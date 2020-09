Nejkrásnější galerie na světě je naše planeta!

Ilustrace pro mě znamená záznam mých nápadů. Něco si vymyslím a pak to potřebuji převést do fyzické formy. Někdo to dělá hudbou, někdo fotografií a mně nejlépe slouží ilustrace.

Kniha, která mě nadchla, je DobroDruhům od Terezy Ramba. Vizuálně i textem.

Místo, které mám v New Yorku nejradši, je čtvrť Dumbo − leží mezi Brooklyn a Manhattan bridge. Je to krásná stará čtvrť, která se modernizuje, ale pořád jí zůstává brooklynská duše. A ten nádherný výhled na Manhattan!

Když se chci dobře najíst v Praze, vyrazím třeba do Bufetu v Karlíně.

Bufet, U Nádražní lávky 81/2, Praha

Když se chci dobře najíst v NYC, vyrazím na takoyaki, japonské kuličky s chobotnicí. Chodím na ně nejraději do jednoho malého bistra, do Otafuku x Medetai.

Otafuku x Medetai, 220 E 9th St, New York, NY

Umělecké dílo, po kterém toužím, je cokoli od francouzského umělce JR (foto), je ale jasné, že žádné nikdy nezískám… Vytváří totiž projekty, které trvají jen pár dnů, hodin, někdy minut. Fotí obrovské černobílé portréty lidí, které nalepí například na obrovské tankery a ty pak s nimi brázdí vody. Nebo jeho projekt vytvářený v Izraeli, kdy spojoval portréty lidí stejného povolání, ale jedni byli Izraelci a druzí Palestinci.

Ideální víkend si nedovedu představit bez svého psa Jonáše a přítelkyně Julie (foto). Když k tomu přidáme i bandu kámošů a rodinu, tak nemůže chybět nic.

Poslední věc, kterou jsem si pořídila do bytu, jsou pokojové rostliny!

Kdy vznikla moje první ilustrace, vám nepovím. Kreslím odmalinka, moje máma je výtvarnice, a tak jsme podle mě drželi s bráchou pastelky v ruce hned po porodu. Můj nejoblíbenější motiv byl ale určitě náš pes Cecilka.

Nejraději tvořím doma. Mám ráda naše doma a moc dobře se mi tam pracuje.

V umění obdivuji již zmiňovaného JR, ale také Petra Sýse a Petra Nikla.

V poslední době mě hodně překvapil nový film Bohdana Slámy − Krajina ve stínu. Jeden z filmů, které mi uvíznou v hlavě na dlouhou dobu a jsou zároveň velkým zrcadlem nás všech…

Kromě umění mi teď dělá radost vytváření seriálu Plešouni (foto) pro onkologicky nemocné děti. Hrozně mě to baví i naplňuje.

Mobilní aplikace, která mi nejvíc usnadňuje život, je Slack. Skvělá na komunikaci v týmu, kde řešíte hodně věcí.