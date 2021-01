Ani pandemie neutlumila kreativitu a tvůrčí energii českých designérů. Nominace na ceny Czech Grand Design nabízejí bohatou sklizeň projektů z oblasti produktového designu, módy, šperku, fotografie, ilustrace a grafického designu. Celkem 84 projektů vybírala Akademie designu ČR, složená z českých i zahraničních odborníků. Vyhlášen bude kromě vítězů kategorií také Grand designér roku, absolutní vítěz a dále osobnost, která za celoživotní přínos v oboru vstoupí

do Síně slávy českého designu.

Nominace za uplynulý rok nabízejí pestrý výběr produktových novinek, mezi kterými zpravidla nechybí hojně zastoupený nábytek, bytové doplňky a svítidla od tradičních českých značek. Designéři se ale věnovali také méně běžným objektům, jako jsou tapiserie, urny, menstruační pomůcky, hodinky, brýle nebo autovestavby. Výběr představuje tvorbu zavedených autorů úspěšných i na mezinárodní scéně a zároveň jako každý rok shrnuje také to nejzajímavější z tvorby mladých začínajících tvůrců v oboru, které se na tuzemské scéně vyplatí do budoucna sledovat. Z nominací, které zahrnují 84 jmen, vzejde v každé kategorii trojice finalistů, jež má šanci na vítězství. Odhalení finalistů proběhne na vernisáži výstavy Best of: 2020 v Galerii České spořitelny, která představí ucelený výběr nejúspěšnějších děl veřejnosti. Výstava proběhne od 26. března do 30. května 2021.

Svítidlo Spacey od Lukáše Nováka pro Lasvit Foto: archiv značky Lasvit

"V letošním roce měla řada designérů paradoxně díky jarní zdravotní krizi čas věnovat se svým osobním projektům. Uskutečnit své sny, pustit se do věcí, na které by za normálních okolností nebyl čas ani prostor. Řada projektů je tedy velmi osobních. Ještě pozoruhodnější ale na letošním roce je, že se design začal propracovávat do dalších odvětví, ve kterých zatím není tak docela zabydlen. Zdravotnictví, tkalcovství nebo hodinářství. Mám radost, že výsledkem je silný ročník Cen Czech Grand Design a že máme díky České televizi možnost o tomto mimořádném roce v českém designu natočit dokumentární film," popsala Jana Zielinski, členka přípravného výboru a ředitelka Designbloku.

Proměna čeká také tradiční slavnostní ceremoniál, který každoročně představuje vítěze během přímého přenosu na programu ČT art. Jeho podoba se bude vázat na aktuálně platná protiepidemická opatření. Novinkou, která vyhlášení vítězů doprovodí, bude v letošním roce premiéra televizního dokumentu zachycujícího současný pohled na český design jako svébytný obor i významnou součást tuzemského průmyslu.

Kolekce Tamarix od šperkařky Viky Mayzel Foto: archiv Viky Mayzel

Vítěze každoročně vybírá Akademie designu ČR v tříkolovém hlasování. Pro rok 2020 přijalo členství 68 významných osobností z řad českých i zahraničních kurátorů, galeristů, šéfredaktorů, novinářů a teoretiků designu. Nejlepší projekty jsou voleny v tříkolovém hlasování s účastí porot v odborných kategoriích. Absolutním vítězem je pak Grand designér roku, zvolený napříč všemi kategoriemi.

Přehled nominací na Ceny Czech Grand Design 2020

Designér roku

Herrmann & Coufal / svítidla Lift, Tension a Balance DIY projekt (Hornbach), svítidlo Capsule (Lucis), skříňka Roletta

(FUTURO)

Jiří Krejčiřík / projekt: Zachráněné dřevo z veltruského panství, kolekce skleněných objektů Forms >< Symbols

LLEV / kolekce nábytku Sileencio a doplňky Myceelium

Anna Marešová / menstruační kalíšek Whoop.de.doo

Lukáš Novák / nápojová sada V60 in Wonderland, svítidlo Spacey (Lasvit)

Jiří Pelcl a Michal Malášek / kolekce sedacího nábytku UM (Master & Master)

