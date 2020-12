Nestabilní, zrychlené, prchavé. Takové jsou moderní vztahy podle dvojice Ester Geislerové a Josefiny Bakošové, které spolu tvoří módní kolekce a stojí za vznikem jednoho z nejpopulárnějších instagramových účtů v Česku. "Terapie sdílením" vznikla úplně nevinně − na profilu značky Esterajosefina, pod kterou herečka a vizuální umělkyně Ester a návrhářka a kreativní ředitelka Josefina propagují módní kolekce s přesahem do společenských témat. Tam v roce 2017 Ester zveřejnila sbírku rozchodových vět, kterými se kdosi rozešel s jejich followerkou. Neoriginální, znovu a znovu opakované věty, které každý z nás pravděpodobně někdy řekl nebo zaslechl, je inspirovaly k vytvoření kolekce Manifesto, která zase nakopla on-line komunitu k tomu, aby jim na oplátku poslala ty svoje. A začalo jich přicházet nespočet. "Musím ti něco říct." a "Já na tom telefonu pracuju." doplnily věty mnohem víc šokující jako třeba "Byl jsem s tebou jenom kvůli zadku, teď už nás nic nespojuje." Snímky obrazovek telefonů s barevnými chatovými bublinami tak začaly skládat podivnou mozaiku komunikace, ve které v digitální době často tápeme.

"Nové technologie se staly součástí našich vztahů, jenže my jsme na to možná nebyli připraveni," říká Ester Geislerová. "V počátcích nikdo nestanovil žádnou etiketu nebo pravidla, jak se na internetu a sociálních sítích chovat, jak dlouho být na telefonu nebo počítači, o čem není vhodné si přes zprávy psát. Spousta lidí si neuvědomuje, že se na messengerech vytrácí tak důležitá neverbální komunikace a že domněnky, jak to ten druhý myslel, jsou nesmírně zavádějící."

Terapie sdílením se stala platformou, kde čtenáři najdou celé spektrum emocí. V prvé řadě útěchu, že v tom nejsou sami, jindy zábavu, často také mrazivé překvapení, jak spolu lidé ve virtualitě hovoří. A fenomén kolem Terapie sdílením a Esterajosefiny rostl. Dnes má profil 315 tisíc sledujících a kreativní dvojice v portfoliu několik kolekcí oblečení, dvě knihy, jednu audioknihu a diář. Ve spolupráci s terapeutem Janem Vojtkem vznikla edukativní přednáška Terapie sdílením LIVE. Fiktivní hraný seriál, inspirovaný esemeskami z Terapie sdílením, přivedla na svět pro MALL.TV Ester společně s dramaturgem Karlem Spěšným a režisérkou Johanou Ožvold. S tou napsala i scénáře k třídílnému audioseriálu. Kromě Terapie sdílením, která své stvořitelky nevídaně přerostla, však na paralelní koleji tvořily i to, co je svedlo dohromady původně. Módní kolekce z kvalitních materiálů a s dobrým konceptem.

Srdce na triku

Kamarádky Ester a Josefina se potkávaly roky, jejich prvním společným projektem byly ale až kabelky pro děti Pepieta. Ester tehdy chtěla pro svou desetiletou dceru vyrobit hravou interaktivní kabelku a oslovila s nápadem Josefinu. "Když jsme spolu pracovaly a párkrát se s někým společně potkaly, často nám někdo říkal, že skvěle fungujeme dohromady a hezky se doplňujeme. Později nás oslovila firma Bohempia, abychom jim právě ve dvojici vytvořily kolekci oblečení," vysvětluje Josefina. Ester tehdy pracovala jako produkční v časopise Elle, kde se každý rok vytvářela trika ve spolupráci s osobnostmi, a věděla tak, že jako nositel myšlenky je triko ideální médium. Vzpomněla si na společnou konverzaci pár let zpátky s kamarádkami, kde se nad otřepanými rozchodovými klišé nahlas smály i ošívaly, a nápad na kolekci Manifesto byl na světě. Trička nafotily na kamarádech hercích a dalších známých osobnostech a u fanoušků měly takový úspěch, že je musely několikrát došívat. Teď se s nimi posledním výprodejem loučí.

Druhou kolekcí bylo Manifesto/EMET, která větami "Já už nemůžu." a "Mám moc práce." poukazovala na současný životní styl, na přepracovanost, zběsilé tempo a syndrom vyhoření. Slovíčko "emet", psáno foneticky, znamená hebrejsky pravda. Mezi další kolekce patřily třeba šaty Beze slov, noční i denní košilky To a jen sen a pak nejnovější kolekce OFF. Ta se věnuje digitálnímu balancu.Velké měkké mikiny, do kterých se můžete schovat, a kapsa na zip, kam zase můžete schovat telefon. Ten ale předtím vložíte do pytlíčku ze speciální látky protkané kovem, jež ruší veškerý signál. "Máme v kapse úžasnou technologii, kterou vyvíjí tisíce chytrých hlav a náš mozek je jen jeden. Tohle je závod, který nemůžeme vyhrát. Proto pořád scrollujeme jako zvířátka a máme z toho opojný dopamin," vysvětluje Ester.

