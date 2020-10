VÝLET

Bedekr přímo do vašich uší

Nádherné lázeňské město Luhačovice nyní můžete objevit prostřednictvím příběhů zajímavých míst a osobností. Projekt Zvuková mapa Luhačovic je kolektivní umělecký projekt, který ve formátu autorských dramatizovaných rozhlasových her vykresluje Luhačovice z úplně nového úhlu.

www.zvukovamapaluhacovic.cz

HOTEL

Strážce lesa i vaší pohody

Skandinávský design, moderní lokální kuchyně, skvělá lokace. Butikový hotel Soyka ve Špindlerově Mlýně má jméno podle věrné Krakonošovy pomocnice a oblíbíte si ho stejně jednoduše. Dopřát si můžete poctivý segedín stejně jako hot dog v newyorském stylu.

Hotel SOYKA, Bedřichov 52, 543 51 Špindlerův Mlýn.

NÁKUPY

Tam, kde vládne móda

Oblíbená destinace módních nadšenců, butik Pařížská 17, přebírá jméno sesterského concept store The Brands. Oba obchody zůstávají na stejných adresách, nyní je však hledejte pod jmény The Brands Men a The Brands Women. Tak vzhůru za nejnovějšími trendy a prestižními světovými značkami!

Široká 118/20 a Pařížská 17, Praha 1

DRINK

Moderní twist po česku

Hotel Marriott má nový bar, který se zaměřuje na lokální české suroviny a sezonní speciality. Ochutnejte mimo jiné i koktejly pojmenované na počest českých skladatelů Dvořáka, Smetany, Janáčka a Suka a nechte se okouzlit barovým pultem ozdobeným bylinkami.

The Artisan Bar, Hotel Marriott, V Celnici 1028/10, Praha 1, theartisan.cz

UMĚNÍ

Velkolepá výtvarná podívaná

Moravská galerie představuje seriálový cyklus šesti výstav umělecké skupiny Rafani známé svým politicky a společensky angažovaným přístupem k umění. "Netflixové" pojetí od základu změní celý prostor a zrekapituluje dvacet let jejich existence.

25. 9. 2020 − 14. 11. 2021, Atrium Pražákova paláce, Husova 18, Brno, www.moravska-galerie.cz

FESTIVAL

Karlovy Vary 54 a 1/2

Karlovarský filmový festival nakonec bude i letos, pandemii navzdory. Místo červencového 55. ročníku se bude konat v listopadu, v menším provedení, proto ročník 54 a půl. Nabídne v české premiéře výběr nejvýraznějších filmů z letošních festivalů Sundance, v Berlíně či Benátkách.

18.−21. 11., Karlovy Vary, www.kviff.com