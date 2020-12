Na zasněženém mostě Ludvíka Filipa se prochází tajemná žena v černém plášti. Zastaví se a sleduje úplněk nad Seinou. Zasní se a o vteřinu později, oblečená do třpytivých zlatých šatů, tančí přímo na Měsíci. Nádherná scenerie a tanec plný vášně, síly, důvěry, ale také zábavy a svobody. Vede ji slavný tanečník Jérémie Bélingard, prožívají dokonalou symfonii. Tou ženou je charismatická Marion Cotillardová, která se stala novou tváří parfému Chanel No. 5.

Je to vůbec poprvé, kdy je legendární vůně spojena s úspěšnou francouzskou herečkou, která se prosadila v Hollywoodu. Předtím byla její tváří například Nicole Kidman, Catherine Deneuve, modelka Gisele Bündchenová nebo herec Brad Pitt. Jen sotva by si jako dítě dokázala představit, že jednou bude s omamnou vůní spojována. Poprvé se s tímto parfémem setkala už během dospívání, byl to "pravý francouzský" dárek pro jednu rodinnou známou. "Okamžitě jsem věděla, že No. 5 je víc než jen vůně. Je to umělecké dílo. Něco, o čem jsem vždycky snila," přiznává herečka. Jeho dokonalost tkví také v tom, že na každém voní úplně jinak. Jasmín, růže, kosatec, vanilka, ambra, santalové dřevo. Někdo ho miluje, někdo nemůže cítit, to je jeho kouzlo. Příští rok uplyne přesně sto let od jeho uvedení na trh a stále je jedním z nejžádanějších parfémů na světě.

Úplně první vzpomínku na vůni Chanel má ale spojenou se svou babičkou, která jí kdysi "jednu" darovala. "Pamatuji si, jak elegantně ten flakon vypadal. Ráda jsem se na něj dívala. Byla jsem ještě teenager a ta lahvička pro mě představovala svět elegance, o kterém jsem snila," vzpomíná. Když ji tak oslovili z Chanelu s nabídkou stát se tváří No. 5, neváhala. Naopak se toho chtěla o vůních a jejich kombinacích dozvědět co nejvíc. Navštívila proto i hlavního parfuméra značky Oliviera Polge přímo v jeho "laboratoři". "Nosit vůni je hodně intimní záležitost. Odhaluje to zčásti osobnost člověka," říká pětačtyřicetiletá Cotillardová. Chanel No. 5 navíc na žádném člověku nevoní stejně, přesto je rozpoznatelný. To je fascinující. Co se mě ale osobně hodně dotýká, je, že je to vůbec první parfém, který vytvořila žena, " zdůrazňuje s odkazem na Gabrielle Chanel.

Autorem krátkého snímku je švédský režisér Johan Renck, který loni s velkým úspěchem představil oceňovanou televizní minisérií Černobyl, kromě filmů často natáčí i hudební videoklipy. A jak se jí s ním pracovalo? "Bylo to inspirativní, obohacující a velmi příjemné. Má takovou rošťáckou a zároveň magickou energii, podobně jako ten příběh, který společně vyprávíme. Jeho svět je totiž v neustálém pohybu, může být bláznivý i okouzlující," vypráví Cotillardová a vzpomíná i na výrobu zlatých šatů. "Jsou kopií těch, které kdysi nosila i Gabrielle. Jen jsme je museli přizpůsobit tanečním pohybům," vysvětluje Cotillardová. Mimochodem, už v životopisném dramatu Edith Piaf dokázala, že kromě herectví vyniká i ve zpěvu. Byla to tak ona, kdo v kampani nazpíval úvodní song Team od novozélandské zpěvačky Lorde.