Evropa

Arctic Bath

Cena za noc: od 11 000 korun

Arctic Bath Foto: archiv hotelu

Útulný skandinávský design, pohádková severská krajina a ubytování přímo na řece Lule, to jsou hlavní atrakce ubytování Arctic Bath, které se nachází na severu Švédska, v Laponsku. Hotel má kruhovitý tvar a uprostřed něj leží to, po čem je pojmenovaný: ledová vana. Nemohou chybět ale ani sauny či masáže a nabídky všelijakých kosmetických kúr. V místní restauraci zažijete dokonalou severskou gastronomii, která si zakládá na lokálnosti, čerstvosti a nechává vyniknout kreativitě šéfkuchaře. A když budete mít štěstí, můžete na zimní obloze pozorovat magickou hru polární záře.

Airelles Château de Versailles, Le Grand Contrôle

Cena za noc: od 31 800 korun

Airelles Château de Versailles, Le Grand Contrôle Foto: archiv hotelu

A teď jedna lahůdka. Jestli jste se někdy procházeli nádhernými zahradami Versailles a při prohlídce se vám z toho zlatého zdobení všude kolem roztočila hlava, asi vás ani nenapadlo, že by vám někdo mohl od jednoho ze zámeckých pokojů dát klíč. A přitom to není nic nereálného. Příští rok by se tu měl otevřít hotel, jehož výstavba začala před čtyřmi lety a stála zhruba 35 milionů eur. Čtrnáct opulentních pokojů se nachází ve třech historických budovách, které se od roku 2004 nevyužívaly. Prošly pečlivou rekonstrukcí a jsou vybavené nábytkem z 18. století. Chcete-li zažít absolutní přepych a cítit se alespoň na chvíli jako francouzský král, neváhejte.

Six Senses Shaharut

Cena za noc: od 22 tisíc korun

Six Senses Shaharut Foto: archiv hotelu

Ležíte na lehátku u bazénu, popíjíte drink a všude okolo vás je jen poušť. Perfektní způsob relaxu s neobvyklou scenerií. Six Senses Shaharut leží na jihu Izraele v údolí Arava v Negevské poušti a dýchá z něj dlouhá historie místa: však také budovy komplexu čerpají inspiraci z dva tisíce let starých nomádských obydlí. Ráno můžete začít jógou při východu slunce, pak se vydat na trek na velbloudech a večer zakončit v hotelovém spa nebo na drinku v pouštních dunách. Jedinečný hotel se má otevřít v březnu 2021, už teď je ale v hledáčku dobrodruhů.

Afrika

Xigera Safari Lodge

Cena za noc: od 51 tisíc korun

Xigera Safari Lodge Foto: archiv hotelu

Chcete-li se dokonale napojit na africký kontinent, vyražte do Botswany. V proslulé deltě řeky Okavango existuje dokonalý způsob, jak si užít divočinu. V Xigera Safari Lodge budete bydlet v jednom z 12 apartmánů pečlivě zasazených do přírody. Jsou vyzdobené nábytkem od místních řemeslníků a napájené sluneční energií. Spa a výlet na safari jsou povinností, jedinečným zážitkem pak může být přespání v domku na stromě, který má tvar baobabu a je deset metrů nad zemí. Probudíte se za zvuků zvěře a s přímým výhledem na divokou přírodu.

Amerika

Aman New York

Cena za noc: zatím neznámá

Aman New York Foto: archiv hotelu

Tenhle hotel nenabízí únik z civilizace: naopak se vydáte přímo do míst, která pulzují životem. Aman New York se nachází v samotném srdci Manhattanu, v monumentální Crown Building na Páté Avenue. Jenže zatímco všude kolem něj se rozkládá betonová džungle, uvnitř najdete bezpečnou oázu. Můžete se vydat do dvacetimetrového bazénu obklopeného krby, zamířit do japonské či italské restaurace nebo si užít večer v jazzovém baru. A zároveň mít nikdy nespící město stále na dosah. Otevření je naplánováno na jaro 2021.

Asie

Zannier Hotels Bãi San Hô

Cena za noc: od 7500 korun

Zannier Hotels Bãi San Hô Foto: archiv hotelu

Vietnam se stal jednou z nejpopulárnějších asijských destinací. Že už jste projeli pobřeží od jihu na sever a zastavili se na těch nejvyhlášenějších místech? O to větším překvapením pro vás bude jeho klidnější část v centrální části země. Hotel Bãi San Hô obklopují kopce, zahrady a pláž. Všechna obydlí jsou navržena v tradičním stylu a z přírodních materiálů, rozsáhlé korálové útesy lákají k potápění a moderní verze úžasné vietnamské kuchyně zase ke gastronomickým hodům. Nechybí ani jóga studio, posilovna nebo dva tenisové kurty. Tuhle kombinaci krásné přírody a dokonalého klidu si zamilujete.

Afrika

Kruger Shalati

Cena za noc: od 11 500 korun

Kruger Shalati Foto: archiv hotelu

Spát ve vlaku? To může být zážitek. Spát v luxusně vybaveném vagonu na historickém mostě uprostřed africké přírody? To už je nabídka, která se neodmítá. V Krugerově národním parku v Jihoafrické republice nad řekou Sabie stojí 31 vyřazených vagonů, které se proměnily v přepychové pokoje. Některé mají prosklený výhled na rozlehlý park, jiné dokonce terasu a v jednom z pokojů najdete bazén, v němž si můžete zaplavat vysoko nad krokodýly, nosorožci i slony.

Amerika

Kachi Lodge

Cena za noc: od 24 500 korun

Kachi Lodge Foto: archiv hotelu

Salar de Uyuni je největší solná pláň na světě, s rozlohou 10 582 kilometrů čtverečních je stejně velká jako Libanon. Právě na ní se v Bolívii nachází unikátní ubytování Kachi Lodge. Šest kupolí se rozkládá zdánlivě uprostřed ničeho, v okolí přitom můžete vystoupat na sopku, navštívit pole s quinoou nebo farmáře s lamami. V sezoně dešťů se zase dá na pláni vyrazit na paddleboard nebo kanoi. Případně zůstat v pohodlí své kupole a pozorovat, jak déšť rytmicky bubnuje do solných polí.