M.P.K.J.V.L.J.S. / kolekce Kabinet kuriozit

Tadeáš Podracký / kolekce The Metamorphosis

Jakub Pollág / kolekce produktů zeitgeist.limited

Anna Štajglová / vlněné koberce a tapiserie pro značku Masopust

Antonín Tomášek a David Síla / porcelánová série SOLO (Rudolf Kämpf)

Módní designér roku

Mikuláš Brukner / kolekce Prekérní situace

Jan Černý / kolekce Romantic Era 2021+, kabelka Black Bag #1 (KARA)

CHATTY / kolekce SS 2020 a AW 2020 (spolupráce: Milena Žuravljová), Vesta: CHATTY x Zuzana Stráská

Zdeňka Imreczeová / kolekce F/W 2020

Tereza Rosalie Kladošová / kolekce Sister Rosalia Club

Martin Kohout / kolekce F/W 2020, kolekce S/S 2021

Zuzana Kubíčková / kolekce Pop & Couture 2020, kolekce Leisure Capsule

Laformela / kolekce F/W 2020, kolekce Mainline 2020/2021

Naniche by Natalie Dufková / kolekce F/W 2020, kolekce S/S 2021

Daniela Pešková / kolekce F/W 2020/2021

Jakub Polanka / kolekce F/W 2020, kolekce S/S 2021

Zoltán Tóth / kolekce Zoltán Tóth x Levi's®, kolekce československé léto 2020

Designér šperku roku

Nastassia Aleinikava / kolekce brýlí pro první českou prezidentku, zásnubní prsteny Twist

Maria Kobelova / kolekce Euphoria

Bold Studio by Markéta Kratochvílová / kolekce My Rose, kolekce Elfo

Martin Grosman / kolekce Podmoření

Hanuš Lamr / Diadém "Vínek" a objekty z kolekce Noli me tangere

Vika Mayzel / kolekce Tamarix

Janja Prokić / kolekce Ineō

Eva Růžičková / kolekce Zodiac (spolupráce: Maria Makeeva)

Ondřej Stára / kolekce šperků Uncut Merch (spolupráce: Jan Černý), To bude peněz, to bude peněz, Remember you

will die

Zdeněk Vacek / kolekce Báze

Želé Jewellery / kolekce Autenticita

Grafický designér roku

20YY designers/ vizuální identita pro Muzeum literatury

Jan Brož / Karlin Studios posters (Karlin Studios)

Petra Dočekalová / abeceda pro kultivaci rukopisu (UMPRUM)

Tereza Hejmová, Štěpán Malovec, Martin Odehnal / vizuální identita Výstaviště Praha

Jakub Hošek a Nik Timková (A.M. 180 Collective) / grafický design pro galerii A.M. 180

Kristýna Kulíková / overlay UI design pro klip Blackpink Sour Candy (featuring Lady Gaga), plakáty pro sérii přednášek

Architectures of Nature, plakát pro výstavu Filip Kůrka & Matouš Háša: Stopa hada (The Chemistry Gallery)

Zuzana Lednická / grafický design plakátu a knihy k filmu V Síti (Studio Najbrt)

Anežka Minaříková / grafický design knihy Clara / Clara Istlerová, práce a život (UMPRUM)

Superlative.works (Mikuláš Macháček, Petr Štěpán, Bohumil Vašák) / vizuální styl Pražské integrované dopravy (PID)

Studio Marvil / design časopisu Hrot

Daniel Šmíra / motion plakáty pro CHOV Gallery

Fotograf roku

Daniela a Linda Dostálkovy / editoriály Amálka, Božena, Chloe, Dorota, Klára, Lola, Míša, Rozárka a spol.,

Pretty Wild, Quality: Flexibility (Vogue CS)

Evelyn Benčičová / fotografie (Un)forbidden Pleasures pro Tanec Praha (spolupráce: Enes Güç), cover story Svatba

(Vogue CS)

Iryna Drahun / fotografie pro Archivarius, fotografie streetwear kolekce Mia Jadrná, fotografie BCAA system (PW-

