Prvopočátkem splněných přání je snění. "V době vzniku těchto řádek nejste v úřadu, nejste zvolena, zatím jste neprošla prvním ani druhým kolem voleb, nepsalo se o Vás v novinách, neproběhla Vaše kampaň, dokonce není ani známá Vaše tvář. Věřte ale, že na Vás myslíme už delší čas," píše se v dopisu neexistující první české prezidentce, kterým studio Nastassia Aleinikava uvádí pětici ručně vyrobených brýlí.

"Přijměte náš dar k Vaší inauguraci. Brýle vytvořené speciálně pro Vás. Abyste s nimi byla připravena prohlédnout nečistá jednání a vidět do budoucnosti. Mít jasné vize a spatřit věci nezkresleně ze všech úhlů pohledu. Těšíme se na Vás." Téma netradiční kolekce představené poprvé na letošním Designbloku vzniklo mimo jiné jako reakce životních partnerů šperkařky Anastázie neboli Nastassie a designéra Pavla Kahotských na počínání české vlády jako reakce na šíření koronaviru. "Utíral jsem nádobí a rozjímal nad tím, jak se chovají, komunikují a co všechno dělají reprezentanti ostatních zemí oproti těm našim. Říkal jsem si, že se cítím hodně podvedený. Že by to mohlo být jinak," popisuje Pavel. Oba pochází z běloruského Minsku, v Česku však žijí a působí už čtrnáct let. V dopisu, ve kterém se obrací na prozatím neznámou adresátku, zmiňují třeba mravní deficit, který českému národu vznikl kvůli chybějícím hodnotám, jako jsou respekt, pokora a laskavost. "Tohle je náš příspěvek společnosti. Jako designéři můžeme vyrobit něco, co alespoň upozorní na to, že i my nejsme s populismem spokojení a že bychom rádi viděli změnu," pokračuje Pavel.

Mravní základ

Modely brýlí nesou jména čtyř kardinálních ctností, které by podle tvůrců měly být představiteli prezidentského úřadu vlastní. Jsou jimi statečnost, umírněnost, moudrost a spravedlnost. Pro název pátého modelu zvolili ctnost božskou − lásku. K projektu navíc přizvali i dvě osobité ženy. Ilustrátorka Maria Makeeva navrhla stříbrnou ozdobu v podobě hlavy českého lva pro nýty zvnějšku stranic. Spisovatelka a lektorka Knihovny Václava Havla Denisa Šedivá je múzou a zároveň tváří kolekce, na níž jsou brýle zachyceny v doprovodné fotografické kampani. Ta rovněž ukazuje i na znepokojivý fakt, že naposledy panující ženou v české zemi byla Marie Terezie.

Sen o první české prezidentce

"Česku i jiným zemím by podle nás hodně prospělo, aby se ženský princip dostal do vlády ve vyšším procentu, jako se to děje třeba v Estonsku nebo Německu. Možná by to pak obracelo úhel pohledu jiným směrem. Kolekce je ale samozřejmě spíše poetická hra než boj za nějaké kvóty," doplňuje Anastázie. Formát dopisu pak vytvořila Natálie Kratochvíle, která s duem už déle spolupracuje na textech.

Kolekce je nakonec jakýmsi "best of" z modelů, které už studio vytvořilo. "Když jsem na kolekci začal pracovat, zjistil jsem, že mi kreslení návrhů nedává smysl. My totiž nevíme, kdo to je. Navíc jsme za poslední rok vyrobili spoustu krásných brejliček pro výjimečné ženy. Každá z nich by mohla být prezidentka. Pokaždé jde totiž o ženu činu s dobrým charakterem. A tak jsme si od nich propůjčili několik modelů." Jedna je logopedka, další produkční, jiná doktorandka politologie. Jedny brýle také vychází z těch, co nosí Anastázie, a poslední z modelu, který si Pavel vyrobil pro sebe. Tentokrát však mají barvu lila.

I tvář kampaně Denisa Šedivá je nositelkou autorských brýlí. "Je to naše dlouhodobá zákaznice a teď už i kamarádka. Spolu s manželem mají doma už snad pět či šest kousků. Potkali jsme se v Bruselu, kde jsem v Českém domě prezentovala diplomovou práci. Svým vzhledem, názory i postoji by se určitě na pozici prezidentky hodila," vysvětluje Anastázie.

Tavicí kotlík je v kuchyni

Brýle pro první českou prezidentku jsou třetím pokračováním tvůrčí spolupráce manželů. Její start v podobě kolekce Utopie provázelo oborové i absolutní vítězství v soutěži Czech Grand Design v roce 2017.

Potkali se už na střední škole v Bělorusku, tehdy byla ale Anastázie o rok výš a Pavel si jí prý ještě nevšiml. Když se však oba dostali na pražskou UMPRUM, situace se změnila. Pavel studoval filmovou a televizní grafiku, Anastázie patří k předním absolventům ateliéru K.O.V. pod vedením Evy Eisler. Svými autorskými šperky si hned záhy získala velkou pozornost a její jméno se začalo objevovat v médiích i nominacích na různá ocenění. Na Czech Grand Design byla nominována celkem pětkrát. K nejvýraznějším patří třeba kolekce Scandinavian Forest inspirovaná severským zvykem navlékat plody přírody jako borůvky a lesní jahody na stéblo trávy. Nebo kolekce Voynichův rukopis, na jejímž počátku stála tajemná kniha z 15. století napsána neznámým písmem v neznámém jazyce, plná ilustrací z mnoha oblastí, včetně botaniky nebo astronomie. Její tvorba je dnes mimo jiné zastoupena také ve sbírkách Uměleckoprůmyslového muzea v Praze nebo Moravské galerie v Brně.

