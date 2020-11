Zavřít, nebo se adaptovat? Bojovat, nebo čekat a doufat? Česká gastro scéna čelí mnohem těžší situaci než na jaře. Málokdo vidí světlo na konci tunelu. Zákonitě tedy chybí nadšení, energie a solidarita, kterou jsme pociťovali v březnu a dubnu. A co hůř, winter is coming. Ukazuje se, že šanci mají podniky, které svou originalitou vyčnívají a zároveň jsou dostupné. Jsou to také koncepty, které umí dobře komunikovat na sociálních sítích a přeměnit své štamgasty v zachránce, kteří je chodí podporovat k výdejnímu okénku.

Tak jako to dělají v Kro Kitchen, malinkém bistru na Jiřáku, kde je vidět obrovská kuchařina v podání Vojtěcha Václavíka a jeho kreativního týmu. Vojta sbíral zkušenosti v Norsku, dokonce i v michelinské Fauně. Vrátil se domů, byl šéfkuchařem v Hergertově cihelně, ale pak si otevřel podnik, ve kterém je blíž lidem a dělá jednoduchá, a přesto rafinovaná jídla. S první covidovou vlnou otevřeli ještě jeden prostor, kde pečou skvělý kváskový chleba a další pečivo a také se tam vydává objednané jídlo pro rozvoz a vyzvedávání objednávek. Z hostů se postupně stali štamgasti, kteří je teď drží nad vodou. Mimochodem Vojta už na jaře nezpochybňoval, že přijde, a snažil se na ni co nejlépe připravit.

Kro Kitchen možná mírně zjednodušili svou nabídku, přesto dál dělají originální pokrmy. Když si dáte jejich čočkovou, bude ze zeleninového základu, s trhaným masem z vepřového kolena, čočkou belugou uvařenou na skus. Fortelná polévka je zahuštěna neprodaným kváskovým chlebem. Tomu se říká zero waste. Anebo jejich božské kuře na paprice s naprosto dokonalou omáčkou! Do základu jdou červené kapie, uzená paprika, smetana a crème fraîche. Na talíř nebo do přenosné misky k ní dostanete vykostěné stehno nebo prso, pečený brambor nebo nadýchané noky, dýňová semínka, petrželový olej a jarní cibulku.

Kro Kitchen

Vinohradská 66, Praha 3

krokitchen.cz

Zkuste si vzít kus papíru a napsat si svých deset nejoblíbenějších podniků, o které nechcete přijít. Určitě vydávají jídlo z okénka, možná dělají rozvoz. Pokud to půjde, objednejte si přímo u nich. I kdybyste jim měli jen zavolat a zeptat se, co by jim pomohlo, vaše přízeň je potěší. A zahrajte si na influencery, i když máte jen stovku sledujících, váš výběr podniků určitě ocení.

tip: kuře na paprice

Lukáš Hejlík je gastronomickým nadšencem a autorem knihy Gastromapa Lukáše Hejlíka, 365. (snímky vznikly v době před zavedením vládních opatření)