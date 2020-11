Když se vydáte ke středočeské vesnici Hrachov, najednou na vás u louky u lesa vykoukne objekt, který vypadá jako zapomenutá rekvizita filmařů, jako nějaký mimozemský artefakt. Ale není ani jedno z toho. Jde o sochu od Krištofa Kintery nazvanou Public Jukebox, která projíždějícím zahraje na přání jednu z více než stovky obsažených skladeb. Stačí si vybrat její číslo, zmáčknout tlačítko "Play" a zaposlouchat se, jak se hudba rozléhá sedlčanskou krajinou.

"Najít pro jukebox stálé místo v přírodě nám přišlo od počátku jeho vzniku jako nejlepší nápad. Public Jukebox už svojí podstatou jakéhosi koncentrátu kultury ostře kontrastuje s odlišnou povahou krajiny a přírody," vysvětluje Kintera.

Playlist této sochy je skutečně velmi různorodý. Na vaše přání klidně spustí severský metal, poezii, spirituální mantry, ale i skladbu 4'33" od Johna Cage, kde významnou úlohu hraje ticho, a přenechává tak prostor okolní přírodě. "Stoj na louce u lesa působí šarmantně nepatřičným dojmem. Umí být hlučný i naštvaný, stejně tak melancholický až mystický, dokáže přivolat déšť a bouřku," doplňuje autor.

Bytelná socha na ocelovém piedestalu se šestimetrovým stožárem vznikla v roce 2013, od té doby cestovala po festivalech po celé Evropě. Letos se vrátila do Česka a slouží jako malebné poutní místo na zelené turistické značce (přesné souřadnice GPS jsou: 49.6693800N, 14.2800000E, můžete ale zadat Public Jukebox i do Google map).

Úspěšný vizuální umělec Krištof Kintera původně uvažoval, že by Public Jukebox umístil do rybářského městečka Siglufjördur na severu Islandu. "Nadchla mě představa, že by lidé museli projít skrze neznačené cesty přes louky a bažiny, pod vysokými skalami a následně by si sedli na břeh ke studeným vodám Norského moře a pustili si například Space Oddity," zasnil se. Nakonec ale svůj plán úplně přehodnotil: a díky tomu je Česko bohatší o další zajímavou turistickou zastávku.