Jen si to představte – motorový člun divoce skáče na vlnách, v dohledné vzdálenosti jen tmavá hladina a pátravé oko majáku. Tyhle vody slyšely nespočet modliteb rybářů a námořníků, kteří se od počátku věků obávali nebezpečeného soustroví Hamneskär kousek od západního pobřeží Švédska. V roce 1868 tu ale postavili majestátní zářivě červený maják nazvaný Pater Noster a vedle něj pár domků pro správce a jeho rodinu, jejichž domovem se tento větrem bičovaný, nehostinný kus země stal na příštích sto let. „Je to jedno z nejkrásnějších a nejdramatičtějších míst, které znám," říká Jonas Holmberg, umělecký ředitel filmového festivalu v Göteborgu.

Od 30. ledna do 6. února stráví vybraný divák své dny na ostrově z bezpečnostních důvodů s jedním dalším člověkem, když to ale dobře půjde, nikdy se nepotkají. Nebude mu dovoleno mít telefon, laptop, knihu ani žádné jiné rozptýlení. Jen živly a filmy. Inspirace na projekt podle Holmberga vznikla na základě myšlenky, že filmy poskytovují během pandemie a sociálního distancování lidem nesmírnou útěchu.

Mezi 60 filmovými premiérami je třeba i sedm nominovaných, které se utkají o Dragon Award za nejlepší severský film. Jedním z nich je autobiografický snímek o autorce populárních animovaných postaviček Mumínci Tove Jansson a jejich divokých létech v jazzujících Helsinkách, nebo černá komedie Chlast s hercem Madsem Mikkelsenem v hlavní roli, která zkoumá teorii, že by se každý člověk měl narodit s určitou dávkou alkoholu v krvi. Tato malá intoxikace údajně otevírá mysl, zmírňuje problémy a zvyšuje kreativitu.

Máte-li zájem zúčastnit se tohoto nevídaného dobrodružství, můžete se přihlásit online do 17. ledna. Göteborg Film Festival chce dát šanci i zahraničním diváků, vše ale samozřejmě s ohledem na současné Covid-19 opatření.

Ostrov s majákem ale nebude jediné izolované místo vybrané pro jedinečný zážitek. Během festivalu se jeden divák dostane i do hokejové arény Scandinavium, centra Mistrovství světa v ledním hokeji, které v běžných případech usadí přes dvanáct tisíc diváků, nebo do kina Draken, kde na něj bude čekat osobní představení filmařů tesně předtím, než se zvednou opony a film začne.