Masivní barokní perla ve tvaru kapky se lehce pohupuje v záblescích fotoaparátů. Hladce oholená tvář se usmívá do davu překřikujících se paparazzi, šperk i jeho nositel si užívají pozornost. Láska populárního zpěváka Harryho Stylese k perlovým šperkům se možná zrodila právě tady. Na růžovém koberci newyorského Met Gala v roce 2019, kam nakráčel v modelu od značky Gucci poskládaném z průsvitné černé blůzy s mašlí pod krkem, kalhot do pasu a lakýrek na podpatku. Splnil tak dokonale dress code toho ročníku − téma camp, které organizátoři vysvětlovali mimo jiné slovy jako "záměrně absurdní, vynalézavý, ironický, humorný, divadelní a nadsazený".

Od té doby se perlový náhrdelník stal téměř Stylesovým poznávacím znamením, promenádují se spolu po ulicích, fotí se v něm s fanoušky, zdobí se jím na společenské akce. A není sám. Magický poklad z oceánů, zrnko písku, které dráždí mušli tak dlouho, až ho celé obalí lesklou perleťovou hmotou, uchvátilo muže napříč historií. George Villiers, první vévoda z Buckinghamu, je portrétován s bohatou záplavou šňůr s perlami, stejně jako mnozí nizozemští šlechtici, kteří stáli modelem Rembrandtovi. Indičtí mahárádžové a princové nosili perlové pokrývky hlavy, existují důkazy, že perly nosili i čínští vládci dynastie Song již v roce 2300 před naším letopočtem.

Přesto působí ve 21. století perly na mužích nevídaně. Klasický perlový náhrdelník či jednoduché náušnice si mnozí spojovali spíše s elegantními dámami popíjejícími čaj o páté. Perly jsou však stejně jako private jet, Rolls-Royce nebo téměř nedostupné edice limitovaných tenisek symbolem bohatství. Možná proto je do svých okázalých outfitů zakomponoval excentrický raper Gucci Mane, k sakům od Chanelu i mikinám je nosí Pharrell Williams, usmívá se v nich sympaťák ASAP Rocky. Na přehlídková mola v nich posílají modely Dior i zmíněný Gucci a Comme des Garcons představila kolekci o sedmi perlových náhrdelnících se šperkařem Mikimota Kokichiho.

V posledních letech se striktní pravidla ženského a mužského oblékání konečně rozvolňují. Zatímco ženy si kousky z pánského šatníku oblíbily téměř okamžitě a pózují na obálkách lesklých magazínů v oversize oblecích, mnozí muži vidí ve změně cosi nepřirozeného. Konzervativní definice mužnosti se ale drolí na kousky a netřeba připomínat, že to není tak dávno, kdy podpatky, sukně, šperky i růžová barva byly výhradou ryze mužskou. Na otázku, co znamená být mužem současnosti, bude možná většinová společnost hledat odpověď ještě nějakou chvíli. A stejně jako masivní nerezové řetězy na krk ani perly nejsou styl vhodný pro každého. To jediné, co sluší každému z nás, je pak otevřenost.