a volí intuici před diktátem. Jsou poháněni vyššími cíli a láskou ke své práci a ztělesňují hodnoty těch, kdo mění obraz toho, co úspěch doopravdy je.

Kampaní What Moves You, Makes You se Montblanc představuje jako 'značka luxusního business životního stylu'. „Jsme Maison založený průkopníky, kteří se rozhodli vytvářet inovativní produkty pro ty, kdo touží zanechat na světě stopu. Kampaň je tak ve své podstatě vyjádřením evoluce naší DNA. Způsob, jakým lidé pracují se změnil; priority a hodnoty se posunuly a my jsme cítili, že je čas redefinovat kódy úspěchu ve snaze reflektovat změny, které naši zákazníci zažívají," říká Nicolas Baretzki, Montblanc CEO. "Být tzv. 'Mark Makerem' znamená jiný způsob myšlení. Již to není o statutu nebo dosažení vrcholu, jde o smysluplnou, účelnou a obohacující cestu, na kterou se vydáme a o lidech, které na té cestě ovlivníme."