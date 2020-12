Foto: archiv Dominika Feriho

Dominik Feri

poslanec TOP 09

Jeho instagramový účet @choco_afro, který sleduje přes 850 tisíc uživatelů, se stal pro mnohé hlavním informačním kanálem o chystaných opatřeních během koronavirové pandemie. Dominik Feri (24) se podílel také na vytvoření informačního webu Covid.gov.cz, který má pomoci lidem zorientovat se ve vládních nařízeních, kompenzačních programech nebo jim dát návod na zvládání životních situací spojených s koronakrizí.





Foto: Alexander Dobrovodský

Nora Fridrichová

televizní novinářka

Dlouholetá moderátorka a vedoucí publicistického pořadu 168 hodin Nora Fridrichová (43) na sebe letos upozornila v jiné než pracovní roli. Výrazně se angažovala v pomoci rodinám samoživitelů, zařizovala pro ně výhodné nákupy, sháněla notebooky pro školáky a aktivizovala firmy i jednotlivce k tomu, aby se v problematice začali angažovat. Založila také dvě sbírky.





Foto: Alexander Dobrovodský

Karel Kovy Kovář

youtuber a influencer

V tomto roce Kovy (24) zaujal především videi, v nichž srozumitelně popisoval situaci kolem koronaviru i nedostatky ve vládních opatřeních. Věnoval se i problematice nedostatku vody. Natáčel úspěšný podcast Linka s další influencerkou Terezou Salte. Uspěl na vyhlašování Czech Social Awards, získal Cenu pro inspirativní osobnost sociálních sítí a vyhrál Křišťálovou lupu v kategorii One (wo)man show.





Foto: Alexander Dobrovodský

Tomáš Čupr

zakladatel Rohlík.cz

Jeho on-line supermarket Rohlík.cz se stal spásou pro mnoho lidí, kteří během pandemie dobrovolně či nedobrovolně zůstali zavření doma. A Čupr (38) nelenil a rozjížděl stále další a další projekty. Rozšířil nabídku Rohlíku, stíhal u toho pomáhat potřebným a chystal velkou expanzi do zahraničí.





Foto: Alexander Dobrovodský

Daniel Stach

moderátor

Stal se jednou z tváří koronavirové krize v Česku. Vědecký specialista České televize zaujal tím, že dokázal aktuální vývoj srozumitelně a poutavě popsat. I v nepřehledných prvních týdnech pandemie byl Stach (32) schopný veřejnost z obrazovky uklidnit a získal mnoho nových fanoušků, kteří do té doby jeho pořady Hyde Park Civilizace nebo Věda 24 neznali.





Foto: Alexander Dobrovodský

Václav Staněk

podnikatel

Firma Václava Staňka (22) Vasky prožila úspěšný rok. Představila několik nových kolekcí, po zdařilé crowdfundingové kampani začala vyrábět tenisky, otevřela v centru Prahy novou prodejnu a z ryze obuvnické firmy rozšířila sortiment i o svetry, čepice, šály a rukavice z merina. Její obrat roste o 300 procent a letos by mohl dosáhnout 140 milionů korun.





Foto: Alexander Dobrovodský

Erika Stárková

herečka

V rázném seriálu Most! si ji diváci zamilovali. Objevila se také po boku Orlanda Blooma v seriálu Carnival Row, ale dařilo se jí i letos. Za roli Dívky v muzikálu Lazarus získala Stárková (36) Cenu divadelní kritiky i Thálii a je jednou z nejoblíbenějších hereček současnosti. Vedle divadla se blýskla i v televizní show Tvoje tvář má známý hlas, kde dokázala, že kromě herectví s grácií ovládá také zpěv.





Foto: David Turecký

Radek Kašpárek

šéfkuchař

Namísto naříkání na povinnost mít dlouhé měsíce zavřeno šéfkuchař michelinské restaurace Field Radek Kašpárek (39) přemýšlel, jak se přizpůsobit. Kromě výhodných menu podnik začal vařit obědy pro lékaře z plicního oddělení v motolské nemocnici. Denně 160 obědů zdarma, na jejichž výrobu mohli dobrovolně přispět i samotní zákazníci. Byl také porotcem v televizní show MasterChef.





Foto: Getty Images

Tomáš Souček

fotbalista

Dlouholetý lídr Slavie se letos dočkal vysněného přestupu do anglické Premier League, nejsledovanější soutěže světa. Souček (25) se stal nejdražším hráčem, který kdy přestoupil z české ligy do zahraničí. Ve West Hamu se rychle zařadil k oporám a oblíbencům fanoušků, pomohl k záchraně týmu v nejvyšší soutěži a dařilo se mu i s reprezentací.





Foto: Alexander Dobrovodský

Jan Lukačevič

vědec a kosmický inženýr

Se svou iniciativou Energii lékařům Jan Lukačevič (29) zásobuje lékaře v první linii energeticky vydatnými balíčky potravin. Letos byl navíc vybrán mezi čtrnáct mladých lidí ze všech členských států NATO, kteří mají generálnímu tajemníkovi Severoatlantické aliance poskytnout doporučení mladé generace a připravit ji na výzvy nové doby.





