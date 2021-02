Tělocvična na ploše více než 1000 metrů čtverečních zeje prázdnotou. U stěny stojí seřazené od nejmenších po největší opuštěné kettlebelly, díky kterým získalo tohle místo svůj název. Scházíme se několik hodin předtím, než Železná koule ukončí svou raketově úspěšnou crowdfundingovou kampaň na Hithitu. Dveře oblíbené posilovny v centru metropole stavějící na cvičících metodách s volnými váhami zavřela protipandemická opatření na podzim už podruhé, tým se proto rozhodl pro dlouho odkládaný krok. Vytvořit propracovanou platformu pro on-line koučink, která kombinuje tréninkové programy a instruktážní videa tak, aby bylo domácí cvičení opravdu efektivní. Nazváno dvěma slovy: digitalizace tělocvičny.

"Včera jsme shodili celý server. Pokud by to někoho zajímalo, tak tisíc aktualizací prohlížeče za sekundu je limit," směje se zakladatel Michal "Radar" Vrátný a dobrou náladu má oprávněně − z původního cíle 555 tisíc korun se během 45 dní částka vyšplhala na více než 6,7 milionu korun. Železná koule se tak stala druhým nejúspěšnějším projektem v historii Hithitu, předběhli zlínskou značku Vasky a na pomyslném Olympu nad nimi stojí už jen DVTV. "Čekali jsme úspěch, ale takovýhle 'shitstorm' opravdu ne. Na druhou stranu v týmu jsem v roli optimisty, vždycky řeknu nějaký odhad, ostatní se mi smějí, že jsem blázen, a pak je to většinou dvojnásobek. Tentokrát jsem tipoval, že vybereme tři miliony. A hele!"

Na focení přijel Vrátný pozdě. Čekal na kurýra s tištěným vydáním pravidel k populární fantasy hře Dungeons & Dragons. Když se pak přesouváme do jeho kanceláře, pohupuje na palubní desce hlavou postavička Dartha Vadera. I naše povídání má geekovskou atmosféru, sedíme v dokonale vybaveném sklepním studiu, kde vznikají videa a podcasty Retro Nation. O prostory se totiž Vrátný a spol. dělí s dvojicí herních redaktorů časopisu Level. Obklopeni starými legendárními hrami tak mluvíme třeba o tom, kolik času tráví u obrazovek dnešní děti a že to nejdůležitější je jít jim v pohybu příkladem.

"Otázka není, jestli tělo začne chátrat, ale kdy. Sáhli jsme si na segment zákazníků, ke kterému se tolik nemluvilo. K běžným lidem, kteří vědí, že by měli cvičit, ale nechtějí to dělat v prostředí klasických fitek, protože je jim to prostředí nepříjemné," vysvětluje Vrátný, který se chtěl původně věnovat fyzické přípravě pro bojové sporty. Jeho specifický tón komunikace ale nakonec začal oslovovat úplně jiné zákazníky, třeba intelektuály a startupisty, kteří v pětatřiceti letech zjišťují, že jsou fyzicky na dně. "Umíme trénovat i vrcholové sportovce a dostat je do výkonu. Daleko radši ale pracuji s lidmi, kteří to dělají proto, aby si vydrželi celý víkend hrát s dětmi a nebyli vyřízení, nebo si zvládli sami zvednout kolo na střechu auta."

K trenérství se dostal přes airsoft, bojové umění a box. Cvičit začal už v patnácti díky Red Hot Chili Peppers, protože ho nadmíru fascinovalo to, jak jsou členové kapely namakaní. Pak se přestěhoval z rodného Liberce do Prahy. Nějakou dobu ho živilo IT, když ale zjistil, že sedí buď u počítače, nebo v baru, jí fast food a dělá mu problém vstát i z postele, řekl si dost. Přes instruktora izraelského sebeobranného systému krav maga se dostal k cvičení s kettlebellem. Věnuje se také skydivingu, za sebou má asi 450 seskoků. "Chci vysvětlit lidem, že cvičení není jen krátkodobá otrava, kterou musím překonat, ale něco, co by mělo být součástí našeho života. Celé miliony let jsme se jako lidský druh hýbali, a když jsme před pár desítkami let zasedli do kanceláří, tělo začalo trpět."

Železnou kouli založil v roce 2010, dnes zaměstnává dvanáct trenérů a čtyři manažery. Za deset let prošlo jejich pěti tělocvičnami sedm tisíc lidí. Před lockdownem zvládli ve dvou posilovnách na Národní třídě a v Holešovicích 32 lekcí denně. Oblíbeným produktem je i Amazing 12, intenzivní tříměsíční transformační program, který slibuje zázraky. Už dávno se tu necvičí jen s kettlebelly. Celý tréninkový systém je promyšleným kompilátem toho, co Vrátný za svou kariéru nasbíral a považuje za smysluplné. S nově příchozími trenéry navíc přichází i další expertizy. "V týmu máme kluka, který se specializuje na práci s dětmi, jiného, který zase na práci s handicapovanými. Máme hrazdy, akrojógu, experty na flexibility i mobilitu," vyjmenovává Vrátný. Všechny tréninky ale musí stát na dvou principech − přenos do reálného života a pohyb jako investice do stáří.

"Pro někoho to může znamenat zbavit se bolesti zad, pro jiného odpálit golfový míček o 50 metrů dál. Co se týče dlouhodobé údržby těla, je to stejné, jako že byste měla pravidelně spát, jíst a udržovat pitný režim. Vyhřezlá plotýnka bolí víc než cvičení k prevenci," doplňuje. Posilování je podle něj zatížené hromadou marketingu a takzvanou "broscience", kdy vám kamarád v posilovně poradí, co funguje, a vy to slepě následujete.

