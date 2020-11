Můj styl je umazaný od oleje. Snad jen sako, ve kterém jsem maturoval, se podařilo zachránit. Nosím oblečení od místních značek, třeba teplou flanelku od Raeznik a pohorky Prabos. A kamarád mi věnoval bundu Barbour, model ve kterém závodili motokrosaři v 60. letech.

V kapse mám většinou nůž značky CRKT (foto) a trsátko od českého výrobce Janíček Picks. Člověk nikdy neví, jestli nenarazí na nějakou kytaru, na kterou by si chtěl zahrát (foto).

Když se chci dobře najíst, vyrazím v Praze do Mr. Hot Dog nebo do Pizzy do krabice na Strakonické pro tu s číslem 17. Jsem milovník hospod, třeba U Kuchařů v jihočeské vesničce Krásetín. Rád obědvám i v Restauraci U Huberta poblíž základny Gas and Oil v Čími.

Věc, kterou jsem si nedávno udělal největší radost, je sekera na štípání dřeva. Vybral jsem Classic od jihoamerické značky Condor.

První motorka, kterou jsem sestavil, byla v roce 2013 Yamaha SR 500 − proměnila se v Old Fox (foto). Během toho jsem přišel na to, že chci založit značku Gas and Oil.

Ideální víkend si nedokážu představit bez výletu. Na motocyklu nebo pěšky. Rád se toulám přírodou, třeba Novohradskými horami, kam sahají kořeny mých předků. Na motocykl je asi nejlepší úsek Vyšší Brod − Český Krumlov se zajížďkou na Malšín.

Letos jsem byl v biografu dvakrát, užil jsem si Králíčka Jojo a film Guye Ritchiho Gentlemani.

Ke čtení mám připravený životopis Ivana Krále, na který se moc těším.

Nejzajímavější a nejnáročnější cestovatelský zážitek z poslední doby byl, když jsme se s pár přáteli vydali jeden letní víkend na motocyklech na koupačku k Baltskému moři (foto). Vyjeli jsme v pátek kolem 17. hodiny a vrátil jsem se v pondělí ve 4:30 ráno. Najeli jsme 1700 kilometrů a z toho minimum po dálnici. Kopírovali jsme hranici mezi Německem a Polskem.

Hudba jako stvořená na roadtrip je třeba od bluesmana Juniora Kimbrougha.

Mojí nejoblíbenější aplikací jsou Mapy.cz.

Nejkrásnější motorka je pro mě Moto Guzzi NTX 750, kterou jsme nedávno dokončili a já ji nazval Symbol. Perfektně k sobě ladíme.

Legenda mezi značkami motocyklů je Deus Ex Machina. Dokázali nastartovat celou cafe racer scénu až do téměř mainstreamové podoby.

Z kolekce Gas and Oil jsem nejvíc pyšný na nový dres (foto). Je klasického ražení a zároveň je osobitý.

Mými idoly jsou Steve McQueen a Paul Newman. Dokázali perfektně ztvárnit své role na plátnech a po natáčení šli na závodiště a snažili se vyhrát. Žili naplno a i přes svůj úspěch si dokázali zachovat lidskou tvář.

Nedávno jsem se oženil, a tak musím říct, že moc neutrácím. Moje cesta do práce ale vede kolem cukrárny…