Tam a zpět, klape hřeben tkalcovského stavu. Tam a zpět, jezdí hoblík po liniích stolu. Tam a zpět, hladí ruce mokrou hlínu terakotové vázy. Trvalé věci se rodí z pohybu. Alespoň to tvrdí kreativní hlavy z Hermès Home Universe v nové kolekci objektů do interiéru.

Francouzský luxusní dům začal sice v roce 1837 jako výrobce koňských sedel, dnes je však symbolem pro všechny, kdo touží kromě luxusu i po perfektně odvedeném řemesle. A to ve všech sférách života. Od ručně vyráběného jezdeckého vybavení přes ikonické kožené kabelky, hedvábné šátky, vytříbené parfémy a nevídaně přitažlivé rtěnky až po doplňky do domácnosti a unikátní kousky nábytku.

Už v roce 1924 se značka spojila s tehdy vlivným interiérovým designérem Jeanem-Michelem Frankem a vytvořili společně minimalistickou linii křesel a sedaček. Frankův typicky strohý, jednoduchý a vysoce sofistikovaný styl využívající převážně přírodní materiály předurčil směr, kterým se značka vydala i po jeho smrti. Některé kousky z této spolupráce byly znovu představeny v roce 2011, kdy se značka účastnila nábytkářského veletrhu v Miláně a začala tak nová éra interiérových kolekcí. A meditativní nádech a přísnost neztratila, ani když o tři roky později přišli dva noví umělečtí ředitelé.

Poctivé řemeslo

Dva jezdci, jeden kůň, tak by se dali v duchu Hermès představit Charlotte Macaux Perelmanová a Alexis Fabry. Přátelé už od dob, kdy byli teenageři, architektka a kurátor umění a vydavatel knih, společně dohlíží na to, aby kromě funkce měly kousky Hermès Home i fantazii. Přísnost a zároveň rozbuška imaginace, dva protipóly, které jsou v srdci jejich tvorby. A důkazem je i letošní kolekce.

Hledat harmonii

Klášter La Tourette poblíž francouzského Lyonu je jedna z nejdůležitějších staveb architekta Le Corbusiera. Brutalistní budova pro tiché mnichy je údajně syntézou všeho, co slavný architekt za život nasbíral. V roce 1997 vytvořil britský designér Jasper Morrison stovku židlí pro místní jídelnu a právě ta se dvojici uměleckých ředitelů velmi zalíbila. "S Jasperem jsme chtěli pracovat už od našeho příchodu k Hermès. Líbí se nám jeho skromnost a jeho vztah k materiálům. Nejzajímavější na jeho přístupu k designu je to, že je založen na reálném používání, což máme společné," říkají. Jak ale redesignovat židli, která už je sama o sobě výjimečná? "Strávili jsme hodně času zkoumáním ergonomie," dodávají.

Přísnost a fantazie. Dva protipóly, které jsou v srdci všech kolekcí Hermès Home Universe.

Židle musela být upravena tak, aby vyhovovala potřebám dnešních lidí, v 60. a 70. letech se totiž předpokládalo, že opěradlo má být dostatečně nakloněno dozadu tak, aby se sedící pohodlně opřel. Dnes už se ale ví, že menší úhel je lepší pro záda. K židli, která má nyní opěradlo z jediného kusu dřeva, tak přibyl ještě stůl a křeslo. Hlavním motivem setu je vzdušnost a jednoduchost, tvary jsou zaoblenější a asketismus mnichů je vyvážen sedákem křesla z luxusní změkčené kůže Hermès.

Dalším unikátním kusem nábytku je dvoupatrový konferenční stůl Hippodrome, nazvaný podle arény ve starověkém Řecku určené ke konání koňských závodů. Navrhlo ho Normal Studio a právě kulaté patro pokryté leštěnou kůží používanou na koňské uzdy odkazuje na závodní okruh. "Začalo to zadáním, které bylo velmi jasné: chceme archetypální konferenční stolek. Musí mít dvě patra, pohodlnou velikost a někde se na něm objeví uzdová kůže, protože jezdecký vesmír k Hermès neodmyslitelně patří a jeho prvky často v kolekcích využíváme," vysvětlují Macaux Perelmanová a Fabry. Horní patro je pak obdélníkový kus naolejovaného dubu a vše stojí na štíhlých nohách, které dodávají dojem lehkosti.

"Letošní kolekce je díky své čistotě docela,ostrá'. Je v ní mnoho a mnoho hodin práce a know-how mistrů řemeslníků, přesto vypadá jednoduše. Občas není virtuozita na první pohled vidět," pokračují. To je třeba příklad koberců Cordélie. Tři vzory, všechny pečlivě vyšívané velmi vzácnou a pracnou technikou, kdy se ručně táhne štíhlá šňůra, jako byste vzor kreslili tužkou. Tři kompozice Tremplin, H Vibration a Escalator byly navrženy ilustrátorem Gianpaolem Pagnim.

"Rádi spolupracujeme s designéry, jejichž jazyk je blízký jazyku Hermès a sdílí naši filozofii. Jednou jsme se zeptali španělského designéra Tomáse Alonsa, se kterým jsme spolupracovali na designu lampy Coulisse, co podle něj charakterizuje objekt od Hermès. Řekl tehdy něco, s čím se naprosto ztotožňujeme: objekt od Hermès je prostě dobře vyrobený objekt."

Tak přistupuje značka i k udržitelnosti. Nejlepší výrobky jsou podle ní ty, které vydrží, a to klade nesmírný důraz na materiály. Když před pár lety pracovali na kolekci Karumi navržené architektem Alvarem Sizou, nedokázali perfektně ohnout bambusové dřevo. Vydali se proto do Tokia, kde našli mistra, který to zvládne. "Karumi je skvělým příkladem něčeho, čemu se ve francouzštině říká,techno artisanat', tedy spojení špičkové, inovativní technologie a tradice," vysvětluje Macaux Perelmanová. "Japonský mistr řemeslník, kterého jsme našli, vynalezl metodu, jak pomocí uhlíkových vláken posílit bambus tak, aby se dal ohnout do formy stoliček a lavičky. Vypadají jako z paprsků světla. Nikdy nespěcháme, kolekcím věnujeme čas, který potřebujeme k dosažení nejlepších výsledků," dodává.

V nové kolekci najdete také ručně pletené a barvené kašmírové plédy nebo šachový stolek, který uspokojí momentálně znovu zažehnutou popularitu klasické deskové hry. Místo masivní kampaně s celebritami ale Hermès nechává zákazníky, aby si Home Universe našli sami. "Lidé by měli tvořit své domovy podle vlastní osobnosti, ne se soustředit na jednu jedinou značku. Je to, jako když Jean-Louis Dumas řekl: Neoblékejte jen Hermès."