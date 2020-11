Přestože vlastní firmu na výrobu elektromotorek, v autě vozí koňská sedla. Michal Kubánek, muž, který založil českou značku Kuberg, vyváží motocykly na elektřinu do celého světa, nás na nádraží vyzvedává sám. Není divu, letošní rok přinesl Kubergu dvě zásadní události. Díky koronavirové krizi mají lidé více volného času a kromě kola hledají mnozí také jiné možnosti, jak se zabavit − poptávka po elektromotorkách tedy vzrostla. Na druhou stranu však museli někteří dodavatelé zavřít fabriky, a není tak jednoduché nakoupit potřebné díly. Všichni zaměstnanci, kterých je momentálně v obci Mankovice na Novojičínsku kolem třiceti, tak pracují na plné obrátky.

"Čekací doba je kolem tří měsíců, což se nám samotným nelíbí," říká Kubánek, když vjíždíme do rozlehlého dvora. Právě odtud za posledních deset let odeslali elektromotorky různých velikostí do více než čtyřiceti zemí. Začalo to de facto hračkami pro malé děti, pokusem a omylem se však Kuberg propracoval k výkonným terénním strojům, které oslovují široké spektrum jezdců. Jejich závodní motorka X-Force například před dvěma lety vyhrála enduro šampionát v Anglii, kde jela bok po boku s benzinovými. Doba se změnila, i ti, kdo dříve nad elektromotorem ohrnovali nos, se o něj dříve či později začínají zajímat. Plynulost jízdy, zrychlení, údržba i váha jsou totiž atributy více než lákavé.

Na plný plyn ke hvězdám

Začátek je vlastně klasickým příběhem mnohých podnikatelů. Kuberg vznikl před deseti lety hlavně proto, že Kubánek nemohl sehnat vhodnou dětskou motorku pro svou tříletou dceru. On sám svému tatínkovi záviděl pionýra, a když ho uprosil, aby mu ho začal půjčovat, motorka špatně dopadla. Na motokros se příliš nehodila. V roce 1999 se pak vydal na dobrodružnou cestu napříč Amerikou, z Mexika po nezpevněných cestách v terénu až do Kanady. Od založení Kubergu v roce 2010 už ale jezdí podle vlastních slov spíš na kancelářské židli, alespoň jednou týdně však nasedne na své elektrické enduro a vyrazí se projet.

Divoká elektrojízda

Na střední škole studoval elektrotechniku, po ní hornicko-geologickou fakultu v Ostravě. "Učili jsme se matematiku, fyziku, chemii, deskriptivní geometrii i programování. Ze školy jsme sice vyšli jako nikdo, rozhodně ne žádní specialisti, ale měli jsme široký okruh vědomostí. Což se nakonec pro mě ukázalo jako ideální. Všem věcem, které děláme, trošku rozumím. Ne tak, že bych je mohl dělat sám, ale vím, o čem to je a koho na to potřebuju," vysvětluje Kubánek.

Zavolala nám Kim Kardashianová, že chce svému manželovi koupit elektromotorku.

Začít s dětskými motorkami mělo také prozaičtější důvod. Jelikož se celý vývoj a výroba financovaly z Kubánkových vlastních peněz, které vydělal ve své další firmě Fibres, vyrábějící tkaniny pro pracovní oděvy, nemohli si dovolit investici do vývoje většího stroje. A ani doba nebyla tehdy elektromotocyklům příliš nakloněna. "Dnes je elektro sexy a lidé, kteří to odmítají, jsou v menšině. Tehdy jsme ale hledali něco, s čím můžeme uspět. A tak jsme vsadili na to, že děti s motorkami vyrostou a že každá jejich další bude pravděpodobně zase elektro. A zatím to vychází." Opakované nákupy už se u Kubergu dějí mnohem častěji, někteří zákazníci mají v rodině třeba i pět motorek různých velikostí.

Zatím poslední model Ranger, který kombinuje terénní motorku s koloběžkou, představila firma pomocí crowdfundingové kampaně na platformě Indiegogo. A byl to velkolepý úspěch. "Kampaň na Rangera jsme nedělali proto, že bychom tolik potřebovali peníze, ale protože jsme potřebovali ukázat náš produkt tak, aby ho zákazníci akceptovali. Bylo tam riziko, že tuhle kombinaci nepochopí. Crowdfunding ukázal, že mají zájem, a zrychlilo to adopční křivku," vysvětluje. A místo požadované částky 50 tisíc dolarů se nakonec vybralo přes 530 tisíc.

Ranger jezdí rychlostí až 85 kilometrů za hodinu, je superlehký a má sklápěcí sedlo. "Když se dá sedlo dolů, zajezdí si na něm dítě od sedmi let, programovacím tlačítkem navíc můžete snížit i výkon. Zároveň to má ale tolik maximální síly, že i závodník, který jezdí profesionálně motokros, řekne: Wow, to jsem nečekal," popisuje Kubánek. Styl koloběžky se skvěle hodí na náročnější ježdění. "Na motorce v terénu byste měli stát, těžiště se tím přenese dolů a motorka začne mít lepší jízdní vlastnosti. Ranger jezdce přirozeně svádí k tomu, aby vestoje jel. Ještě jednu výhodu má, jednoduše se na ni nasedá i starším pánům."

