Hravé řetězy z "céček", zářivé barvy a zvířecí potisky. Inspirace oslnivými 60. léty se promítla do letošní zimní kolekce Weekend Max Mara. Nejvýraznějším prvkem je colour-blocking − kombinace barev z opačných stran spektra. Elektricky modrá barva chrpy polní, jedovatě žlutá a zářivá červená kontrastují s černobílým vzorem kohoutí stopy. Na sněhu se budou vyjímat jako na čistém malířském plátně. Objemné bundy z husího peří jsou zdobené výraznými kulatými knoflíky lehce připomínajícími čalounění, ramenní lemování zase evokuje ikonické geometrické tvary šedesátek. Ve stejném duchu se nesou i nové Pasticcino kabelky z technického saténu v několika velikostech. Ty nejmenší se vejdou i do mikulášského balíčku za oknem. Z funkční nepromokavé textilie a peří jsou také traperské čepice, palčáky a nadýchané šály. Velké kapuce zase schovají třeba i velké uši − vždyť maskotem pro letošní rok je právě suverénní zajíček Hoppy, který je protagonistou vánoční kampaně "A Sphere of Dreams". Vydejte se v jeho stopách na magickou cestu a užijte si #HoppyHolidays!

Foto: archiv značky