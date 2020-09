Humpolec leží v srdci naší země, uprostřed dálnice D1 a má naprosto dokonalou 8smičku, místo, kam stojí za to udělat si výlet, pro Pražany i Brňany, pro Čechy i Moravany. Za tímhle dokonalým projektem stojí milovníci umění, manželé Bára a Zdeněk Rýznerovi. Nechali OK Plan Architects proměnit zchátralou textilku v zónu pro umění. V přízemí se dnes nachází galerie, originální stavebnice pro děti Špulka, nádherné knihkupectví, ale také dokonalá kavárna.

Tuhle nejsladší kavárnu vede mladá a krásná Bára Lamačová, však s profi pečením začala už v devatenácti. Ve hře je s ní její mamka, Ivana Tošerová. Do nebes vás v 8smičce vystřelí výstavy za 8,− Kč, ale i parády české a francouzské cukrařiny. Ať zkusíte kremroli či větrník, croissant, kokosový éclair nebo choux s karamelovým mascarpone, bude to raketa! Zajít sem můžete už posnídat, třeba párečky místního řezníka nebo loupák s jahodovou marmeládou.

Ivana prý nikdy péct nechtěla, ale její chleba je tak návykový a v Humpolci a přilehlém okolí natolik oblíbený, že teď dělá až 300 bochníků týdně. A konečně, v podniku můžete potkat také Bářina tatínka Zdeňka Tošera, tedy pokud zrovna nebude na cestě pro mouku nebo do obchodů, kam dámy dodávají plody své skvělé práce. Na mlýncích je výběrová káva, ochutnat můžete i prvotřídní zmrzlinu.

Cafe 8smička Kamarytova 97, Humpolec

8smicka.com

Zažít úžasnou výstavu či přednášku, koupit si nádhernou knihu, pohrát si ve Špulce a ochutnat cokoliv báječného z Cafe 8smička, to zní jako dokonalé kombo. Tohle je spojení, které by si mohlo přát každé okresní město. Těch zchátralých objektů by k tomu bylo dost.

Lukáš Hejlík je gastronomickým nadšencem a autorem knihy Gastromapa Lukáše Hejlíka, 365.

Tip: Větrník a výstava