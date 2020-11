Když vypukla koronavirová pandemie, zůstal Massimo Gismondi v domácí karanténě. Atmosféra kolem rodinného domu v Janově i butiku s klenoty vysokého šperkařství houstla. Byl zvyklý neustále cestovat po celém světě a vždy se těšil na opětovné setkání se svým rodným městem, které odjakživa vnímal jako kamenem dlážděné bludiště malých uliček plných obchodů a radostného štěbetání sousedů. Najednou ale město působilo prázdně a tísnivě, celá země se během těžkých časů uzavírala do sebe. Právě Janov a jeho spletitý systém před časem inspiroval kolekci Dedalo, pojmenovanou podle vynalézavosti legendárního stavitele krétského labyrintu. V temných dobách jarní izolace ho proto napadlo, že by jí mohl vtisknout více lehkosti, a symbolicky tak odlehčit i Janovu.

Kolekce Dedalo 2020 je tak mnohem subtilnější než její předchůdkyně. Zůstávají jednoduché linky a vzor labyrintu, tentokrát však nezdobí robustní kus zlata, ale poskytuje vzdušné průhledy. Delikátní šperky jsou osázené diamanty či zdobeny vysoce odolnou bílou keramikou.

Další kolekcí, kterou letos tvůrčí ředitel Gismondi 1754 vytvořil, je Genesi. Završil tím svou roční cestu za poznáním, kdy se ponořil do dějin vědy, přírody a matematiky. Už jako malého chlapce ho totiž zaujala ulita hlavonožce rodu Nautilus v přírodovědném muzeu. "Tato ulita je dokonalým obrazem takzvané zlaté spirály, kterou se zabýval Leonardo Fibonacci. Tento teoretický matematik 13. století pocházející z Pisy je autorem Fibonacciho posloupnosti. Podle svých propočtů narýsoval zlatou spirálu a užasl. Zjistil, že tvar zlaté spirály se v přírodě objevuje v mnoha podobách, od uspořádání okvětních plátků růží přes uskupení semínek na květech slunečnic až po tvar galaxií," říká Massimo Gismondi. A tvar spirály nakonec inspiroval kolekci, která spatřila světlo světa v době, kdy mnozí z nás hledají útěchu právě v přírodě. "Chápal jsem to jako znamení znovuzrození souvisejícího s obdobím, které teď prožíváme. Symbol restartu po izolaci. Jakýsi počátek něčeho nového," vysvětluje. Spirály z růžového zlata po celé délce zdobí bílé diamanty a jemné keramické kapky.

Massimo je sedmou generací šperkařské rodiny Gismondi. Díky jeho vedení se klenoty pod značkou Gismondi 1754 proslavily i za hranicemi Itálie. Jeho poznávacím znamením jsou výrazné, často neobyčejně usazené kameny, mnohokrát inspirované Ligurskou riviérou, kde se Massimo narodil. "V mých špercích by kameny nikdy neměly být symetricky zasazené. Proč? Jaký pohled vás nikdy neunaví? Hořící oheň v krbu nebo moře, protože nejsou nikdy klidné a neustále mění formu." A přesně takové chce tvořit šperky.

Co je nejzajímavějšího na dlouholeté historii rodiny Gismondiových?

Řekl bych, že vášeň, odhodlání a nadšení, a to napříč generacemi. Dovedu si živě představit své předky, třeba zakladatele značky Giovaniho Battistu Gismondiho, jak se ve svém historickém momentu cílevědomě stává respektovaným stříbrníkem během revoluce. Značku založil v roce 1754 během revoluce, která se prohnala Evropou s příchodem Napoleona. Bez těchto tří přísad by nemohl uspět. Po generace nás učili nacházet krásu a kvalitu, neexistovala žádná omezení naší představivosti. Já i mí bratři jsme byli ponoukáni uskutečňovat své sny.

Jaký máte vztah ke šperku jako takovému?

Je to vášeň, kterou mám od dětství. Vytvářet šperky byl a je můj sen. Když spatřím něco, co mě zaujme, začnu hned přemýšlet, jaký šperk by to mohl oslavovat.

Měl jste někdy vzpurné období, že v rodinných stopách nepůjdete?

Více než nějaká vzpoura to u mě byla evoluce. V určitém okamžiku svého života jsem pochopil, že budoucnost Gismondi je v drahokamech na vysoké úrovni, a šel jsem do toho po hlavě.

Čím jsou šperky Gismondi 1754 jedinečné?

Když máme instalaci na některé ze šperkařských výstav, vždy jdu přímo k našemu stánku bez pohledu okolo. Snažím se opravdu nesledovat konkurenci, tak moc toužím nenechat se ovlivnit. Neúmyslně by se mi tak do myšlenek dostaly krásné, ale cizí nápady.

Jaká je vaše kreativní rutina?

Omlouvám se, ale žádnou nemám. Většinou začnu s vnuknutím, emocí, udělám malou skicu a tu nasdílím s mými designéry. Oni se pak snaží vytvořit návrh v mnoha interpretacích a hledají takové řešení, u kterého tu emoci ucítím znovu. Když uvidím to pravé, jdeme do vývoje prototypu, ale i tam pořád hlídám onu emoci. Tohle všechno může zabrat hodiny a hodiny, než máme finální verzi.

Jak vás ovlivnila současná krize?

Aby mohl váš byznys v tomhle prostředí růst, musíte si osvojit inovativní myšlení a osobní přístup ke komunikaci se zákazníky. Jenom takové společnosti mají budoucnost. Trh zůstane po skončení krize stejný, ale pouze ti, kteří umí hluboce naslouchat svým zákazníkům a jejich individuálním přáním a snům, na něm zůstanou. Covid krize nás také dotlačila k urychlení plánů, třeba ke spuštění e-shopu nebo k expanzi na další trhy, jako jsou arabské státy.

Proč je dobrý nápad investovat teď do šperků?

Stejně jako v minulosti zlato a diamanty jsou vždy záchrannými aktivy, která chrání kapitál před devalvací během krize. V tomto období totiž roste jejich hodnota.

Co pro vás znamená luxus?

Něco, co obohacuje náš život a dává nám kvalitu a krásu. Odlišuje také normální od jedinečného.