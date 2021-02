Na obličeji mám masku s řapíkatým celerem, ideální pro zlepšení cirkulace krve, a v uších bezdrátová sluchátka. Na audiochatu ClubHouse právě běží diskuse o patnáctiminutovém městě. V duchu této urbanistické vize je všechno, co dělá lidem život příjemnější, jen krátkou, patnáctiminutovou procházkou nebo projížďkou na kole. Americký start-up Reef prý plánuje přeměnit více než 4500 parkovacích míst a garáží na sousedské huby. Síla je v blízkosti, lokálnosti a v komunitách.

Velkou lžící zamyšleně dloubu do zmrzliny s příchutí Midnight Chocolate s přídavkem hořčíku, zinku a vápníku, které podporují kvalitní spánek. V oblasti relaxace válí také Driftwell, nealko nápoj s levandulí a aminokyselinou L-theanin, který začala vyrábět PepsiCo. Než se přesunu do postele v japonském stylu − spaní na nízké posteli vám údajně přinese pocit většího souznění s přírodou, zavěsím se na chvíli na hrazdu mezi dveřmi. Vyvinuli jsme se prý z opic a tělu se tak po houpavých pohybech na silných končetinách stýská.

Rozhodla jsem se zahalit obývací pokoj do barvy terakoty neboli pálené hlíny. Její hřejivé tóny mají mít podle odborníků na barvy regenerační účinek na úzkostlivé obyvatele planety Země. Loni hlásil Pinterest 341procentní nárůst zájmu o tuto barvu. Přírodou je radno se obklopit zcela − začít lněným povlečením, zkusit planetární dietu, kdy si vybíráte jen ty potraviny, jejichž pěstování neškodí životnímu prostředí. Do jídelníčku se tak dostane již oblíbené bezmasé maso, nově také mořské plody ze zkumavky či neslepičí vajíčka. Otázka, bylo-li první vejce, nebo slepice, bude brzy zastaralá. Společnosti jako Just Egg, Oggs nebo Zero Egg vyrábějí stejně chutné, hutné i výživné alternativy z fazole mungo nebo cizrny.

Rok v zajetí trendů

Na dovolenou letos vyrazím na "staycation" (googlujte!), důležité, například vládní informace, se budu pravděpodobně dozvídat od "genuinfluencers", což jsou influenceři, kteří se v evoluční ose posunuli o příčku výš. Stali se totiž nejlepším kanálem, jak šířit pravdu skrz éter plný falešných zpráv a dezinformátorů. Třeba ve Finsku tak během pandemie pomáhalo 1500 influencerů sdílet přesné a prověřené informace o covidu-19. Stejnou metodu zvolila i Světová zdravotnická organizace (WHO). O slovo se víc a víc hlásí menšiny, lidem chybí dotyk nebo jen normální oslava narozenin, mění se pravidla randění. Tohle je výběr tendencí a fenoménů, které analytici a experti na trendy předpovídají na následující rok. Těšíte se?