MAGAZINE), fotografie pro We're Next Prague, fotografie pro vizuál podcastu Pod kontrolou (Radio Wave)

Michaela Karásek Čejková / fotografie pro katalog Městská divadla pražská, fotografie pro knihu Svátosti, Sladká tečka

pro Dolce Vita magazine

Lena Luga, Denis Baštuga a Svatopluk Ručka / fotografie kolekce My Rose pro Bold Studio

Tereza Mundilová / fotografie Kathariny Grosse pro Vogue Germany a editorial Spolehnutí pro Vogue CS

Shotby.us / fotografie pro šperkařský editorial pro Dolce vita, fotografie pro Prague Pride, editorial pro Swarm Mag,

portrét pro Katarzia a fotografie pro Project Sapience

Marie Tomanova / editorial Margiela boty story (Vogue), Kim Gordon cover story (Suited), fotografie pro kampaň

Gucci Grip, fotografie pro časopisy VMAN, V, Lampoon a Dazed

Vojtěch Veškrna / dokumentární fotografie covid-19 pro Seznam Zprávy

Ilustrátor roku

David Dolenský / ilustrace autorské knihy Rufus zálesák (Baobab)

Jakub Plachý / ilustrace autorské knihy Sledujete slona (Baobab)

Stanislav Setinský / ilustrace pro knihu Labyrint nedokončených setkání (František Tichý, Baobab)

SULC KOLEKTIV (Vojta Kočí, Filip Tatýrek) / vizuální identita festivalu LUSTR 2020

Toy_Box / Komiksová učebnice komiksu (Paseka)

Veronika Vlková, Jan Šrámek / ilustrace pro knihu Apolenka z modrotisku (Romana Košutková, Galerie výtvarného

umění v Hodoníně)

Jiří Franta / ilustrace autorského komiksu SINGL (Labyrint)

Martin Groch / ilustrace pro opinion section, June 6 (The New York Times)

Eva Maceková / ilustrace pro kolekci HYBRID (Hana Frišonsová) a ilustrace pro kolekci Lobster Scarf Collection

Výrobce roku

Bohematic / kolekce hodinek Graphic, kolekce hodinek Minor (Studio Olgoj Chorchoj)

Brokis / kolekce svítidel Bonbori (Fumie Shibata), kolekce svítidel Planets (Vrtiška & Žák)

Egoé / vestavby do auta Nestbox Tramp (Studio 519)

Kaplan nábytek / židle a stůl Elica (Kaplan Design)

Lasvit / svítidlo Spacey (Lukáš Novák), svítidlo Globe Metro (Cyril Dunděra)

Master & Master / kolekce sedacího nábytku UM (Jiří Pelcl, Michal Malášek)

mmcité / parková lavička Emau (David Karásek, Viktor Šašinka), stojan na kola Elk (David Karásek, Herrmann & Coufal)

Rudolf Kämpf / porcelánová série SOLO (Antonín Tomášek a David Síla)

Tkalcovna Kubák / kolekce dek, plédů, koberců, ložního povlečení (Durch Duo), textilní produkty (IHOR)

Todus / kolekce Baza a stůl Branta (Studio Segers)

TON / židle Again (Alexander Gufler)

Objev roku

Magdalena Gurská / vizuální styl a ilustrace pro program KD Hraničář (Ústí nad Labem)

IHOR / textilní kolekce Piet a kolekce bytových doplňků

Anna Jožová / kolekce váz Gaia

František Jungvirt / série lahví Jíme jih, vázy Trifid Vases, kolekce užitkového skla Shadows (Klimchi), trojice objektů

Kristova rodina, kolekce objektů Fashion Glass (Galerie Kuzebauch, spolupráce: Barbora Kotěšovcová)

Filip Krampla / Křeslo Li

Cindy Kutíková / pletené šály Infinity Scarfs (spolupráce: Natálie Nepovímová)

Lappa studio / akustické panely Eclipse

Alina Matějová / diplomový projekt platforma Humain (FAVU VUT ve spolupráci s FF MU)

Tereza Sluková / série porcelánových uren Manifest mnohosti

Andrea Vytlačilová / kolekce šátků Bohemia