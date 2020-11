Do krásných kanceláří firmy Avast na Pankráci, které, co se vybavení, zábavy i služeb týče, směle konkurují těm v Silicon Valley, už od jara téměř nikdo nechodí. Teď se tady ale sešli její zakladatelé Eduard Kučera a Pavel Baudiš, aby společně odpověděli na 66 otázek Luďku Staňkovi. A rozhodně to nebyl rozhovor jen o boji s počítačovými viry. Pobavila je obzvlášť jedna otázka.

Pozor, teď přijde spoiler!

Co byste dělali, kdyby vám někdo na 24 hodin dal moc nad internetem? Hurónský smích a okamžitá odpověď. Prý by ho cvičně vypnuli! Ty jo, vypnout internet! Dokážete si to představit? Na celý den… Část světa by jistě kolabovala a my chvílemi nejspíš s ní. Co všechno bychom museli dělat jinak. Kolega Ondřej by bez internetu nemluvil s okouzlující Nicole Kidman. Já bych teď pravděpodobně skočila do auta a jela pěkně postaru do tiskárny, se všemi články nahranými v dokumentech na externím disku. A ještě bych cestou někomu přímo u strojů diktovala po telefonu editorial.

Anebo by se toho zase tolik nestalo. Jen by se nám najednou otevřelo zorné pole pro nové myšlenky a nápady, které přes hlukot a rychlé tempo všedního dne moc nevnímáme.

Každý z nás má šanci si takovou čtyřiadvacetihodinovku vyzkoušet. Třeba teď, když nás podzim svým melancholickým počasím a s vidinou konce roku vybízí k zamyšlení. Ten letošní obzvlášť. A když už držíte v rukách tohle vydání PročNe, začtěte se do něj, určitě vám ten čas zpříjemní.

Co byste dělali vy, kdyby vám někdo na 24 hodin dal moc nad internetem? A nad celou Českou republikou?