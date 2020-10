Mrk, ahoj a brzy na viděnou. Takhle se loučí se svým majitelem Bentley Bentayga. Předními lampami opulentního SUV proletí světelný pozdrav. Jsou uměleckým dílem, ne jen obyčejnými světlomety, které si za cíl berou dobře ve tmě svítit. Když vůz odemykáte, tak na vás pomrkávají, a když se na ně zadíváte, jsou spíš jako šperk.

Vidíte v nich broušené sklenky na whisky, vázy na květiny, honosné křišťálové lustry v divadelních sálech? Přesně o to se jejich tvůrci snažili. "Design světlometů připomínající broušené sklo jsme poprvé navrhli pro model Continental GT, ale v Bentayze je ještě propracovanější," vysvětluje designér světel v britské automobilce Bentley Mike Sayer. "Inspirovaly nás propracované objekty z křišťálu, umělecká díla ze skla a broušené předměty. Když se na ně díváte, ač jsou světlomety zhasnuté, může se vám zdát, se ve skutečnosti svítí. Hází odlesky jako vybroušený diamant."

Přední světla jsou pro vůz monumentálních tvarů skutečně poznávacím znamením. Vůbec poprvé na Bentley mají eliptický tvar, dřív byly vykreslené kružítkem. Tato hlavní změna přišla s faceliftem, kterého se auto letos po třech letech dočkalo. Jen nejluxusnější auta na trhu si mohou dovolit mít světlomety zapuštěné do předního nárazníku vyrobeného v jediném kusu, design kolem nich díky tomu nenarušují spáry mezi plechy. Což také vyžaduje naprosto precizní tovární zpracování a lícování veškerých částí. Chromovaná elipsa kolem světel Bentaygy přesně padne na své místo.

Oko do duše

Podle Mikea Sayera je i proces jejich výroby náročnější a neprobíhá masově jako u běžnějších aut. "Ač tak vypadají, což byl náš záměr, nejsou ze skla, ale ze speciální směsi tvrdých plastů. Pečlivě se lisují a poté leští. Každý kus se samostatně kontroluje, aby v něm nezůstaly žádné bubliny nebo jiné nedokonalosti. Jen díky tomuto procesu pak skutečně připomínají křišťál." Když se zadíváte do broušeného vnitřku zhasnutého světla, hází bílé, modré i lehce zlatavé odlesky. Po odemknutí se světlo díky 82 diodám uvnitř automobilových očí proletí jako blesk. Zamrká. Je to světelné divadlo, které neomrzí. A nejde jen o hezkou podívanou, také výborně funguje. V noci díky matrix LED technologii osvětluje vozovku přesně tam, kde má, a přitom neoslňuje ostatní. Pozná, jestli jedete pomalu po městě, anebo rychleji po dálnici, kde je naopak potřeba co nejdelší světelný kužel.

Dílo jako od skláře

Sklářská pec Rückl v Nižboru u Berouna je potemnělá a studená. Ještě před pár měsíci to tady hučelo, sálalo horko, sklo pukalo a skláři zkušeně foukali do píšťal, na jejichž koncích se vzdouvala doruda rozžhavená umělecká díla. Koronakrize sklářskému průmyslu ale zrovna nepřeje, s nuceným uzavřením obchodů přišly ztráty. Zájem o nižborský křišťál ale je stále velký, a tak se teď v prostorách sklárny trpělivě čeká na obnovení výroby. Brusiči mají zatím plné ruce práce a brzy se k nim opět připojí kolegové skláři, aby se sklářská huť po několikaměsíční pauze opět zažehla.

Bentley Bentayga V8 Motor: V8, 3996 cm³, twin-turbo

Výkon: 404 kW

Zrychlení 0–100 km/h: 4,5 s

Nejvyšší rychlost: 280 km/h

Spotřeba: 11,4 l / 100 km

Cena od: 1 840 000 Kč

Cena testovaného vozu: 6 090 000 Kč

Sklo z Nižboru vlastní i britská královna Alžběta II. a soška Českého lva také pochází z pecí Rückl. Firma navázala spolupráci s umělcem Ronym Pleslem a vytvořila úspěšnou kolekci České nebe. Zdaleka nejpopulárnější je křišťálová abeceda. Skleničky s vybroušenými písmeny anebo srdcem designem připomínají zamilované iniciály vyřezané do kůry stromu.

Proto jsme Bentaygu vzali právě sem. "Že jsou světla z plastu, bych poznala těžko, opravdu připomínají broušené sklo," říká Tereza Rücklová, praprapravnučka Antonína Rückla, který sklárnu nad břehy Berounky před 117 lety zakládal. A ač se to málo ví, světlomety Bentley mají skutečně českou stopu. Automobilka jejich design vyvinula společně s firmou Varroc Lighting Systems, která sídlí v Novém Jičíně. Není to tradiční sklárna jako ta z Nižboru, ale světla Bentley Bentayga skutečně vypadají, jako by ze skla byla.

Děkujeme za možnost fotit v prostorách sklárny Rückl v Nižboru.