Antonín Kratochvíl toho zažil a viděl hodně. Války, chudobu, zoufalství, bolest. Navštívil Afghánistán, Irák či Rwandu a svým objektivem zachytil humanitární a přírodní katastrofy. Potkal ale také řadu slavných a inspirativních lidí: Billa Gatese, Boba Dylana, Davida Bowieho nebo Keitha Richardse. Za tím vším se přední český fotograf, který publikoval v renomovaných světových časopisech a dostal celou řadu prestižních ocenění, nyní ohlíží na své retrospektivní výstavě Fotoeseje, která bude v domě U Kamenného zvonu k vidění do 24. ledna 2021 (dají-li vládní opatření). S koncem roku bilancujeme, vnímáme mnohem citlivěji to, co trápí lidstvo i nás samotné. Kratochvílovy snímky jsou sugestivní a expresivní a zachycují povahu současné lidské společnosti, zejména její odvrácené tváře. Všímá si toho, co dokázala arogance moci napáchat za škody v různých částech světa. Dokumentuje devastaci krajiny, kriminalitu, mizející kultury, ale i zlatou mládež v Moskvě.

Jeho osobitý styl se odráží i v portrétech známých osobností, kterých 73letý Kratochvíl během své dlouhé kariéry stihl vyfotit spoustu. Herce Jeana Rena či Willema Dafoea propojuje s neznámými lidmi z rozmanitých prostředí a snaží se vytvářet obrázek o stavu lidské duše v současném světě. Sháníte-li únik z karanténní šedi, budou pro vás Fotoeseje spolehlivou volbou. Ne nutně optimistickou.