Není velkým překvapením, že italská značka Gucci a americký výrobce outdoorového oblečení The North Face tvoří mocné duo. Obě jsou posledních několik let oblíbenými artikly na poli módních nadšenců. Gucci se svým kreativním ředitelem, vizionářem Alessandrem Michelem, který naprosto překopal její základy a nastolil novou éru eklektického maximalismu. Nikdo nekombinuje vzory, potisky a textury lépe.

Naproti tomu The North Face byl sice původně malý obchůdek s horolezeckým vybavením, který v San Francisku založil v roce 1966 Douglas Tompkins, postupně se však z lyžařských svahů a horolezeckých expedicí na Mount Everest dostala značka i na instagramy newyorských raperů. A přes ně až na ramena topmodelek.

Tak se v jedné kolekci potkaly plisované sukně a péřovky (mimochodem dlouhodobě nejprodávanější produkt TNF), lakýrky a teplé vlněné ponožky, pestrobarevné květinové patterny a multifunkční batohy s velkými kapsami. Prim hraje v kolaboraci také společné logo. To, které nosí už od roku 1971 The North Face, upomíná žulový masiv Half Dome v Yosemitském národním parku, který je nejvyšší skalní stěnou na světě. Tentokrát je doplněno zeleno-červeno-zelenou trikolorou Gucci a společně zdobí péřové bundy, prošívané kabáty i batohy, všechny inspirované designy a střihy z archivu TNF.

Celá kampaň je inspirovaná barevnými 70. léty, dobou, kdy The North Face z kalifornského Berkeley vysílá do světa technické outdoorové oblečení pro pionýry a později i kempinkové vybavení pro objevitele z řad smrtelníků. Ti se však v kampani vydávají tentokrát ne do Yosemit, ale do malebných italských Alp. Na nohou trekingové boty z kůže zpevněné masivní podrážkou Goodyear, na sobě flanelové i nylonové vesty či kombinézu jako vystřiženou z lesklých retro magazínů. Všechny kousky jsou vyrobeny z udržitelných materiálů – obě firmy si v duchu zodpovědné politiky zakládají na produktech, které vydrží napříč generacemi.