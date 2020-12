11 milionů dolarů

Nejdražší vánoční stromeček

Odhalení vánočního stromečku v hotelu Emirates Palace v Abú Dhabí je každoročně velkou událostí. Těžko se však bude překonávat rok 2010, kdy 13metrový stromek ozdobený 181 drahými šperky a hodinkami dosáhl hodnoty 11 milionů dolarů. Ale i v hotelu pak litovali, že to s touto vánoční tradicí trochu přehnali.

4,6 milionu dolarů

Nejdražší věnec

138,83 karátů. 40 zářivých diamantů a rubínů. Tak vypadá nejdražší vánoční věnec světa, který vznikal ani ne týden. Vytvořil ho v roce 2013 finský florista Pasi Jokinen-Carter, který použil ty nejluxusnější květy a listy.

90 tisíc dolarů

Nejdražší ošklivý svetr

Co by to bylo za Vánoce bez přeplácaných "ugly sweaters"? Ten zřejmě nejdražší připravil raper 2 Chainz spolu se svou osobní šperkařskou společností Avianne. Nemůže na něm chybět Santa Claus (ve zlatě) a spolu s ním i 250 gramů zlata a 50 karátů diamantů.

14 milionů dolarů

Zatraceně drahý dárek

Není jisté, jestli šlo přímo o vánoční dárek, ale jako inspirace těm, kteří nemají hranice, to třeba poslouží. Nejspíš ani nebyl nejdražší vůbec, ale k vrcholu žebříčku by neměl daleko. Ruský podnikatel Roman Abramovič věnoval své bývalé manželce bronzovou sochu od Alberta Giacomettiho ve výše uvedené astronomické hodnotě. Jenže už Beatles věděli, že "money can't buy me love"; milovnice umění Daša Žukovová se po devíti letech s Abramovičem rozvedla.

38 500 dolarů

Nejdražší dezert

Chcete-li oslnit ty nejbohatší, rohlíčky a linecké bohužel nepostačí. Ale máme tip na alternativu. Jako základ směsi poslouží 200 let starý koňak Duret 1810, k němu vezměte sběratelskou zlatou minci Henry VI Salut d‘Or Chin, přidejte datle Ajwa a vzácné mandle Mamra z Íránu a voilá, máte puding za 38 500 dolarů. Vymyslel ho Martin Chiffers, někdejší šéf sladkého úseku v londýnském hotelu Savoy.