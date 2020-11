Kousek od pražského Karlova náměstí vyrostl v roce 1935 Organizační dům tehdejších odborářů. Šlo o součást místní architektonické revoluce. Funkcionalistický styl, ve kterém ho autor Oktáv Koutský navrhl, radikálně skoncoval s ornamenty 19. století. Účelnost, jednoduché tvary a "forma následuje funkci" byly v kontrastu s okázale zdobnou architekturou matičky Prahy. V přízemní budově ve dvoře se nacházel velký divadelní sál na zábavy a školení pro pracující lid, v dnešních pokojích bývaly kanceláře. V průběhu historie poskytl Mosaic House zázemí také kinu nebo bance.

Mnozí si Mosaic House spojují převážně s baťůžkáři a večerním životem kolem něj. A s psychedelickými houbičkami od sochaře Michala Trpáka. Když byl totiž hotel v roce 2010 otevřen, propojoval s šibalským mrknutím na své jméno čtyřhvězdičkový hotel a butikový hostel. Myšlenkou bylo vytvořit místo setkávání návštěvníků všech národností a kultur, aniž by kdokoliv posuzoval, zda se daný host právě ubytoval ve velkorysých pokojích v nejvyšším patře, nebo ve (sice stejně stylovém, nicméně, co se soukromí týče, méně komfortním) dormu. Budova byla navíc první stavbou v České republice se systémem takzvané recyklace šedých vod. Během ní se opětovně využívají vyčištěné splaškové odpadní vody z van a umyvadel třeba pro splachování toalet a zpětně se využívá i získané teplo. Prvenství má hotel v Česku také, pokud jde o využití stoprocentně obnovitelných zdrojů.

Nová dekáda ale přinesla touhu posunout se zase o kus dál. Majitelé, kterými jsou dvojice zkušených podnikatelů a realitních developerů Jürg Zwahlen a Ludwig G. Kuttner, přizvali ke kompletní rekonstrukci lokální i evropská designérská studia a zaměřili se na náročnější klientelu. Tu chtějí oslovit kromě moderního udržitelného přístupu také vytříbeným designem nebo penthousy s panoramatickou střešní terasou.

Nové interiéry pokojů ve skandinávském stylu hygge navrhli rakouští designéři Unykat. Foto: archiv Mosaic House

Pro knihomoly i náročné cestovatele

Za novou podobou hotelu, která odmítá sterilní lobby a místo toho si klade za cíl, aby se tady hosté cítili útulně, stojí tři různá studia. Asi nejvýraznějším prostorem a srdcem budovy je hotelová hala a navazující společenský sál, kde dnes najdete Café Mosaic. Právě tady se vše mísí, tady se potká host i člověk, který si jen zaskočil na kávu a pár stránek knihy z rozsáhlé knihovny.

Dominantou Café Mosaic je světelná instalace Oïphorique, pulzující lampy, které připomínají pohyb medúz tančících v hlubokém oceánu a možná vám připomenou, že existuje něco jako vědomý nádech a výdech. Scénografie původně vznikla k 20. výročí švýcarského Atelieru Oï, který ji pro Mosaic House vytvořil ve spolupráci se španělským výrobcem luxusních designových svítidel Parachilna.

Oïphorique, pulzující lampy, které připomínají pohyb medúz tančících v hlubokém oceánu.

"Hotelová lobby a kavárny jsou často místem k sečkání a reflektování, kam povede cestovatelova další cesta," říká Aurel Aebi, jeden z trojice zakladatelů Atelieru Oï. "Kavárna v Mosaic House je oázou, která zve návštěvníky k odpočinku, relaxaci a výměně idejí. Do této atmosféry se Oïphorique perfektně hodí svými klidnými pohyby, které ale zároveň vytvářejí dynamické momentum." Atelier Oï, jehož projekty našly uznání po celém světě, také vytvořil novou podobu konferenčního prostoru Workspace a postaral se i o další svítidla a nábytek.

Na dvojité schodiště dopadá hřejivé světlo z lustru Allegro and Allegretto od italského Foscarini, usadit se můžete na pohodlnou židli Poi od švýcarských Weibel/Weibel nebo Cetonia, kterou Atelier Oï navrhl pro italské Passoni. "Odstranili jsme určité vrstvy, které byly přidány během toho, jak se budova vyvíjela, abychom znovu oživili původní prvky. Betonová konstrukce budovy, schodiště, kompozice skleněných oken v hotelové hale, stejně jako mozaikové obrazy jsou naprosto jedinečné," dodává Aebi.

