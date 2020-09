Krajta zelená patří k nejkrásnějším zástupcům své čeledi. Má výrazné barvy a fascinující pohyby: omotá se napříč několika smyčkami těla přes větve pralesa, kde v poklidu odpočívá. A právě škrtič žijící převážně v jihovýchodní Asii se stal inspirací pro návrhářku Yoon, když chystala pro Bvlgari novou kolekci kabelek Serpenti nazvanou Serpenti Through the Eyes of Ambush.

Tři modely − kabelku přes rameno, všestrannou ledvinku a společenský kousek Serpenti Minaudiére − spojují živé barvy, měkké křivky evokující smyslnost hadího těla a svěží design. Všechny také mají "utajenou" sponu ve tvaru hadí hlavy potaženou kůží nappa v odstínu kabelky, díky níž dokonale zapadá do celkového vzhledu. Vidět jsou jen perleťové oči, na černém podkladu, a oči z černého onyxu na podkladu barevném. Všechny si můžete omotat kolem těla, tak jako krajta obsazuje větve stromů.

"Touto kolekcí kabelek jsem chtěla vyjádřit odvážný a moderní charakter Serpenti. Hadi jsou úžasná a fascinující stvoření, ale v podání Bvlgari se stali též kouzelným symbolem neustálého vývoje. Přírodní krása se potkává s lidskou kreativitou pod taktovkou moderní estetiky," prohlásila korejsko-americká návrhářka Yoon, kreativní ředitelka značky Ambush. Její oděvy a šperky, které vytváří, jsou inspirované reálným životem s lehkým nádechem humoru či rebelství. Yoon obléká řadu hiphopových hvězd, spolupracovala se značkami jako Nike, Louis Vuitton či Off-White a pro Dior navrhla kolekci výrazných pánských šperků.

Její projekt pro Bvlgari je moderní interpretací ikonické kabelky Serpenti Forever, která nabízí krásu, tajemství i nepředvídatelnost přírody. To se odráží i v kampani ke kolekci, v jejímž čele stojí supermodelka Bella Hadidová.