Emoční záležitost

Hlavní přednosti elektromotorky vidí téměř ve všem, sám by si jinou už nekoupil. "Jezdím celý život, ale můžu sebekriticky říct, že nemám takovou fyzičku ani schopnost jízdy jako závodníci. A pokud na motorce sedím jednou týdně, je pro mě mnohem jednodušší sednout na elektromotorku, která má téměř nulovou údržbu. Nemusím měnit olej, dolévat benzin, nabiju ji kabelem a můžu odjet." I samotná jízda je pro něj příjemnější. "Mám výkonné enduro v plnohodnotné síle jako u benzinových konkurentů, akorát bez převodovky. Nemusím řadit, což člověku nejdříve chybí, ale pak zjistí, že to preferuje. Jízda je plynulejší, a tedy méně namáhavá. Nic jsem neztratil, kromě hluku. Někteří říkají, že jim ten zvuk chybí, ale to je zároveň to, co okolí nejvíc vadí. Jezdec si to užívá, ale všichni ostatní tím trpí a dávají to jezdcům najevo tím, že jim zakazují jízdu v určitých místech a oblastech."

Elektromobilita je samozřejmě od počátku spojována převážně s ekologií. Mnoho firem zelené vlny, které však jako hlavní benefit komunikovaly právě jen ekologičnost, kvůli tomu podle Kubánka neuspěly. "Koupě motorky je emoční rozhodnutí, zákazník chce zážitek. Ekologie je vítaný benefit, ale ne rozhodující faktor ke koupi," tvrdí. "Primární message Tesly nebyla ekologie, ale to, že auto zrychluje za dvě vteřiny, což neudělá ani Porsche. Za to byli lidé ochotni platit. My se snažíme postavit motorky, které budou lepší než benzin, to je náš primární konkurent."

Existují samozřejmě i kritici elektrostrojů, jejich argumentem pochopitelně je, že i lithium na baterie se musí vytěžit a že žádné dobývání neobnovitelných zdrojů ekologické není. "To je pravda a jako člověk, který studoval hornickou fakultu, to můžu posoudit. V budoucnu ale bude mnohem více možností baterie recyklovat a i v získávání elektrické energie máme nesmírné rezervy. Stačí se jen podívat na plochu střech, které máme, kde by se dala sbírat solární energie," říká Kubánek. Přeměna elektrické energie na pohybovou energii se navíc děje s daleko větší účinností než u jiného typu přeměny. "Z benzinu lze přeměnit třicet čtyřicet procent na pohyb, účinnost elektromotorů je 90 procent. V konečném důsledku je to určitě správná cesta."

Letos vyrobí Kuberg zhruba 1500 kusů. Jejich ceny se pohybují od 27 tisíc korun za motorku Start pro nejmenší až po čtvrt milionu za tu nejdražší. Rangera si pořídíte za 140 tisíc korun. "V Americe je cena pod tisíc dolarů takzvané pocket money, tedy že člověk může vytáhnout kreditku a rovnou to koupit. U nás je ta hranice pod dvaceti tisíci korunami a výrazně pod tuto částku také budeme směrovat nová dětská odrážedla ve verzi motorizované i nemotorizované."

Hudba vzdálené budoucnosti

Vývoj jednoho stroje zabere standardně dva roky, ale Kubánek ví, že to dokáže stihnout i za osm měsíců, jeden model takto na zakázku už totiž vyráběli. Zadání vždy vypracovává majitel sám, na design si najímá externistu a společně pak motorku ladí. Na stáž jezdí do Kubergu čeští i zahraniční studenti, třeba z Itálie nebo Francie. "Mnoho řešení je vyvinutých přímo pro nás. Vývoji máme věnovanou stejnou plochu jako výrobě. Jsme rychlí, žádná jiná firma na světě nevyrobila tolik různých motorek za tak krátkou dobu. Není nás moc, ale naučili jsme se to dělat rychle a levně." I o autech se tu v divokých snech uvažuje, ale to je podle Kubánka hudba hodně, hodně vzdálené budoucnosti.

Konkurence bude stále více přibývat, obor elektromobility je pochopitelně v současnosti atraktivní. "Automotive byznys je o množství, a než se na něj dostanete, spálíte spoustu energie a peněz. Šance uspět je malá. Důvodem našeho úspěchu je, že máme portfolio výrobků, které jsme za deset let vytvořili. Každý se prodává v nějakém množství a dohromady nám tvoří byznys. Kdybychom z toho vytrhli jeden výrobek, tak se neuživíme."

Přibližně polovina zákazníků pochází ze Spojených států, kam se Kuberg dostal díky programu Czech Accelerator. Do Silicon Valley tehdy CzechInvest poslal tři firmy a Kubánkova byla jednou z nich. Díky tomu tam založili firmu. Jednoho dne zazvonil telefon a na druhém konci se ozval hlas Kim Kardashianové. Chtěla svému manželovi, kandidátovi na amerického prezidenta a slavnému raperovi, Kanyemu Westovi, pořídit elektromotorku. Když volal americký zaměstnanec tuhle skvělou zprávu do Česka, Kubánek vůbec netušil, o kom to mluví. Na celebrity ho příliš neužije. "Potěší to, ale beru to s rezervou. Lidé v této kategorii mají tolik peněz, že si kupují spoustu věcí. Je otázka, jak dlouho je bude bavit."

Motocykly jdou nově na odbyt také v Jižní Americe, třeba v Ekvádoru, Peru, Chile. "Teď posíláme motorky do Indonésie a na Filipíny. Ale neberme to jako nějaký úspěch, aby to úspěch byl, tak by se v té zemi muselo prodávat nějaké významné procento motorek. Stůjme nohama na zemi, zase taková frajeřina to není," říká se svou typickou, velmi racionální skromností Kubánek.