Interiéry Café Mosaic i hotelových pokojů navrhli rakouští interiéroví designéři Unykat. Ti se pak společně s Atelier Oï a architekty Janem Hodanem a Janem Hendrychem z pražského studia Czech Hans podíleli i na dalších prostorách hotelu. "V našem vývojovém procesu se vždy snažíme navázat hluboké spojení s dispozicemi a výchozí situací. Jakmile nalezneme hlavní motiv, pečlivě vyvíjíme koncept interiérového designu, který odpovídá filozofii daného prostoru. To znamená, že naše hotelové projekty jsou vždy jedinečné, a proto Unykat," tvrdí za rakouské studio Gregor Wöckl. Nové pokoje by měly podle něj oslovit všechny smysly.

"Měli jsme jasnou představu, jaké emoce by měl host v pokojích zažít. Chtěli jsme propojit vysoké designové standardy a atmosféru absolutní pohody. Cítit se jako doma," pokračuje. Analyzovali proto různé místnosti, ve kterých lidé rádi pobývají, ať už je to kvůli práci, povídání si, nebo odpočinku, a pokoušeli se zjistit, proč tomu tak je. Pak se snažili onu atmosféru nadesignovat. "Nejvíc nás bavilo slučování světů funkcionalismu a 'hygge'. Uspokojit zároveň hlubokou touhu cítit se hezky a útulně, aniž by to bylo nudné. Existuje jen několik srovnatelných hotelových konceptů," vysvětluje Wöckl.

Nové interiéry pokojů ve skandinávském stylu hygge navrhli rakouští designéři Unykat. Foto: archiv Mosaic House

Pro Czech Hans Design nebyla rekonstrukce první prací pro Mosaic House, navrhovali a vybavovali již střešní penthousy, které vznikly v horních patrech před 10 lety. Tentokrát zaštítili většinu hotelových prostorů, mimo jiné i nové privátní spa až pro osm osob a privátní saunu. Vytvořili také prostory restaurace QQ Asian Kitchen. "Na nás bylo navrhnout místo, které bude odpovídat novému pocitu, jejž budově dali naši spolupracující kolegové z Atelieru Oï a Unykat. Upřednostňujeme přírodní materiály, jako je přírodní ocel, dřevo, kámen, ale také textil, zejména pro jeho přirozenou strukturu a haptiku. Při práci se zaměřujeme na detail a funkci," doplňují designéři.

Zeleň najdete v Mosaic House na tajné zahrádce u Café Mosaic, ale také na bohatě osázených střechách a terasách. V létě funguje jako přirozená klimatizace, hostům přináší stín a městu prospívá absorpcí tepla. Slovy jako "zelený", "šetrný" či "udržitelný" se Mosaic House může označovat díky unikátním ekologicky šetrným technologiím. Budova památkově chráněného domu byla upravena tak, aby vyhovovala nízkoenergetickým standardům. Okna jsou například osazena čidly, která v případě otevření zajišťují automatické vypnutí topení nebo chlazení. Na slunci vystavených částech budovy jsou instalovány žaluzie, které se automaticky přizpůsobují stavu venkovního prostředí.

Hotely jsou nechvalně proslulé spotřebou vody, Mosaic House proto nepoužívá pitnou vodu tam, kde je to zbytečné. V hotelu je instalován dvojitý systém vodovodních a kanalizačních trubek, kde je oddělena voda ze sprch a umyvadel − neboli šedá voda. Tato relativně čistá voda se následně odvádí do speciálního zařízení, které ji filtruje a čistí. Recyklovaná voda je následně použita znovu při splachování toalety nebo jako voda užitková k přívodu studené vody v úklidových komorách. Hotel využívá i odpadní teplo technologických zařízení zajišťujících provoz hotelu, jako je chlazení či vzduchotechnika. Také proto získal ocenění Certifikát udržitelnosti budov BREEAM. Následuje tak světové urbanistické trendy a v českých podmínkách prokopává cestičku dalším.

Ať už se tedy do Mosaic House vydáte kvůli svému ekologickému přesvědčení, nebo jako nadšenci do designu, tohle místo vás zaručeně bude bavit.