K brýlím se poprvé dostala v rámci diplomové práce nazvané Moje optika v roce 2013. Na třetí řadě jménem Utopie už spolupracovala s Pavlem, který se chopil jak spolupráce na návrzích, tak výroby obrub. "S brýlemi jsem vkročila do vod, kde mi najednou chyběly zkušenosti. Bavilo mě to, ale zároveň jsem nechtěla a neměla odvahu pustit šperk. Táhla jsem dvě věci, fyzicky to nezvládala a byla totálně zavalená nánosy nehotových produktů a nesplněné práce," popisuje Anastázie.

"Když se ke mně přidal Pavel, udělal velkou revizi výrobních procesů a vyřešil spoustu technických problémů. Jako pro vystudovaného grafika pro něj bylo jednoduché brýle technicky navrhnout. Já mohla mít nápad, ale návrh pro mě musel někdo realizovat, u Pavla ale najednou tato potřeba odpadla. Mohl to hned udělat sám." Dnes se tedy Anastázie zcela věnuje šperku a Pavel brýlím, oddělené už mají i dílny. Doma v kuchyni se však všechno prolne, většinu spolu konzultují. "Nastěnka je frontman, ta odnese největší pozornost a byl bych rád, kdyby to tak zůstalo i nadále," říká Pavel, který v náručí během rozhovoru drží jejich další projekt, dceru Elsu.

Co se týče šperků, tam stále pracují v kolekcích. U brýlí se však rozhodli věnovat převážně kouskům na míru. Kolekce na sklad vyrábí ve spolupráci s Danou Prekopovou pro její bratislavskou optiku IOKO, ale i tam je to malé množství. "Princip brýlí na míru je naprosto funkční v tom, co jsme schopni nabízet. Neumíme dělat masovou výrobu a tohle navíc na trhu chybělo," pokračuje Anastázie. "Najít ideální obroučky je fuška, to může potvrdit asi každý, kdo nosí brýle. I nad touto zdravotní pomůckou se ale dá vyhrát, můžete si z ní udělat image."

Unikátní kus

Mít brýle od studia Nastassia Aleinikava je podle autorů snadné. Proces trvá zhruba tři týdny a obsahuje čtyři schůzky. Nejdůležitější je ta první, kde Pavel zjišťuje životní styl a potřebu. Obě strany se navíc musí pochopit v terminologii − slovo extravagantní totiž pro každého znamená něco jiného. Pavel si zákazníka vyfotí a na počítači pak vymýšlí první návrhy.

"Týden se na vás dívám a vytvořím třeba deset až dvacet návrhů. Ukážeme ale maximálně čtyři. Více návrhů je vždy známka toho, že si nejsem jistý." Na další schůzce se už zkouší prototypy před zrcadlem a vybírají se barvy. Důležité je taky vše přeměřit. Když jsou na třetí schůzce brýle skoro hotové, zabrušují se všechna místa, kde se dotýkají těla, aby to sedlo. Nejdelší fází je rozlešťování. Na poslední schůzce se už jen dolaďují detaily. Unikátní autorský kus vás vyjde na částku okolo šestnácti tisíc a máte na ně doživotní záruku.

Přes devadesát procent samotné výroby modelu tvoří ruční řemeslo. Pomocí stroje je pouze vyznačen obrys obrub. "Používáme záměrně silnější materiál, abychom měli větší prostor pro sochaření," podotýká Pavel. Do vnitřní plochy stranice také zasadí malé zirkonové srdíčko a na konce stranic větší zirkony od českého výrobce Preciosa. Ze zbytků acetátového těla obrub, přírodního materiálu z celulózy, který designéři odebírají převážně v biokvalitě od rodinné italské firmy Mazzucchelli, vznikají brože. Pár také spolupracuje s Milanem Kuželou z optiky Visus.

Kolekci Brýle pro první českou prezidentku doprovodily na Designbloku ještě dva jejich projekty − už třetí limitovaná série obrouček pro IOKO a minisérie zásnubních prstenů Twist. Kromě toho jsou Anastázie a Pavel členy skupiny oceňovaných designérů a zároveň kamarádů, kteří založili letenský obchod s autorským designem a doplňky Charaktery Design Store. Co bude dál, to se uvidí. "Naše vize je vždy jen na pár měsíců dopředu. Nemáme v plánu jít na Designblok a vždycky tam nakonec jdeme. Nemáme v plánu novou kolekci a vždycky ji nakonec uděláme. Teď máme plán přežít," smějí se oba v nečekaně intenzivním podzimním slunci na zahrádce jedné letenské kavárny. Nasazují si proto brýle Statečnost a koukají vstříc zářné budoucnosti.