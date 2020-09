Podívejte se, kolik vrstev v té matraci je. Všechno to jsou přírodní materiály, proto to dokonale funguje, vysvětluje a rukama jemně pročesává ovčí rouno. "Za ty roky už bych asi také dokázal dát dohromady celou postel," směje se. O postelích a kultuře spánku toho ví Karel Vágner hodně. Ještě aby ne, byl to on, kdo českým zákazníkům představil ikonické postele Hästens, jejichž poznávacím znamením je látka s modrými kostkami, nebo britské Visprings, které se jim v kvalitě velmi blíží. Od otevření jeho prvního obchodu v Česku uplynulo šestnáct let, za tu dobu prodal přes dvanáct tisíc lůžek a ani koronakrize jeho byznys příliš nepotrápila.

Všechno to začalo ve Švédsku, kde s manželkou strávili několik dní v domě jeho sestry. Už po první noci si říkali, že se ještě nikdy tak dobře nevyspali. "Ráno jsem byl odpočinutý, vůbec jsem se nepotil," popisuje své první setkání s Hästens. Jeho sestra mu vysvětlila, že to není klimatizací, ale postelí, která je vyrobena z koňských žíní, lnu nebo bavlny. Od té chvíle nechtěl spát na ničem jiném a rozhodl se, že naučí správně spát všechny své přátele. To byl rok 2004 a jemu se podařilo přesvědčit vedení Hästens, aby si mohl otevřít obchod v Praze. Jen během prvního roku prodal devadesát postelí a jeho prodejna se stala jednou z nejúspěšnějších na světě. O šest let později rozšířil nabídku o další špičkové značky, i kvůli architektům, kteří rádi pracují s různými barvami a látkami, a otevřel si druhý obchod s jednoznačným názvem Dreambeds.

Výrobci, které si tam vybral, museli splňovat řadu kritérií. Nejen že pro něj bylo důležité použití přírodních materiálů, ale dbal také na jejich přístup. "Když jsem objížděl manufaktury a zeptal se třeba řemeslníka, který tam šil matraci, co dělá, tak odpověděl: Vyrábím postel pro pana Smitha. Uvědomoval si, že vyrábí konkrétní věc pro konkrétního člověka. A to je pro mě hodně důležité," zdůrazňuje. Když se teď ohlíží zpátky, těší ho, že se k němu naučili čeští zákazníci chodit a chtějí se naučit lépe spát. "Můj cíl je, aby lidé byli spokojení. Aby jim lepší spánek přinášel lepší život."