Na první pohled byste možná vůbec neuhodli, o co tady jde. Vypadá jako artefakt z hlubin moře a v interiéru se vyjímá jako umělecké dílo. Jenže tenhle spirálovitý objekt má ještě jednu zásadní vlastnost: line se z něj perfektní zvuk.

Jmenuje se Ionic Sound System a stojí za ním Ondřej Chotovinský a Martin Hřeben z firmy Deeptime, designéři s dlouholetou zkušeností z automobilového průmyslu. "Tvar vychází z přírody, klasickou spirálu v ní najdete ve spoustě organismů, člověk ji má i v uchu. Příroda je ten nejlepší designér," říká Hřeben.

Oba se designování bytových doplňků věnují již pár let. Reproduktory, které vyráběli 3D tiskem ze dřeva, měli největší ohlas, a tak zkoumali nové možnosti, jak takový produkt posunout. "Devadesát devět procent reproduktorů jsou hranaté krabice," podotýká Chotovinský, jehož s Hřebenem zprvu hnala čistě osobní potřeba, chtěli mít na stole něco zajímavějšího. A nakonec došli k metodě, která jim umožnila stvořit opravdový unikát.

Zvukový systém ze dvou reproduktorů a subwooferu totiž vznikl 3D tiskem z křemičitého písku s příměsí speciálně vyvinutého zpevňujícího prvku. Písek má skvělé tlumicí vlastnosti, eliminuje vibrace, čímž přispívá k dosažení perfektní kvality zvuku. A je navíc těžký, což je důležité pro akustiku. "Výsledný produkt pořád vypadá pěkně, jako přírodní materiál, ne plast z klasické 3D tiskárny," doplňuje Hřeben.

Díky tomu si mohli vytisknout vysněné dílo inspirované podmořským světem. Dva reproduktory Spirula a subwoofer s reproduktorem o průměru asi 14,5 centimetru, jehož tvar vychází z mořského ježka a nazývá se Thunderstone. "Název má kořeny v dřívější lidské víře v to, že zkameněliny byly dílem od Boha. Že blesk udeřil do kamene a vznikl takovýhle tvar. A jelikož je to z písku a máme mořskou tematiku, tak to do sebe hezky zapadá," vysvětluje Chotovinský.

Tvůrci si navíc rádi hrají s čísly. Kolekce se vyrobila v množství 1618 kusů, tisícinásobkem zlatého řezu 1,618 − ten dal spirálovitým reproduktorům tvar. A prodává se za cenu 3141,59 eura − tisícinásobek čísla pí. Jak k tomu dodává Hřeben, nejvíce se jim daří v Japonsku. "Tam jdou hodně po inovativních záležitostech!"