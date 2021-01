Jak vypadá doktor, jak architekt? Musí formální oblečení znamenat vlněný oblek? Proč máme neustále předsudky? A kdo má vlastně nárok připisovat si vlastnictví kusu oblečení? Kreativní ředitel pařížského módního domu Louis Vuitton Virgil Abloh klade v podzimní pánské kolekci spoustu palčivých otázek o rase, kulturním dědictví, mužství a snech malých chlapců.

Video z přehlídky otvírá americký básník Saul Williams kráčející a recitující skrze zasněženou krajinou až do mramorového "města" v Tennis Club de Paris. Tam míjí různé archetypy mužů – architekta, tuláka, obchodníka, umělce –, tentokrát ale v jeho vlastní interpretaci.

Kabáty dlouhé až na zem, letadýlka jako připomínka chlapectví, klobouky s širokou krempou ve stylu bohatých Zápaďáků, skotské sukně, top s 3D reprodukcí pařížských monumentů jako třeba vyhořelá katedrála Notre-Dame. Nejvýraznější barvou je "green screen" neboli barva zelené obrazovky, která se ve filmech a televizní produkci používá ke klíčování. V době fake news a virtuální reality je to všeříkající narážka.

Celá show, která se odehrála pouze virtuálně bez diváků, spojovala slam poetry, choreografii, koncert, uměleckou instalaci, a dokonce kluziště. Inspirace vychází z eseje Jamese Baldwina z roku 1953 "Stranger in the Village", ve které se spisovatel vyrovnával s tím, jaké je to být černým umělcem v malé švýcarské vesnici a poté v Americe, ve světě, kde vládne "bílá" perspektiva. Podobnou zkušenost má i Abloh jako afroamerický umělecký ředitel v Evropě. "Vyrůstal jsem s pocitem, že design není pro mě, protože jsem v tomhle oboru nikdy neviděl nikoho, kdo vypadá jako já," řekl.

Slogan "Tourist vs. Purist", který napsal už po svém příchodu do Louis Vuittonu v roce 2018, se teď vrátil na taškách. Turista je někdo, kdo je hladový se učit, kdo chce všechno vidět, třeba Eiffelovu věž, když přijede do Paříže. Purista je pak podle něj někdo, kdo ví všechno o všem. Abloh je někde mezi, je outsider, který se stal insiderem, kreativní ředitel, který může dát prostor mladým lidem a jejich kultuře a pouliční módě a dovolit jí vstup do vysoké módy, která byla donedávna exkluzivní.

Nejbiografičtějším prvkem kolekce je vlněný oblek nebo mikina s kapucí v kombinaci s africkými látkami "kente". "Můj otec nosil kente a nic pod ní na svatby, pohřby, promoce. Když byl pozvaný na americkou svatbu, šel v obleku. Rozhodl jsem se to propojit a oslavit mou ghanskou kulturu," řekl Abloh pro americký Vogue. Mixování kultur se celou kolekcí vine jako nit a vytváří nový společný jazyk.