"Samy jsme byly přesycené a měly pocit, že jsme na mobilu příliš často. Jasně že můžete v sedm večer telefon vypnout, kolekcí ale chceme toto téma mezi lidmi otevřít. Pytlíčky můžete darovat někomu, o kom víte, že by byl rád méně na telefonu a bojuje s tím nebo že mu sociální sítě občas způsobují deprese," říká Ester. Pytlíčky tak mohou započít třeba detoxový večerní rituál nebo zavést rodinná pravidla, kdy před večeří dají všichni telefony dovnitř a vzít si je mohou zase až po jídle.

"Musíme najít balanc. Myslím si totiž, že je důležité nejen dětem telefony brát, ale občas si s nimi sednout a dívat se společně třeba na TikToky, které je baví. Tohle je jejich svět, jejich způsob komunikace a mě to zajímá a fascinuje," popisuje Ester.

Duo Ester Geislerová (vlevo) a Josefina Bakošová Foto: Alexander Dobrovodský

Je to mnou

Doba covidová je podle Ester a Josefiny pro vztahy nepřejícná. "Nepřeje to ani dlouhodobějším vztahům ani seznamování. Singlové jsou sami, naopak lidé v dlouhodobějších vztazích si zase myslí, že když jsou spolu zavření doma a hádají se, že mají špatný vztah. Jenže to vůbec nemusí být pravda. Ta společná úzkost, obavy nebo strach z budoucnosti, to je náročné pro všechny," vysvětluje Ester. "A vztahy, kde už jsou děti − tam mají ponorku všichni," doplňuje Josefina. V rámci Terapie sdílením se proto letos snažily pomáhat, co to šlo. Už před pandemií vytvořili putovní přednášku Terapie sdílením LIVE o vztazích a komunikaci s párovým terapeutem Janem Vojtkem. Tour stihly odjet jen z půlky, v loňském roce zvládly zhruba 19 vyprodaných představení, letos část udělaly skrze live stream. "V rámci Terapie sdílením nás lidé začali žádat o radu. Pasovali nás až do takové terapeutické pozice, které my jsme se ale vzdáváme, to není naše odbornost," vysvětlují. Přizvaly proto terapeuta Vojtka a dali dohromady formát, při kterém se lidé zasmějí, ale odkud si také odnesou praktické informace do vztahu. Třeba jak se ubránit esemeskové přestřelce nebo základy emoční inteligence. "Dáváme do kontextu esemesky z Terapie sdílením a rozebíráme témata, na která naráží. Hodně věcí na sebe i prásknu a pak se na pódiu ptám terapeuta, co jsem měla udělat jinak," říká Ester. "Legitimizovali jsme chyby, které ve vztahu občas děláme, a lidem to přináší úlevu, protože zjistí, že něco jako dokonalý vztah neexistuje." Diváci mohou na konci debatovat a pokládat otázky týkající se jejich vlastních zkušeností.

Do hloubky se šlo i v novém audioseriálu "Terapie sdílením: průvodce moderními vztahy". Ve třech půlhodinových dílech se kromě zamilovanosti a rozchodů on-line dotknou i tematiky bodyshamingu, bodyshapingu, vztahové lingvistiky i pozitivních případů komunikace. Spojily se s autory esemesek a odkryly pravé příběhy za texty, které jsou běžně vytržené z kontextu. Přizvaly třeba publicistu a feministu Kamila Filu, aby se s nimi podíval na esemesky, jež se týkají tělesnosti, fitness světa, fyzického hodnocení nebo porovnávání. Nebo jazykovědce Karla Olivu, se kterým zkoumají, jak online komunikace ovlivňuje češtinu a jazyk samotný.

Rada, kterou by po více než třech letech existence projektu ostatním chtěly předat, je vlastně jedna: důležité vztahové věci se neřeší přes zprávy, ale tváří v tvář. "Za displej se mnozí schovávají. Dříve bylo docela odvážné gesto někoho oslovit na koncertě, dnes napíše kluk pěti holkám a zkouší, která se chytne," říká Josefina. "Šokovalo mě taky, jak vulgárně spolu lidé on-line mluví. Jak se třeba vyjadřují o milování! To je slovník, jako by šlo o nic." Ester přikyvuje: "Občas se objeví případy, které berou jako úplně normální rozejít se přes zprávy. Je to pro ně asi jednodušší, nemusí se bát konfrontace. A zajímavý fenomén je také něco, čemu se říká 'zadní hořák'. Zadní vrátka, rozjeté konverzace s dalšími lidmi, i když už partnera mám nebo s ním začínám. Muži jich mají průměrně sedm, ženy dokonce devět."

Instagram Terapie sdílením dnes už není jen o rozchodech, autenticky odráží vše, co prožíváme. Koronavirus, volby i ekonomickou krizi. "Kašlu ti na tvoje nahý fotky! Pošli mi návod, jak přežít lockdown jako OSVČ," píše jeden z anonymních pisatelů v modré chatovací bublině. Tenhle konkrétní se ale už do třetí knížky nedostane. Místo ní nakonec vznikl diář, kde kromě prostoru pro vaše události najdete i střípky ze života Ester a Josefiny − ty se tentokrát místo sdílení cizích konverzací otevřely samy. "I my jsme narazily na to, že jsme si přestaly rozumět, což se ve vztahu stává. Proto jsme šly na terapii jako pracovní kolegyně. Nejen že to doporučujeme našim čtenářům, ale také se tím řídíme," říkají. A jaké společné nevšední projekty vymyslí dál, to se prý ještě uvidí.