Tahle drobná dáma s divoce vlnitými zrzavými vlasy se již přes 20 let točí kolem hollywoodských filmů, chodí na nóbl večírky a potkává se s hvězdami stříbrného plátna. Ale to neznamená, že žije navoněným životem celebrit. V jednu chvíli během rozhovoru třeba zmíní: "To, že lidé v Česku nosí sandále Crocs, se stalo mým přičiněním. Byli jsme z té značky s manželem nadšení, tak jsme ji sem přivezli!" Což je jen jeden z mnoha důkazů, že historie a zkušenosti americké rodačky mluvící plynulou češtinou jsou hodně pestrobarevné a stojí za to si je vyslechnout.

Divadlo versus Hollywood

Abyste tak mohli učinit, je nejlepší vyrazit přímo do sídla její castingové agentury Myrnyx Tyrnyx. Nachází se pod pražským Petřínem, hned vedle zastávky lanové dráhy. Stačí vystoupat pár pater po schodech a ze světa zamilovaných párů se ocitnete ve filmovém mikrovesmíru. Vstupní místnost je plná starých sedaček z kina a klasických filmových plakátů, zatímco vedle se na castinzích střídají čeští i zahraniční herci a Maya Volavá, profesně užívá rodné příjmení Kvetny, je vybírá do rolí v zahraničních produkcích, které se rozhodly natáčet v Česku.

Záběry z filmu Králíček Jojo Foto: archiv distributora

Když ji s fotografem uprostřed léta navštěvujeme, je to pro ni pracovně zrovna vzrušující období. Po jarním koronavirovém útlumu se zase činnost agentury rozběhla naplno. Dotočila se druhá řada seriálu Carnival Row s Orlandem Bloomem, u níž se přepisoval scénář a vybíraly se nové role. Rozjel se casting pro třetí řadu oceňovaného německého seriálu Das Boot, pro celovečerní film Oslo z produkce HBO, snímek Army of the Dead… Meanwhile in Germany pro Netflix, ale i pro nový tajný projekt studia Marvel.

Volavá si u každého snímku, na němž pracuje, přečte scénář, zorientuje se v příběhu a představuje si postavy, které se v něm objeví. Tuto vizi konfrontuje s hereckou databází ve své hlavě a přemítá, kdo by do jaké role sedl nejlépe. Produkci pak nabídne pár kandidátů − a obvykle se s nějakým trefí. Takto třeba zajistila Erice Stárkové, Davidu Nyklovi a Marku Adamczykovi role v seriálu Carnival Row, do válečného filmu Resistance obsadila Marthu Issovou nebo Vicu Kerekes a v Králíčkovi Jojo se díky ní objevili výrazní anglicky mluvící herci žijící v Praze, na které se ve své agentuře zaměřuje především. "Kreativně mě nejvíc baví, když můžu dělat casting na větší role a obsadit do nich místní herce. Když se jim pak povede zazářit, jsem hrdá," vypráví.

Z českých herců často spolupracuje s Vladimírem Javorským, Aňou Geislerovou, Klárou Issovou nebo Karlem Dobrým. "Právě tito dostávají opakovaně velké role v zahraničních projektech. Filmaři jsou nadšení, že mohou pracovat s takovými talenty," říká. Ač někteří z domácích herců občas dostanou příležitost po boku hollywoodských hvězd, nikomu z nich se zatím nedaří prorazit do první ligy. Volavá přitom tvrdí, že řada z nich by na to měla. "Jenže je tam několik ale. Museli by být reprezentováni někým v zahraničí. Často také ztrácejí v angličtině. Občas nedostanou roli z politických důvodů, protože se tvůrci rozhodnou obsadit nějakou vycházející hvězdu z anglického nebo německého seriálu," vysvětluje. "Někdy se ale poštěstí. Výběr herců funguje na takových zvláštních algoritmech. Bývá to tak, že když obsadí pár známých jmen, tak si dovolí dát šanci i několika méně známým."

Jenže představa, že Češi automaticky skočí po příležitosti ve velkém filmu, je mylná. A důvod bývá prostší, než by se dalo čekat: nedostatek času. Kvůli nižším platům berou čeští herci několik kšeftů najednou, aby se uživili. Natáčí seriál, hrají v divadle, do toho film. A do nabitých kalendářů už jen těžko vpasují další příležitost, jakkoliv lákavá může být. "Měla jsem možnost obsadit jednoho českého herce do velké role v Úkrytu v zoo (historický snímek s Jessicou Chastainovou − pozn. red.). Ale nemohl do toho jít kvůli divadlu. Češi se v tomto chovají dost zdvořile. Dají přednost dohodnutému divadelnímu představení před penězi a potenciální slávou. Mají jiné priority než zahraniční herci," popisuje.

