Staňte se mistry krystalů! Do 30. dubna se můžete hlásit do 14. ročníku soutěže Master of Crystal s podtitulem Dualita. Módní tvůrci v ní mají za úkol vytvářet důmyslné modely vhodné pro každou příležitost. Deset superfinalistů se dostane na zářijový Mercedes-Benz Prague Fashion Week.

"Vyzýváme designéry k vytvoření oděvu, jeho části, nebo doplňku s detaily či celými plochami zdobenými kameny Preciosa Components. Ozdobené plochy jsou v jedné podobě zcela či částečně skryté, přitom jen jednoduchou úpravou zcela změní vzhled. Co bylo dosud skryté, se stane novou dominantou celého kousku," upřesňuje Eva Švihovská, porotkyně Master of Crystal a šéfka marketingu pořadatelské Preciosy Components. V porotě s ní mimo jiné zasednou i módní návrháři Zuzana Kubíčková a Miro Sabo, odborný asistent pražské UMPRUM Michal Vaníček, ředitelka jabloneckého muzea skla a bižuterie Milada Valečková, Petr Nový z České sklářské společnosti a členka představenstva Preciosy Lucie Karlová. Téma Dualita klade na účastníky velké nároky: jen kreativní a promyšlené zpracování umožní, že se oděv může vyvíjet a proměňovat přímo před očima. Chytrým ukrytím částí dekorovaných křišťálem se z minimalistického či nenápadného kusu obratem stane opulentní kreace. Tento fenomén se obyčejně využívá v kostýmní tvorbě, pořdatelé soutěže vyzývají k zamyšlení nad širším využitím proměňujících se kousků i v běžném ready-to-wear šatníku. Více o pravidlech soutěže se dočtete na webu projektu. Soutěž Master of Crystal