Všechno začalo u Petera Olaha, designéra společnosti Škoda Auto, který před deseti lety přišel s nápadem vytvořit skleněnou trofej, která by přestála čas. A hned v roce 2011 se povedlo jeho vizi realizovat. Škoda Auto jako oficiální partner závodu tehdy se společností Lasvit navrhli první prototyp, který zazářil na závodě v roce 2011.

Zrodila se tradice, která se od té doby přerušila jen jednou: jinak jsou pokaždé vítězové odměněni trofejemi z Nového Boru, rozdíl je jen v unikátním brusu, který je specifický i pro letošní variantu, připomínající dva kužely proti sobě.

"Letos jsem chtěl brusem vzdát hold tradici a historii, ale zároveň do toho promítnout moderní techniky navrhování. Použil jsem něco, co znám z navrhování automobilů. Podíval jsem se na 3D model a prolínání linií a chtěl jsem to vyzkoušet na reálném objektu a vytvořit takovou síť pomocí brusu," popsal inspiraci pro letošní trofej Olah.

"Navrhoval jsem letos už desátou trofej. Každý rok je přitom technika dekorace jiná, aby vítězové měli doma pokaždé originál vztahující se k danému ročníku," říká Olah.

Striktně geometrický dekor je však obzvlášť náročný a vybrousit jedinou trofej zabere brusiči tři dny práce. Při výrobě se tak jde k hraně možností řemesla. "Mé dvě velké vášně jsou sport a sklářství a jsem hrdý, že je můžeme díky trofeji Tour de France propojit. Věřím, že inspirujeme další generace sklářů stejně jako špičkoví cyklisté oslovují malé sportovce," prohlásil majitel a zakladatel společnosti Leon Jakimič.

Trofeje, které dostanou 20. září v Paříži držitelé všech čtyřech trikotů, jsou vyrobené z jednoho kusu ručně foukaného a následně ručně broušeného křišťálového skla. Každá trofej váží téměř čtyři kilogramy a je vysoká přes šedesát centimetrů. Vyvinout trofej od první skici po finální kus zabere minimálně dva měsíce práce, kdy Peter Olah ladí brus ve spolupráci se sklářskými technology. Po deseti návrzích rozdílných brusů však sám přiznává, že tradiční řezy už jsou skoro vyčerpané a příští rok bude muset přijít s něčím úplně jiným.

Kromě Tour de France navrhoval Lasvit i pro šampiony z dalších sportovních akcí. Trofej od této společnosti mají třeba čeští olympijští medailisté z her v Pchjongčchangu, Soči i Rio de Janeiro. Každý rok Lasvit také dodává ceny Thálie pro výjimečné divadelníky a divadelnice.