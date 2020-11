Montblanc se spojil s Pirelli a uvedl limitovanou edici cestovních zavazadel



Znovu se snad blíží doba, kdy budeme cestovat dále než do obchodu a k restauračním okénkům. A aby to cestování bylo co nejstylovější, je třeba i stylového zavazadla. Jedno takové teď v limitované edici uvedly značky Montblanc a Pirelli.

Po představení první kapsulové kolekce v roce 2019 Montblanc a Pirelli přicházejí s novou limitovanou edicí zavazadel s kolečky vyrobenými podle ikonických pneumatik P ZERO, vytvořenou pro cestující, kteří hledají výkon, odolnost a pohodlí. Lehká zavazadla z černého polykarbonátu s detaily z pogumované červené kůže jsou vybavena precizní rukojetí a výkonnými kolečky s kuličkovými ložisky, navrženými inženýry značky Pirelli. Nově vyvinutá gumová směs zajišťuje odolnost, tichý pohyb koleček a opírá se o tradici mobility a rychlosti, kterou značka Pirelli představuje již od roku 1872. Dezén kola pak odráží vzor běhounu na pneumatikách P ZERO Pirelli. "Pneumatikami Pirelli P ZERO je vybaveno velké množství těch nejvýjimečnějších a nejvýkonnějších sportovních vozů současnosti, protože díky vylepšené přilnavosti a ovládání zaručují extrémní výkon. Těmito novými kolečky, které obsahují speciální gumovou směs a ikonický dezén Pirelli, vnášíme do sortimentu cestovních doplňků identické zaměření na výkon. Chceme uspokojit náročné potřeby cestujících, kteří vyhledávají luxus, co nejefektivněji a nejstylověji," prohlásil Nicolas Baretzki, šéf Montblancu. Zkušenosti značky Pirelli v oblasti mobility, rychlosti a výkonu se snoubí s vášní značky Montblanc pro vytváření inovativních, stylových a technicky funkčních produktů, díky kterým je cestování pohodlnější. Uvnitř kabinových zavazadel najdete na jedné straně prostornou přihrádku s elastickými pásy a na protější černou síťku se zipem, která usnadňuje uložení oblečení a doplňků. Kufr je též vybaven kapsičkou na vizitky. Uhlazená estetika je umocněna elegantními detaily, inspirovanými ikonickými designovými kódy, jako je červená zavazadlová jmenovka, dynamický sportovní design hliníkového ráfku, převzatého ze skutečného paprskového vzoru kol automobilů, či laserem vyryté logo "Montblanc x Pirelli" na rukojeti kufru. V prodeji jsou od listopadu. Nové cestovní zavazadlo Montblanc x Pirelli