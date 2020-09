Tady ve studiu na pražských Vinohradech není snad nic, co by nebylo pečlivě vymyšleným designovým kouskem. Sklenice, hrnky, zdobné hodiny, poctivý dřevěný stůl… Řada věcí pochází od jiných designérů, včetně drobných lžiček Jana Kaplického, ale mnoho z nich vzniklo v hlavě Michaely Vrátníkové a Petra Mikoška, kteří právě v tomto studiu tvoří pod značkou Boa Design. Založili ji v roce 2005 a za tu dobu společně navrhli desítky pozoruhodných objektů. Dřevěné hračky, svítidla, lahve na vodu, sklenice na víno, pingpongový stůl, domino, ale i kolekci streetwearového oblečení. Širokou škálu spojují tři prvky: cit pro tvar a proporce, minimalismus a jednoduchost. "Vztah k řemeslu máme v rodině, měli jsme tam ševce i truhláře. Můj děda byl elektrikář a velmi zručný kutil. Když jsem s ním rozebíral své první návrhy ještě na vysoké škole, tak vždycky říkal: No, mohlo by to být jednodušší…," vzpomíná Mikošek.

Jen těžko byste hledali designéra či dvojici s podobným spektrem činností, jakými se mohou chlubit Boa Design. Drtivou většinu produktů vyrábějí jako zakázky pro jiné značky, nemusí tedy řešit jejich prodej a výrobu, stačí je jen navrhnout a mohou se posunout dál. "Zjistili jsme, že nás to baví víc než dělat obchod. Kdybychom takovou škálu, kterou navrhujeme pro ostatní, měli i sami vyrábět, tak by se to nedalo," říká.

Když se spojí móda a design

On je vystudovaný produktový designér, ona módní návrhářka, ale ani jeden z nich se nechce specializovat jen svým směrem. "Spousta lidí to nechápe a z hlediska prezentace to bývá komplikované. Ale já mám ráda, když jsou projekty z různých oblastí. Postupy jsou odlišné, mozek se osvěží. Nevím, jestli by mě bavilo dělat dokola jen módu," prohlašuje Vrátníková. Díky odlišnému zaměření se navzájem doplňují a mohou se pouštět při práci za hranice svých vlastních znalostí. Tak koneckonců celá jejich spolupráce i začala. Potkali se během studií na Vysoké škole uměleckoprůmyslové. "Míša šla zrovna kolem a já potřeboval něco sešít," usmívá se Mikošek. "Slyšel jsem, že skvěle zvládá střihy, tak jsem říkal, že musíme něco vymyslet spolu."

Dokonalá souhra

Značka Boa se ve světě českého designu poprvé objevila v již zmiňovaném roce 2005: tehdy Petr na Designbloku vystavil křeslo. "Jeho tvar připomínal hroznýše, který patří do rodu Boa," vysvětluje Vrátníková. Prvním skutečně společným produktem však byla až kolekce tašek, kde se ideálně protnuly přednosti obou návrhářů. "Tašky jsou tak trochu na pomezí: je to věc módní i designová," podotýká. "No a nějak se to chytlo, zjistili jsme, že ta spolupráce funguje celkem fajn a každý z nás dokáže nabídnout jiný úhel pohledu."

V prvních letech je ještě živila práce pro jiné firmy, postupně však ostatní úvazky zkracovali a začínali se naplno věnovat vlastnímu projektu. Však také zakázky a produkty rychle přibývaly. Mezi ty srdcové řadí designéři třeba kolekci neonových lustrů Neoline z roku 2008, moderní minimalistickou alternativu klasického křišťálového osvětlení do interiérů hotelů či restaurací. "Tehdy nikde nebyl lustr, který by byl současný, jednoduchý a přitom vypadal honosně. Byl o ně zájem třeba v Dubaji, kde by je chtěli dodnes. Produkčně jsme to ale už nezvládali a výrobu jsme nakonec museli pozastavit," říká Mikošek.

Za střídmé stojany na květiny s přísnými liniemi z roku 2011 získali prestižní ocenění Red Dot Design Award. Na Designbloku 2012 upoutali instalací M48, v níž nabízeli unikátní a originální pohled na tradiční pingpongové stoly. Zaujali také kolekcí lustrů Rings pro Preciosa Lighting. Největší pozornost však vzbudila jejich spolupráce s českou firmou Tilak, specializující se na outdoorové oblečení, pro niž připravili kolekci Poutnik. V ní reagovali na českou zálibu v nošení sportovního oblečení do města a navrhli oděvy, které kombinují špičkové outdoorové materiály a zároveň elegantní městský styl.

