foto: Filip Šlapal 16. 10. 2020 00:00 text: Thea Kučerová foto: Filip Šlapal

Čekají nás možná dlouhé dny v uzavřeném vesmíru našeho domova. Home Office. Po mapě pokojů se můžeme pohybovat třeba následovně: ráno rozcvičit sval mozkový zápasem ve vrhcábech a sílu v paži činkami. Pak přijde čas na práci, ponoříte se do hypnotických tahů při skicování. V pauzách si konečně poprvé vyzkoušíte upéct bochník kvasového chleba. Jako všichni vaši přátelé. A nakonec se večer ponoříte do meditativního přemýšlení o záměru přírody, smyslu a radostech života a o všem, co nás v budoucnosti čeká a nemine.

SPORT: Hodinky Santos de Cartier, 207 000 Kč, Cartier; stolní hra Backgammon Palio, Hermès, 5500 eur, náramek Montblanc, 5200 Kč; švihadlo Hermès, info o ceně v showroomu; činka; hodinky Aquatimer, IWC 149 900 Kč, stolní hodiny Master Time, TAG Heuer, 41 900 Kč, obojí Carollinum; pingpongové pálky Louis Vuitton, 46 500 Kč; hodinky Submersible Marina Militare Carbotech, Panerai, Carollinum, 510 300 Kč. Foto: Filip Šlapal BOŽÍ DAR: Bílé hodinky Heure H, Hermès, 2550 eur; stříbrný kalíšek Tiffany, info o ceně v butiku; náramek T1 žluté zlato 167 000 Kč a T1 žluté zlato s diamanty 283 000 Kč, obojí Tiffany; prsteny na špejlích, prsten s brilianty, kámen rutil, 174 288 Kč, prsteny s měsíčním kamenem a brilianty, kulatý 150 872 Kč a oválný 195 498 Kč, vše Alo diamonds; prsteny na měchačce T True širší 71 000 Kč a užší 23 800 Kč; T1 široký prsten 59 000 Kč a T1 s diamanty 47 600 Kč; velký prsten se žlutým kamenem Coctail, zlato a arutil, Roberto Coin 113 420 Kč; ošatky na chleba, kvásek, těsto a chléb, Etapa, www.etapa.cz Foto: Filip Šlapal LIDSKÁ DUŠE: Zlaté řetízky s přívěsem, Trinity, Cartier, 103 000 Kč; náhrdelník se čtyřlístkem Florever, Bvlgari, 53 900 Kč; náramek s přívěsem Trinity, Cartier, 71 000 Kč; hodinky Constellation Manhattan, Omega, Dušák, 169 400 Kč, náramek Tamara Comolli, Dušák, 44 500 Kč; edt Aqua Vitae, Francis Kurkdjian, Ingredients, 3650 Kč; náramky z bílého zlata, Love in Verona, lesk 177 290 Kč a mat 149 200 Kč, obojí Roberto Coin; prsteny s kameny, s měsíčním kamenem světlým, 312 376 Kč a prsten s měsíčním kamenem šedým, 381 225 Kč, brož peříčko, brilianty, 524 709 Kč, vše Alo diamonds; prstýnek z bílého zlata Happy Diamond, Chopard, Dušák, 63 000 Kč; řetízek s kulatým závěsem, Sand Dollar, Tamara Comolli, Dušák, 72 200 Kč; klíček Dragonfly, platina a diamanty, Tiffany, 225 000 Kč, řetízek, Tiffany, 15 800 Kč; náhrdelník z bílého zlata Happy Diamond, Chopard, Dušák, 122 000 Kč; zlaté náušnice Florever v lusku, Bvlgari, 79 600 Kč; kniha Anxiety, 550 Kč, a kartičky Calm, 390 Kč, a Western Philosophy, 490 Kč, vše Book Therapy. Foto: Filip Šlapal HOME OFFICE: Hodinky Finissimo Octo, Bvlgari, 426 000 Kč; psací potřeby, pera Santos de Cartier, 19 700 Kč a 14 100 Kč, ebenové pero Nautilus Hermès, 955 eur, mikrotužka Montblanc, 9800 Kč; prsten B.zero1, černá keramika, Bvlgari, 44 400 Kč; kniha Funktio, Book Therapy, 890 Kč; nůžky Hay, Designville.cz, 352 Kč; pouzdro na psací potřeby Louis Vuitton, 8950 Kč; propiska Egyptomania, Montblanc, 21 000 Kč; kniha Louis Vuitton, 3250 Kč; kožený tácek Hermès, 1400 eur; hranatý náramek Pois Moi, 211 210 Kč a prstýnek Pois Moi, žluté zlato, 52 470 Kč, obojí Roberto Coin; prsten s pečetí Monete, Bvlgari, 169 000 Kč; hrnek na kávu metteduedahl.dk, psací potřeby, stříbrné ořezávátko Tiffany, 9150 Kč; LEGO Architecture; kožený tácek Pli'H, Hermès, 390 eur; náušnice 84 500 Kč a náramek 48 500 Kč obojí Louis Vuitton; hodinky Pasha de Cartier, Cartier 166 000 Kč. Foto: Filip Šlapal