Zastřešující termín pro cvičení, kterému se v Železné kouli věnují, je trénink s volnými váhami. Metody vychází z představy, že například člověk v pravěku nezasedl k posilovacímu stroji v posilovně a nezvedal závaží po předem dané dráze, ale zvedal a házel kámen, lezl na větev nebo tahal těžké mrtvé zvíře. "Miliony let lidské tělo používalo třeba stabilizační svaly, tedy malé svaly, které stabilizují klouby ve správné pozici. Tyhle svaly jsou velice slabé, ale hodně rychle reagují. V 70. letech pak vyšel film Železný Schwarzenegger, který dostal do popředí kulturistiku, a všichni začali cvičit takhle. Chytli se toho chytří lidé z marketingových oddělení a řekli si: Jak v posilovně protočit co nejvíce lidí za co nejmenší čas a nepotřebovat platit trenéra? Uděláme mašiny. Jako byznysmodel je to super, z hlediska funkčního tréninku už moc ne," vypráví se zapálením Vrátný.

Zastřešující termín pro cvičení, kterému se v Železné kouli věnují, je trénink s volnými váhami. Foto: Honza Zima

Velké plány

On-line koučink vznikl primárně jako vedlejší projekt, aby Železná koule pokryla cvičení studentů během pandemie. Jednoduchý web s videi brali jako provizorní řešení. Když ho ale srovnali s konkurencí, došlo jim, že je na trhu rozhodně co zlepšovat. A tak se ze sítě tělocvičen najednou začal budovat de facto technologický start-up.

"Řekli jsme si: co kdybychom to zkusili udělat líp než všichni ostatní a nabídli to nejen našim studentům, ale všem?" Aby byla jakákoli on-line služba kvalitní, je potřeba podle Vrátného splnit tři pilíře. Zaprvé: Tréninkový program musí být smysluplný a postupně se vyvíjet. Zadruhé: Důležitá je kvalitní instruktáž, aby podle toho mohl začít cvičit i úplný začátečník a nedělal chyby. A do třetice technické zpracování, aby byla celá platforma dobře použitelná. "Je spousta aplikací, které mají dobře zvládnuté to třetí, třeba i české Fitify. Jenže to jádro, tréninkové programy, nedávají smysl. Většinou jsou tam randomizované workouty, ale takhle to nefunguje. Budeme definovat, jak by měl vůbec on-line koučink vypadat na obrovském vzorku lidí. Uděláme asi největší sportovní výzkum v historii."

Do tvorby obsahu zapojil Vrátný hlavně vlastní trenéry, kteří mají se zavřenými posilovnami volnější režim. Tréninkových programů bude celkem pět a zvolit si je můžete nejen podle obtížnosti, ale také podle vybavení, co máte k dispozici, ať už je to celý garážový gym, jeden kettlebell a hrazda nebo vůbec nic. V první lekci se také naučíte správně dýchat, což je podle Vrátného naprostým základem. Pro studenty bude v provozu také doprovodná skupina na Facebooku, kde budou mít trenéři každodenní několikahodinové služby pro feedback v reálném čase.

Nedocenitelnou devízou, kterou Železná koule má, je právě roky budovaná komunita věrných fanoušků. Popularitu potvrzuje i fakt, že si více než 1900 lidí koupilo produkt, který ještě ani neexistuje. Prodal se dokonce Vrátného úplně první kettlebell za sto tisíc korun, pořídil si ho prý jeden z klíčových studentů. "Zákazníci od nás nikdy nedostali zpackaný produkt. A myslím, že nám věří, že to ani tentokrát nepoděláme. Jaký je náš recept na úspěch? Dáváme sice vtipné obrázky na sociální sítě, ale ve finále je to jen o tom, že se všechno snažíme dělat nejlíp, jak umíme. Proč jsou hospody, které jsou oblíbené, úspěšné? Protože dobře vaří, ne proto, že má číšník knír."

Nejsilnější argument vidí Vrátný v reálných lidských příbězích. "Máme teď v on-line koučinku kluka, který roky bojuje s koleny. Doktoři mu řekli, že může leda na operaci. A on v osmém týdnu koučinku píše zprávu, že za něj už trénink splnil všechno, o čem snil, že udělá kačáky a dřep na jedné noze. Toho už nikdy nebudeme muset hecovat ke cvičení, výsledky jsou motivace nejlepší."

On-line koučink 2.0 čeká na spuštění 8. března, v první fázi odstartuje s dvěma základními programy, postupně budou přibývat další. "Prošel jsem 10 lety pokusu a omylu a vím, jak jsou začátky frustrující. Nechci vám cpát Železnou kouli, ale pokud si chcete tuhle frustraci odpustit, svěřte se do rukou někoho, kdo už ví, jak na to. Pak ucítíte od prvního týdne progres a cvičení bude fungovat," radí Vrátný. Jak se ale vymanit ze smyčky, kdy jste moc unavení, abyste cvičili, a protože necvičíte, jste zároveň unavení? "Disciplína a návyk jsou králové, ze cvičení musíte udělat rutinu, kterou dodržujete. Existuje poučka, že abyste měli energii, musíte utratit energii. A naše tréninky nejsou koncipované tak, abyste z nich odešli po čtyřech, ale abyste chtěli vzít meč a jít se bít za království," zakončuje Vrátný rozhovor narážkou na fantasy hry z úvodu. Rok 2021 bude, zdá se, plný rytířů.