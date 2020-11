Poslední týdny život v Česku utichl, ale ne všude. Mosteckým autodromem, i přes mnohá omezení, zní řev motorů − a občas i jednoho stařičkého. Prohání se po něm Aero Minor Sport, který se v poválečné éře blýskl na slavném závodě 24 hodin Le Mans. "Je snadno ovladatelné a krásně brzdí," pochvaluje si Michal Froněk, známý designér a jeden z jeho pilotů.

Koupil ho s partou kamarádů před dvěma a půl lety, začali ho opravovat a chystat na návrat na proslulé klání. Měl proběhnout už letos, jenže zasáhl koronavirus, a tak se teď Le Mans Redux, jak si spolek nadšenců říká, upíná k červenci 2021 a příštímu ročníku Le Mans Classic, soutěži pro historická vozidla. "Nějak bychom to zvládli i v tomto roce, ale pandemie nám dala šanci se na určité věci lépe připravit," říká Froněk.

Tak předně: auto se povedlo mnohem lépe vyladit. "Až teď jezdí tak, jak si představujeme," hlásí designér. Plánovaní piloti, tedy on, David Karásek z firmy mmcité, Zdeněk Kašpar z reklamního studia Kaspen a dlouholetý závodník Jaroslav Prášek, stihli se starou aerovkou obkroužit na autodromu spoustu dalších kol (spolu s nimi je ve spolku ještě designér Jan Němeček, majitel mosteckého autodromu Josef Zajíček a Leopold Bareš ze stavební firmy Sipral). "Musíte se naučit přesně řadit, podřazovat s meziplynem. Snažíme se vše zautomatizovat, aby na to člověk nemusel myslet," vysvětluje Froněk. "Chce to určitý kumšt. Jezdil jsem s desítkami historických aut, ale tohle je opravdu náročné."

Symbol hrdinství

Příliš velkým sebevědomím tak raději nehýří. I proto, že v závodním poli třídy 2 s vozidly z let 1949 až 1956 je řada bývalých pilotů formule 1. "Ti vám nic nedarují. Jsou najatí od majitelů různých automobilových sbírek, aby jeli v jejich autě, umístili se co nejlépe a tím zvýšili jeho hodnotu," přibližuje. "Není to přehlídka, na kterou by si někdo nakrémoval knírek a ve srandovní retro čepičce se proháněl po okruhu."

Až příští rok na závod vyrazí, bude mít navíc na zápěstí připnuté hodinky Minor od značky Bohematic, které s příběhem starého vozu úzce souvisejí. Jednak lidsky, neboť některé klíčové osoby u obou projektů jsou stejné − Froněk, Němeček a Zajíček −, a jednak podobou, protože hodinky ze starého vozu vycházejí. Nejvýraznějším společným prvkem je perforovaný číselník, jenž odkazuje k dírám v aerovce, které museli piloti během závodu v horkém dni do auta udělat, aby se ochladil dvouválcový motor. "Naši hodináři vymysleli, že by se to dalo udělat leptáním. Vzniklo x tisíc dírek, které jsou různě velké, a trochu se tak odkrývá vnitřek hodinek, je to semiskeleton," popisuje Froněk.

Grafika číselníku rovněž připomíná palubní desku Aero Minor Sport, korunka zase čerpala inspiraci ze závodní převodovky. Na lunetě je laserem vyrytý odkaz k Le Mans 49 a ze spodní strany je malé auto. Hodinky mají lehké titanové pouzdro, otočnou lunetu a ručně šitý kožený pásek. Na trh se dostávají v těchto dnech a stojí 148 tisíc korun s DPH. "Když jsme hledali různé příběhy pro Bohematic, tak nám okamžitě vytanulo na mysli možné spojení s historií tohoto auta," vysvětluje Froněk.

Důležité vzpomínky

Příběh Aero Minor Sport (detailně jsme ho popisovali v PročNe předloni) by klidně vydal na film. Od utajeného vývoje auta Minor II, z něhož sportovní vůz vycházel, přes dramatickou cestu do Francie na závod, kam piloti dorazili na poslední chvíli, famózní výsledek, neboť jedna z posádek vyhrála svou třídu, až po zdrcující důsledky, kdy oba piloty odsoudil komunistický režim do vězení a práce v jáchymovských dolech.

"Dopátrali jsme archiv StB a zjistili, jakým způsobem závodníky uvěznili. Šířily se zkazky, že zpronevěřili výhru z Le Mans, ale komunisti je zavřeli za špionáž a vlastizradu. Za to, že pro ně nechtěli pracovat," přibližuje Froněk. "Archivy mluví o tom, že se je několikrát pokoušeli zlomit, ale oni se nedali. Tak jim zabavili veškerý majetek."

Slávu české techniky a zapomenutého hrdinství tehdejších pilotů Otty Kratnera a Františka Sutnara tak chce spolek Le Mans Redux šířit především. Zahanbit se ale pochopitelně nechtějí nechat ani v závodě samotném. "Chtěli bychom ještě před Le Mans odjet nějaké závody a ukázat, že je naše auto v kondici a už není nejpomalejší," plánuje Froněk. "Doufám, že se to povede a že se Minor jak na dráze, tak na zápěstí ukáže v tom nejlepším světle. Hrdinství nám v Česku schází a Minor ho má na rozdávání."