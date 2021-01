Poklidnou ulici s domy z červených cihel lemují stromy. Opeřenci v korunách tiše prozpěvují a v zorném úhlu se míhají uši zrzavé kočky. Vítejte v Hamiltonu, Kanada. Stačí jeden klik a už jste zase jinde. V izraelském městě Haifa, kde bohatá úroda sukulentů vzhlíží přes ozdobné kovové mříže ke kopcům obsypaným bílými výškovými budovami. Klik a sedíte ve vagonu metra projíždějím stanicemi Medellínu, druhého největšího města v Kolumbii, již navždy spojeného s drogovým baronem Pablem Escobarou.

Havaj, Rusko, Indie, Nizozemsko… „A kam byste se dnes rádi podívali vy?“ ptají se tvůrci vaší nové nejoblíbenější platformy WindowSwap. „Přiznejme si to. Všichni jsme uvízli uvnitř. A bude chvíli trvat, než budeme moct znovu bezstarostně cestovat. Proto jsme vytvořili WindowSwap. Místo, které vyplní hlubokou prázdnotu v našich cestovatelských srdcích tím, že nám umožní podívat se na svět oknem někoho jiného. Alespoň na chvíli,“ říkají manželé Vaishnav Balasubramaniam a Sonali Ranjit. Během karantény už je pohled z vlastního okna v Singapuru omrzel, a tak je napadlo podnítit cestovatele z celého světa ke „swapování".



Hory, oceán, bující zahrady, mrakodrapy nebo skalní stěny, které někdo vidí každý den, ale pro nás jsou nevšední. Přítomná jsou často také zvířata, kromě psů a koček také veverky, vrabci nebo srnky. Zajímavé jsou záběry i z hlediska audia – někde hraje v pozadí arabské rádio, jinde pravděpodobně autor na ukulele, ozývá se skřípání parket, poryvy větru, dětské hlasy, z mnohých oken se line vřava ulice. Ne všechny výhledy jsou konvenčně nádherné, oprýskané činžáky v Srbsku či ponuré ruské ulice ale mají své kouzlo. Výhledů je na platformě tolik, že se můžete kdykoliv přemístit zase o okno dál. Škoda, že se některé nedají uložit a koukat z nich pravidelně.

Sdílení oken se tak stává překvapivě intimním. Někdo, cizí člověk, vás nechá nahlédnout do místa, kde žije, z naprosto jiného úhlu než nabízí turistické fotografie. Je to gesto laskavosti od běžných lidí, kteří stráví minimálně desítku minut tím, abyste se i vy u sebe doma mohli pokochat něčím novým. A lákavý není jen samotný pohled z okna, ale také drobná odhalení o těch, kteří žijí za ním. Kolik má vlastně koček, hraje na tu violu u zdi, jak to, že má tak dokonale upravený trávník?

Chcete se svým výhledem z okna pochlubit i vy? Stačí nahrát desetiminutové, neroztřesené video na šířku, kde bude vidět i kousek okenního rámu. „Pojďme si navzájem pomoci cítit se o trochu lépe, dokud nebudeme moci znovu – zodpovědně – prozkoumat naši krásnou planetu. Pojďme zatím cestovat bez pohybu. Pojďme si vyměňovat okna," vyzývají Sonali a Vaishnav a my se nenecháme dlouho prosit.



Výběr našich oblíbených „oken" najdete ve fotogalerii.