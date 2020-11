Otevřít si restauraci v mezidobí koronakrize chce velkou odvahu a také zkušenosti. Tommy Sjöö má obojí. Celkem provozoval už tři desítky podniků, včetně těch v Dánsku, ve Španělsku a v Miami. Tentokrát si ale na pomoc přizval svoji dceru Jessicu a na Malém náměstí, v rohové budově Hotelu u Rotta spolu zkraje léta otevřeli Danielas by Barock. Podobný podnik v Praze chyběl, přijdete tam na oběd a o pár hodin později ještě dopíjíte drink s kolegy v loungi. Nejspíš pamatujete na legendární Barock v nedaleké Pařížské ulici, kam chodili svého času snad všichni, od politiků přes byznysmeny až po celebrity a sportovce. Také jeho majitelem byl tento švédský restauratér. A právě na původní Barock chtěl navázat a přenést do něj atmosféru pulzujících metropolí světa.

Foto: archiv podniku

V Danielas za poslední měsíce udělali velký kus práce. To, že interiér vypadá skvěle, je především zásluhou Jessicy, která se už jako teenagerka odstěhovala do New Yorku, kde zahájila úspěšnou kariéru jako modelka. Teď žije střídavě v Praze a v Brooklynu a soustředí se na interiérový design a prodej nemovitostí. Menu má asijský fusion nádech a mění se podle sezony, v plánu jsou hostující zahraniční šéfkuchaři, víkendové brunche i večery s DJ. Jedním z taháků má být otevření střešní terasy s dokonalým 360stupňovým výhledem.

Úplně prvním podnikem, který Tommy vlastnil, byla italská restaurace v Kodani. Tehdy žil s českou manželkou Danielou a malou Jessicou ve Švédsku, pak se ale rozhodl, že se vrátí do Prahy, aby tady po revoluci otevřel moderní restauraci západního střihu. Na začátku 90. let se pustil do přestavby Francouzské restaurace v Obecním domě, následovaly další podniky, většinu z nich otevíral společně se svým norským kamarádem Nilsem Jebensem. Segafredo, Kampa Park, Uno v Palladiu − to jediné si před pár lety nechal, všechny ostatní prodal. Když ale jeho bývalá žena, se kterou nadále tvořili byznysový pár, zemřela, přemýšlel, co bude dělat. A loni přišel za dcerou s tím, že dostal nabídku pronájmu prostoru u Rotta. "Řekla jsem mu, že když mě přizve jako partnera, tak to rozjedeme půl na půl," směje se Jessica. I přes vládou nařízená omezení, která dopadají obzvlášť na restaurace v centru Prahy, kuchyně v Danielas stále funguje a nabízí i rozvoz. Tommy s Jessicou se ale už nemohou dočkat, až budou moci zase hosty osobně přivítat, i kdyby to mělo být jen na předzahrádku nebo venkovní terasu, kde by prý v tomhle počasí nejraději podávali svařák.