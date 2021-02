Již v předchozích letech se společnost zákazníkům přiblížila nabídkou potravin na Rohlík.cz a oděvů a doplňků na českém e-shopu. Letos si mohou převážnou část z nabídky oděvů a doplňků koupit také na Mall.cz.

A nedávno byla představena další novinka Rezervuj a vyzvedni. Na speciálně připravené záložce na stránce www.marksandspencer.cz si zákazníci mohou vybrat oblíbené produkty a nejpozději druhý den pro ně budou připraveny v prodejně podle jejich výběru.

Tuto novinku ocení zejména zákazníci, kteří preferují možnost osobního výběru v prodejně před on-line nákupem. Produkt si vyberou na speciální záložce Rezervuj a vyzvedni na webu M&S a hned zjistí, ve které prodejně je dostupný. Nejpozději druhý den bude rezervace potvrzena a ve vybrané prodejně si pak produkty, které zůstanou rezervovány tři dny, mohou vyzvednout.

Při vyzvedávání zboží si jej mohou prohlédnout a kartou zaplatí za to, co si vyberou. Mohou přitom uplatnit M&S kartu věrnostního programu i aktuální slevy. Do prodejen je možné si objednat i nákupy z e-shopu a je zde možné i jejich vrácení.

Na charitě se vybralo skoro 350 tisíc korun

V průběhu prosince 2020 probíhala v prodejnách společnosti Marks & Spencer v Česku tradiční vánoční charita, v níž se vybralo 347 012 korun. Zákazníci na ni přispěli předem určenou částkou zakoupením vybraných produktů z oddělení potravin, oblečení anebo vánočních dekorací ve všech prodejnách i na Rohlík.cz. Koncem ledna pak společnost tuto částku předala pěti charitativním organizacím, které zvolili sami zaměstnanci.

M&S v rámci plnění "Plánu A" a projektu "Děláme správnou věc" podporuje dlouhodobě několik charitativních projektů. Na konci loňského roku již například předala Dialogu Jesenius částku 243 750 Kč, vybranou v září 2020 na pomoc při rozšíření povědomí o správném samovyšetřování prsou do škol, dětských domovů a do mateřských center.