Což ví sama velmi dobře, často se totiž potkává i s těmi nejznámějšími jmény Hollywoodu. Naposledy ji okouzlil Taika Waititi, režisér Králíčka Jojo. "Ten film jsme byli na jednom obědě probírat i s rabínem, protože se točil kolem židovské tematiky," přibližuje. "S Taikou byla dost legrace. Pracovat pro takového vizionáře byla čest." V posledních letech pak dobře poznala Orlanda Blooma, který v Česku strávil dost času při natáčení Carnival Row. "Je hrozně milý. A maká fakt tvrdě. Bere kariéru jako sportovec, pořád se chce zlepšovat." U seriálu Nebe s.r.o. se zase potkala se Stevem Buscemim či Danielem Radcliffem, představitelem Harryho Pottera. "Skvělý herec. Vtipný člověk. Odstřihl se od své nejslavnější role, má nadhled," chválí ho.

Záběry ze seriálu Carnival Row, které se natáčely v Česku a pro něž Volavá vybírala lokální herce. Foto: archiv distributora

Konec éry bílých mužů

K Hollywoodu měla blízko odmala, vyrůstala v kalifornské Santa Monice. Spíše než filmovým ale zprvu mířila uměleckým směrem, vystudovala anglickou literaturu a umění a pracovala jako obchodnice s uměním v San Francisku. Jenže v Americe nebyla spokojená, chtěla si otevřít galerii v Evropě, a tak vyrazila spolu s kamarádkou do Amsterdamu. Ani ten ji ovšem neuchvátil, a tak hledala dál, až zakotvila v Praze.

Už tehdy, v roce 1996, založila v Saské ulici nedaleko Karlova mostu Myrnyx Tyrnyx, ovšem s filmem ještě tou dobou neměla značka nic společného. Jmenoval se tak obchod s vintage oblečením, což byla tehdy v Praze rarita. Spolupracovala rovněž s místními designéry na svérázném oblečení, které pak ukazovala na přehlídkách. "Byly to spíš happeningy. Ale brala jsem to jako příležitost ukázat publiku, že v módě můžete být hraví a odvážní, což tu tehdy po komunismu nebylo moc in. Měla jsem spoustu energie a chtěla lidem ukázat, že mohou být sami sebou," ohlíží se.

Americká rodačka tehdy v Praze zcela předběhla dobu. Vybírala si záměrně modely a modelky různých ras, tělesných konstrukcí, pohlaví i sexuální orientace, dávno před nynější érou kvót a narovnávání dlouholetých křivd. Postupně tak poznala a vytvořila síť talentovaných lidí a uvědomila si, že by jim mohla dát i další příležitosti ke zviditelnění. Udělala tedy z Myrnyx Tyrnyx agenturu a začala nabízet své kontakty zprvu do reklam.

Postupem času začaly přicházet i televizní a filmové příležitosti a teď už je z Myrnyx Tyrnyx osvědčená castingová adresa, která je schopná dodat zajímavé a rozličné herce. "Nejdřív bylo komplikované obsadit role někým trochu odlišným. Filmaři z Hollywoodu nechtěli riskovat, udržovali status quo. Zajímalo je jen to, co funguje komerčně. Ale teď přišla další vlna, už jsou k dispozici všichni možní herci, a navíc i musíte myslet na to, abyste je zahrnuli," říká Volavá. "Musíme si zvyknout na nový narativ, kterému nevládnou bílí muži. Brali to jako samozřejmost, ale nebylo to fér. Pro všechny bude uspokojivější, když dostanou šanci všechny typy lidí," vypráví jen pár dnů předtím, než dojde k oznámení nových pravidel pro snímky ucházející se o Oscary. Od roku 2024 totiž budou muset splňovat řadu kritérií ohledně inkluze a diverzity, aby na prestižní sošky mohli jejich tvůrci pomýšlet.

Volavá byla vůbec v řadě trendů průkopnicí. V roce 2006 se svým manželem založila módní distribuční společnost Buzz, která dodnes dováží na český a slovenský trh zajímavé značky. Jednou z prvních byly boty Toms, které si vybrali i kvůli tomu, že se firma držela zásad společenské odpovědnosti. "Tehdy byl dost oříšek v Česku vysvětlit, že to je důležité a může z toho být dobrý byznys," vypráví. "Ale povedlo se a dost to pomohlo, teď se podobně chová i hodně českých firem. A spousta lidí nám říká, že tehdy to pro ně bylo první setkání s takovým přístupem." Kromě Toms si tehdy vyhlédli i veganské batohy a doplňky Matt & Nat a také již zmiňované Crocs, které se pohodlným Čechům trefily do vkusu, a značka si tak po republice otevřela vlastní obchody.

Čím více se ale rozjížděla činnost agentury, tím méně času na ostatní projekty Maye Volavé zbývalo. Nyní se soustřeďuje výhradně na Myrnyx Tyrnyx a jen v hlavě si drží sen o vlastní módní značce. V Česku se spokojeně usadila, vracet se do Ameriky nechce a s hrůzou na dálku pozoruje, jak se tamní situace vyvíjí. "Neumím si představit, že bych teď v té společnosti žila. Tady jsem už 27 let a je mi to tu mnohem bližší. A navíc Čechy miluju a cítím tady velký potenciál a svobodu ve společnosti."