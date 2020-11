Foto: archiv značky

GASTRO

Pro milovníky masa

Oblíbená restaurace milovníků kvalitního hovězího je zpátky. Tedy − do rekonstruované budovy Státní opery, kde Čestr najdete, se bohužel podíváte, až se situace uklidní, domů si však vysoký roštěnec ze sauny, tatarák nebo jelítko můžete objednat už teď.

www.cestrdomu.cz

Foto: archiv značky

SERIÁL

Nové hvězdné zážitky

Připravte se na velký návrat do světa kultovního snímku Star Wars. V druhé řadě seriálu The Mandalorian se znovu potkáme s Baby Yodou i Pedrem Pascalem v hlavní roli a spolu s nimi se vydáme na další dobrodružství do předalekých tajuplných galaxií.

The Mandalorian, Disney+

Foto: archiv značky

DIVADLO

Z gauče do hlediště divadla

Dorazili jste na dno Netflixu či HBO GO? Pak je tu ještě jedna varianta, Dramox. Kvůli pandemii musela česká divadla letos už podruhé přestat hrát, vy je můžete podpořit měsíčním předplatným a dopřát si úchvatnou podívanou. Třeba tematicky − zkuste Příběhy obyčejného šílenství v podání Dejvického divadla.

www.dramox.cz

Foto: archiv značky

DRINK

Království vína bez chemie

Červený neon hlásající Víno teď nově osvětluje takzvaný "Heřmaňák". Ochutnávkové six-packy nebo jednotlivé lahve výběrových naturálních vín si nechte zadarmo doručit až domů. Dobrá vinice, Ota Ševčík i březová míza Euforia na jednom místě.

WineGeek, Řezáčovo náměstí, Praha 7

Foto: archiv značky

KNIHA

Zastavit čas a žít navěky?

V češtině vyšel bestseller známého genetika Davida Sinclaira, ve kterém tvrdí, že stárnutí je nemoc, již lze léčit. Spolu s dalšími odborníky v oblasti dlouhověkosti vás seznámí s posledními objevy a tipy, jak pracovat na tom, aby vaše poslední dekády byly nejlepšími lety vašeho života.

Konec stárnutí, David Sinclair, www.melvil.cz

Foto: archiv značky

MÍSTO

Oáza uprostřed lesa

Výhled do klidného lesa, plápolající oheň v kamnech, obsáhlá knihovna, ze které si rozečtenou knihu můžete půjčit domů. A k tomu italské víno a piknikový koš plný dobrot. Zapomeňte na zdlouhavé balení a vyrazte do Stromoven, kde najdete místo pro opravdový odpočinek.

www.stromovny.cz