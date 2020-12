Náš styl se dá popsat jako lidský a nedokonalý. Nelíbí se nám, když vše stoprocentně ladí. Základem našeho šatníku jsou unisex kousky jako kvalitní bílá trička a velké vlněné svetry, které můžeme nosit oba. A zářivé ponožky COS!

Recept, na který nedáme dopustit, jsou kořeněná míchaná vajíčka, která odstartovala blog PG Foodies a potom i Etapu.

Foto: archiv PG Foodies

V naší kuchyni nesmí nikdy chybět římský kmín, skořice, med a náš chleba (foto).

Milujeme vůni svíčky London St. Territory. Je těžká, kořeněná a krásně dřevnatá.

Náš poslední designový úlovek je krásný obraz od Michaely Červené.

Když se chceme dobře najíst, vyrazíme na snídani k nám do Etapy, na oběd do malinké restaurace Kiln v Londýně (58 Brewer St, Soho, London) a na večeři do Výčepu nebo Eatery.

Kiln, 58 Brewer St, Soho, Londýn

Výčep, Korunní 1304/92, Praha

The Eatery, U Uranie 18, Praha

Ideální víkend si nedokážeme představit bez dobrého černého čaje a deskových her. Vedou Osadníci a šachy od Printworks. A bez našeho psa Jonáše!

Foto: archiv PG Foodies

Náš poslední cestovatelský zážitek je cesta na dánský ostrov Bornholm (foto). S kamarády jsme dva týdny bydleli v letním domku na pláži nedaleko michelinské restaurace Kadeau. Každý den jsme jedli uzené ryby z místních udíren, popíjeli kafe u moře a navštěvovali antiky.

Foto: archiv PG Foodies

Kniha, která nás nedávno nadchla, jsou Němci od Jakuby Katalpy a Noma − průvodce fermentací (foto).

Nejzajímavější dárek, který jsem kdy dostala, byla šedá myš k notebooku od Petra. Bylo mi dvacet a byl to vůbec první dárek od něj. Šla jsem hned brečet do sprchového koutu a říkala jsem si, že je to fakt ajťák! Dodnes nechápe, že jsem ji tehdy neocenila. Byla totiž bezdrátová.

Nejkrásnější talíře a misky máme od kamarádky Heleny Stiessové a od pana Kollera, který nám pálí krásné talíře na ohni.

Když si chceme odpočinout, vyrazíme na výlet do přírody. Nejraději se touláme v okolí Hudlic, kde je vyhlídka Máminka.

Často posloucháme skupinu Alabama Shakes a jejich song This Feeling.

Naše oblíbená aplikace je Greengo, půjčování elektroaut v Praze.

Foto: archiv PG Foodies

Místo, které musíte alespoň jednou za život navštívit, je městečko Dinan v Bretani. Budete si připadat jako v jiném století. A taky musíte procestovat Gruzii a dostat se do Ušguli, nejvýše položené vesnice v Evropě (foto).

Více, než bychom měli, utrácíme za jídlo. Minimálně třikrát týdně jíme někde venku.

Umělecké dílo, na které bychom se mohli dívat každý den, je změna ročního období. A pak kouzelné obrazy Antonie Stanové.

Seriál, který nás dostal, byla dokumentární série Dynasties. Díl o šimpanzích a tučňácích musí vidět každý. Byl to hodně silný zážitek.