"Poutnik je další srdcovka," kýve Vrátníková a Mikošek ji rychle doplňuje: "Tilak je jediná firma, která má v Česku licenci na zpracování materiálu Gore-Tex." Kolekce sice vznikla před více než třemi lety, práce na ní však pořád neustaly. Přidávají se nové kousky oblečení, upravují se a zdokonalují. Jsou to léty ověřené produkty, které fungují. Zde neplatí pomíjivost módních trendů, přednost naopak dostává k dokonalosti vybroušená funkčnost. Věci tak vydrží napříč sezonami. Čímž se dostáváme k dalšímu důležitému rysu obou designérů: společenské odpovědnosti.

I když materiál nevypadá atraktivně, tak z toho může vzniknout skvělá věc.

Volnočasová dobročinnost

"Ostatní ve volném čase dělají na vlastních kolekcích, my si hrajeme se zbytkovým materiálem, který už nemá další využití. Věnujeme se různým projektům, které mají za cíl zařadit do pracovního procesu handicapované," shrnuje Mikošek. Boa Design se několikrát zapojil do akce 3xR − redukuj, renovuj, recykluj, zaměřené na nadměrnou spotřebu a ochranu životního prostředí. V jejím rámci jim třeba nabídla Ikea potahoviny, které by jinak vyhodila, a Mikošek s Vrátníkovou z nich ušili batohy, o které byl mimořádný zájem. "Začali jsme se zabývat recyklací ještě před nynější ekologickou vlnou. Přišlo nám to tak automatické: člověk vidí materiál, kterým se plýtvá, tak ho raději nějak využije," popisuje Vrátníková. "Baví nás ukazovat, že i když materiál nevypadá atraktivně, tak z toho může vzniknout skvělá věc." Z recyklovaných textilií tak navrhli třeba obaly na iPhony a iPady a z jiných zbytkových materiálů, které by jinak skončily ve spalovně, zase kolekci houpaček a hraček. "Dřevo je vysoce kvalitní a atraktivní materiál. Když nás oslovil David Karásek z mmcité, zda bychom se ujali odřezků z laviček, byla to pro nás vítaná výzva," vysvětluje Vrátníková. Oboustranný přístup k bezodpadové výrobě vyústil v dnes již sběratelskou kolekci dárků mmcité social nebo dřevěné hračky Robot Gang a stavebnici Make Cities. Pro výrobce městského mobiliáře navrhli i nepřehlédnutelnou obří houpačku Swing on!.

Kromě toho spolupracují i s chráněnými dílnami, v nichž si nechávají vyrábět některé produkty. "Nechceme nikomu dávat práci jen ze soucitu, vždycky máme za cíl, aby byl výsledek špičkový. Lidé si představí v chráněných dílnách třeba nevidomé lidi, ale rozsah handicapů je hrozně široký. Spousta handicapovaných chce pracovat a my jsme rádi, když jim můžeme dát práci a nechat je vyrábět věci, o které bude zájem," pokračuje designérka.

O těchto prospěšných aktivitách přitom Boa Design navenek takřka nemluví. Obecně o jejich práci není příliš slyšet, pod některými produkty, jako třeba nedávnými barevnými ponožkami Rajky, ani nejsou podepsáni. Nepotřebují to. Nedělají věci pro věčnou slávu. Netouží se za každou cenu zviditelňovat, zakázek mají i tak dost. "Mediální pozornost nám práci nepřinese. Tu nám přinesou kontakty. Když spolupráce proběhne dobře, tak se klienti leckdy vrátí, za což jsme rádi," říká Mikošek. "Tak to obvykle bývá, že začneme s jedním projektem a pak přijde klient s dalšími nápady."

Vzhledem ke stoupajícímu tempu zakázek už dokonce s Vrátníkovou uvažovali, že si k sobě najdou další spolupracovníky, zatím je však najímají jen na externí bázi. "Naše cena roste. V pohodě se uživíme. Nehrotíme, že bychom brali zakázky za každou cenu a kývali na všechno. Snažíme se zaměřit na to, co nás baví a naplňuje," prohlašuje Vrátníková. Výhoda Boa Designu je navíc právě i v šíři jeho záběru. "Většina studií se věnuje výhradně interiéru, my se soustřeďujeme hlavně na produktový design," dodává Mikošek.

Po jarním koronavirovém zpomalení prožili nabité léto, neboť práce mají znovu spoustu. Navrhují kolekci kožených tašek pro jednu českou firmu, chystají zdokonalenou roušku, připravují nový projekt opět pro mmcité. A pozoruhodnou interaktivní instalaci přichystali i na letošní Designblok. Pokud se stavíte, dočkáte se nejen zajímavého překvapení, ale dostanete také šanci poznat dvojici, jejíž produkty dost možná znáte, ale osoby za nimi stojící nikoliv. Designéry ve stínu.