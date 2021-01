„Náš festival přesuneme na jeden den do on-line světa. Nejedná se o náhradu za ročník 2021, ale jedinečné zimní setkání v herním prostředí. Ti, kdo Festivalpark v Hradci Králové znají, se mohou těšit na známá místa od hangárů po runway, tři pódia, koncerty, nebo třeba merch RfP k zakoupení. Můžete tančit, zpívat, zajít k baru, potkávat se s dalšími návštěvníky i naším týmem," prohlásil Michal Thomes, ředitel festivalu Rock for People.

Účastníci si vytvoří herní postavy, se kterými prozkoumají festivalový areál, ale také zhlédnou krátké koncertní sety. Americkou scénu zastoupí americká metalcorová kapela Crown the Empire, písničkář a rapper KennyHoopla, texaské duo Missio i metalcoroví The Devil Wears Prada.

Z Británie se na Rock for People In The Game přenese postpunková čtveřice Life, exkluzivní společný set odehrají Strange Bones a Calva Louise, účastníci se mohou těšit také na rockery Nothing But Thieves. Chybět nebudou ani tuzemští umělci. Na virtuálním pódiu zahrají indie rockeři I Love You Honey Bunny, rapper Redzed a na hudební ceny Apollo i Vinyla nominovaná písničkářka Amelie Siba.

Akce by se měla odehrát přes rozhraní Confer-O-Matic, vstupenka bude stát 150 korun.

Klasický, šestadvacátý ročník Rock for People, který se původně měl konat loni, již má nové datum 10.-12. června 2021 v královéhradeckém Festivalparku. Za jedné podmínky - když to okolnosti dovolí.