Foto: Alexander Dobrovodský

David Procházka

zakladatel a ředitel Donio.cz

Crowdfundingová platforma Davida Procházky (26) vznikla na podzim 2019 a letos získala v časech koronaviru mimořádnou popularitu. Lidé se skládali třeba na plicní ventilátory CoroVent, kde se vybralo přes 14 milionů korun během jediného dne − byla to mimochodem nejúspěšnější kampaň v české historii. Vznikaly i sbírky na balíčky pro lékaře, kulturní instituce nebo pro handicapované.





Foto: Alexander Dobrovodský

Marie Salomonová

neurovědkyně

Spoluzakladatelka organizace Nevypusť duši Marie Salomonová (28), která pět let bojuje za destigmatizaci duševních onemocnění, letos pomáhala řešit i psychické problémy spojené s koronakrizí. Publikovala infografiky o tom, jak si pomoci při úzkostných stavech, radila lidem, kde najít odbornou podporu a jak to funguje. Organizovala také workshopy pro školáky i on-line webináře o duševním zdraví.





Foto: Alexander Dobrovodský

Ester & Josefina

kreativní duo

Herečka, vizuální umělkyně a produkční Ester Geislerová (36) a návrhářka a kreativní ředitelka Harddecore Josefina Bakošová (42) společně vytváří módní kolekce s přesahem a stojí za instagramovým fenoménem Terapie sdílením. Vydaly dvě knihy, audioknihu či hraný seriál na Mall.tv a pořádají cyklus edukativních přednášek s párovým terapeutem Janem Vojtkem.





Foto: Alexander Dobrovodský

Jakub Dvorský

vývojář, ředitel studia Amanita Design

Úspěšný nezávislý tým Jakuba Dvorského (42) letos vydal další povedený titul Creaks, logickou hru s magickým audiovizuálním zpracováním. Dařilo se jí u kritiky, na agregátoru recenzí Metacritic má počítačová verze 82 procent, chválil ji i britský deník Guardian. K patnáctému výročí od uvedení hry Samorost 2 navíc studio vydalo vylepšenou edici i verzi pro mobily.





Foto: Alexander Dobrovodský

Petr Ludwig

konzultant

Zakladatel vzdělávacího institutu GrowJOB, publicista a spisovatel Petr Ludwig (34) se stal nejvýraznějším propagátorem nošení roušek, vytvořil mimochodem video Roušky všem se známým heslem "Moje rouška chrání tebe, tvoje rouška chrání mě". Jeho mezinárodní verzi Mask 4 All vidělo přes 100 milionů lidí a dostala se do hlavních zpráv stanic CNN nebo BBC.





Foto: Libor Fojtík

Jaroslav Kalfař

spisovatel

Zfilmování jeho knihy Kosmonaut z Čech zaštítil Netflix. Tvůrci rozhodli, že v hlavní roli bude hvězdný herec Adam Sandler. Režisérem snímku je Johan Renck, který stál za úspěšným Černobylem. Jedním z producentů je další herecká hvězda Channing Tatum. Sám Kalfař (32), který dlouhodobě žije v New Yorku, měl možnost podobu snímku ovlivnit a konzultoval ji přímo s tvůrci.





Foto: Alexander Dobrovodský

Jackie Tran

gastronomický podnikatel

Už několik let Tran (28) vede oblíbenou instagramovou kavárnu Cafefin na náměstí Jiřího z Poděbrad, na přelomu roku k ní pak přibyl stylový Mazelab.coffee, zaměřený na prvotřídní kávu a čistý design. Letos i ve složitých gastronomických časech přidal další dva podniky: malou kavárničku Format.coffee na rychlé zastavení a Botanica Coffee Truck, z něhož si kromě espressa můžete odnést i květiny.





Foto: Alexander Dobrovodský

Pavlína Louženská

girlboss

Louženská (36) založila platformu #HolkyzMarketingu, která má dnes přes 25 tisíc členek a ročně proškolí přes tři tisíce marketérů. Během března rozjely pohotově databázi pro ženy, které kvůli pandemii přišly o práci, a napojovali je na HR oddělení firem. Letos organizace spustila i akademii za podpory americké ambasády, mentoringový program a nabídla vstup na workshopy a webináře zdarma.





Foto: Alexander Dobrovodský

Vít Klusák

režisér

Jeho nový dokument V síti, znepokojivá sonda do světa sexuálních predátorů na internetu, se stal diváckým hitem. Držel se v čele návštěvnosti filmů v českých kinech a otevřel debatu o dlouho tabuizovaném tématu zneužívání dětí on-line. Kromě toho Klusák (40) uvedl i snímek Jak Bůh hledal Karla o střetu ateistické české nátury s polskou pobožností.





Foto: Alexander Dobrovodský

Pastoral Brothers

faráři a youtubeři

Evangeličtí faráři Jakub Malý (32) a Karel Müller (27) ve videích geniálně ukazují, že náboženství a humor se nemusí vylučovat. Dokázali zábavným způsobem zpopularizovat náboženská témata, vtipně vysvětlit například Desatero Božích přikázání a našli si fanoušky i mezi ateisty, kteří jim teď píší, že jsou vtipní.

