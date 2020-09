Křehká krása

Je libo elegantní, ručně malované vázy od Dominiky Petrtýlové? Mysteriózní světelnou instalaci od Light Works (foto), kde je každá z lamp originál? Uměleckou keramickou kolekci od Adély Báčové? První samostatné dílo Zdeňka Vacka, šperkaře z už zaniklé značky Zorya? Křehké krásy bude na Design­bloku jako obvykle dost.

Tradiční řemesla

Bezpečnostní opatření Kvůli pandemii se Designblok koná ve speciálním režimu. Prostor Gabriel Loci bude rozčleněn do několika sektorů s oddělenými vstupy a východy. Počet osob současně se nacházejících v jednom sektoru bude limitován. Vystavující jsou rozděleni rovnoměrně do placených sektorů A a B. Vstupenka (od 1. 10., GoOut) na vybraný časový úsek do jednotlivého sektoru bude za 150 Kč.

Martina Novotná vrátí na Designblok starou techniku ručně tkané tapiserie (foto), kterou si budete moci navíc sami vyzkoušet. Anna Štajglová pod značkou Masopust (foto) ukáže vlněné tapiserie a koberce, které se jednou promění v čelo postele a jindy ve stropní rozetu. PAPCUN zase představí brýle z masivních kusů rohoviny vodního buvola, které vysochal Martin Papcún tradičními řemeslnými technikami z Japonska.

Návrat k přírodě

Utíkat do přírody se stalo novým trendem, který pandemie koronaviru jen urychlila. Z přírody čerpá inspiraci i řada designérů: třeba LLEV představí novou kolekci interiérových doplňků a nábytku Myceelium, jež vznikla z hub (foto). Jiří Krejčiřík zase navrhl stůl, který vznikl z padlých stromů ze zámeckého parku Veltrusy a reflektuje dobu a kontext místa.

Design žije

Doma je nejlépe

Blíží se studené měsíce a možná i další karanténa, a tak budeme rádi za inspiraci na zvelebení domova. Porcelánová manufaktura Rudolf Kämpf připravila variabilní porcelánovou kolekci na čaj a kávu Solo, Todus zase nabízí pohodlný a elegantní venkovní nábytek a Vykoukal & Navrátilová vytvořili zahradní vodní prvky. A neztratí se ani ti, kteří si chtějí hrát: funkční hrací panely Kunananuk ocení děti i dospělí.

Hospodářské noviny na Designbloku V rámci doprovodného programu pro vás na každý den chystáme diskuse s našimi hosty ze světa designu, umění, byznysu i módy, ale také vědy a novinařiny, kteří nás inspirují. - Středa 7. 10. – 16:30 V pohybu – o potřebě neustále se pohybovat vpřed s hosty Hospodářských novin - Čtvrtek 8. 10. – 16:30 Touha po poznání – o vášni pro vědu s hosty Hospodářských novin - Pátek 9. 10. – 16:30 Byznys v DNA s hosty šéfredaktora HN - Sobota 10. 10. – 19:30 Dotykem, dechem, SRDCEM – o tvůrčí vášni s hosty magazínu PročNe - Neděle 11. 10. – 19:30 Ve veřejném zájmu – o lásce k novinařině s reportéry HN

Hlavně nadhled

Prosklený prostor ambitu v srdci budovy poskytl letos prostor Designerii, kterou navrhl Jan Plecháč. Do bývalé rajské zahrady se díky jeho přičinění opět na pár dní navrátí zeleň, která bude obestavěna 222 kusy štaflí. "Je to velmi obyčejný, ale nikoliv přízemní předmět. Umožní návštěvníkům až neuvěřitelný nadhled, což je přesně to, co naše společnost velmi potřebuje," prohlásil Plecháč. Ten zasvětí Designblok ještě jedné své vášni: motorce. Dvanáct mistrovských řemeslníků podle jeho konceptu a za supervize DK Garage Boss přetvoří motorku ČZ 175 v unikátní designérský klenot přímo na Designbloku.

Design pomáhá

Spolu s největším českým festivalem designu a módy se letos na pražské Kampě koná výstava Design Helps. Představuje 28 českých i zahraničních projektů, které ukazují, jak může design sloužit jako nástroj změny a řešení problému. Logicky se tak řada z nich týká pandemie: ochranné štíty, roušky nebo germicidní UV lampa na dezinfekci drobných předmětů. Výstava ale představuje i jednoduché včelí úly, které si může navrhnout každý, interaktivní učebnici nebo hmatovou hru pro nevidomé.

Vstříc budoucnosti

I design se přizpůsobuje nové době a nebrání se technologiím. Třeba progresivnímu 3D tisku: pomocí něj vznikly vodovodní baterie od Grohe nebo brýle na míru Onyx. Zaujmou i špičkové akustické panely od Barrisolu a chytrý květináč Microgreens od Leaf Learn vám zase vypěstuje zdravou zeleninu za 96 hodin (foto). S hravou instalací přichází výrobce městského mobiliáře mmcité ve své expozici s názvem Čerstvě natřeno. Nesedat! Tradiční parková lavička coby razítko a bílé tričko jako prostor pro vaši kreativitu (foto). A ti, kteří mají rádi retro ocení elektrokola E-Cafe Bike, která vypadají jako staré motocykly (foto).