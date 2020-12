V roce 2020 se zájem Čechů o téměř každý žánr na Netflixu skokově navýšil. Ale jeden přece vládl všem, tedy co se týče nárůstu zhlédnutí: fantasy filmy. V porovnání s loňskem stouplo jejich sledování v Česku téměř šestnáctkrát! Velkou zásluhu na tom měl původní seriál Netflixu Zámek a klíč, dařilo se také dalším sériím Prokletá nebo Dopis pro krále, pozadu nezůstala ale ani filmové ztvárnění české Kytice, rovněž řazené do kategorie fantasy.

Ze stereotypu v karanténě Češi rádi unikali také do idylických světů romantických filmů, tato kategorie vzrostla na Netflixu oproti loňsku devítinásobně. Dařilo se vánočním novinkám jako Vánoční výsadek, Princezna z cukrárny, Zase vyměněná nebo seriálu Dash & Lily, uspěl i český film Přes prsty.

Nejpopulárnějšími žánry však byly přesto jiné, první byla dramata (seriály Dámský gambit, Koruna, Lucifer, Ratchedová nebo Barbaři), druhé komedie (filmy Sváteční rande, Hubbieho Halloween, Ženy v běhu nebo Ženská na vrcholu a seriály Sexuální výchova či Emily in Paris) a akční snímky (Vyproštění, Old Guard: Nesmrtelní nebo seriály Umbrella Academy, Mosul a Gentlemani).

A ještě jedna zajímavost. Od března do června, tedy během první vlny koronaviru, výrazně stoupla sledovanost reality show. Aby ne: o Too Hot To Handle nebo Láska je slepá si na prvních setkáních po karanténě povídal kdekdo. Únik od reality do více či méně fantaskních světů zkrátka letos byl třeba více než kdy jindy.