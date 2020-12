Než se surové diamanty dostanou z hlubin země až do ikonické modré krabičky, musí urazit dlouhou cestu. Společnost Tiffany & Co. teď plní své loňské sliby, kdy se zavázala, že bude se svými zákazníky sdílet celou trasu, kterou nově získané nerosty projdou. Od přesného místa, kde byly nalezeny, po všechny, kteří s individuálně registrovanými diamanty − 0,18 karátu nebo většími − pracovali. Je to vůbec poprvé v historii, kdy jakýkoliv výrobce šperků takové informace poskytuje. "Naši klienti si zaslouží vědět, že při získávání diamantů značky Tiffany byly dodrženy nejvyšší standardy v oblasti kvality, společenské odpovědnosti i s ohledem na životní prostředí," uvedla Anisa Kamadoli Costaová, ředitelka pro udržitelnost Tiffany & Co.

Vše začíná v prověřených a schválených dolech v Austrálii, Botswaně, Kanadě, Namibii, Rusku a Jižní Africe, za přísných pravidel dodržování lidských práv a neničení životního prostředí. Ze všech nalezených surových diamantů na světě jen 0,04 procenta splňuje vysoké standardy značky Tiffany. Právě ty pak putují do dílny v belgických Antverpách, kde začíná fáze přípravy: pečlivě se zaznamená jejich původ, velikost, barva i čistota. Až poté putují k mistrům brusičům a leštičům do manufaktur v Belgii, Botswaně, Vietnamu, Kambodži a na Mauriciu. Zaměstnávání místních řemeslníků ve svých dílnách považuje společnost za velmi důležitou investici do komunity, kde působí.

Broušené diamanty jsou přepravovány do gemologických laboratoří Tiffany v Kambodži, Vietnamu a ve Spojených státech, kde je jejich kvalita přezkoumána. Když odborníci potvrdí, že splňují všechny požadavky, mohou být konečně zasazeny do šperků. V tu chvíli přichází čas šperkařských mistrů v některé z amerických dílen, kteří pro každý diamant najdou ideální zasazení přesně tak, aby vynikla jeho krása.

Poslední část dlouhé cesty je ta, kdy jsou šperky vloženy do ikonické krabičky Blue Box. Zákazník k ní nyní dostane i certifikát s "rodokmenem" diamantu. "To, že sdílíme informace o cestě, kterou diamanty značky Tiffany musí urazit, je výsledkem desítky let trvající investice do řetězce našich dodavatelů," říká Andrew Hart, viceprezident pro dodávky diamantů a šperků firmy. Nezbývá než zjistit, jakou cestu urazil váš Tiffany diamant.