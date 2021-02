Na tomhle místě zjistíte, že vám stačí ke spokojenosti málo. Vzdušný prostor, dostatek denního světla a božský klid. Že to zní jako skvělá změna vaší každodenní scenérie? Vydejte se do Blokki v Zátiší, minimalistického kontejnerového bydlení ve středočeské vesnici Chotutice. Na 53 metrech čtverečních nabízí všechno, co na víkendový relax potřebujete. Dvě ložnice, koupelnu, perfektně vybavenou kuchyň s jídelním stolem a obývací pokoj. A hlavně velká francouzská okna a pečlivě vybrané dekorace v severském stylu.

Za Blokki v Zátiší stojí dvě sestry, Linda Matoušková a Alice Titzová, které přemýšlely, jak naložit s volným rodinným pozemkem mezi zahradami. "Vykouklo na nás Blokki, jedna z firem, které se věnují celosvětovému trendu bydlení ve vyřazených lodních kontejnerech. Jeli jsme se k nim podívat a moc se nám líbilo, jak je to rychlé a současné," říkají. Linda se do dvou kontejnerů rozhodla investovat, Alice, která pracuje jako PR manažerka, se zase zhostila interiéru a atypický prostor proměnila v dokonalou zenovou oázu.

Designoví nadšenci si přijdou na své. Decentní ložnici vévodí nízká postel s futonem inspirovaná Japonskem. U dřevěného stolu na míru stojí židle DKR od manželů Eamesových, lampy jsou značky Muuto, najdete tu také Hay, Normann Copenhagen nebo české sklo Dechem. Sobotní brunch si naservírujete do porcelánu a keramiky od Bisqit či In August Company, potěší kosmetika značky Meraki a ekologické čističe.

Jen světlo, design a zen

Všude je dřevo, přírodní barvy, na podlaze marmoleum, v lednici domácí marmeláda nebo výběrový parmezán. "Nechtěla jsem nic ošidit a mít tady něco jen proto, že je to levné. Je tady spousta artefaktů, které jsem přivezla z cest, značky, pro které jsem pracovala, nebo ty, které jsem chtěla podpořit," vysvětluje Alice. Za noc se snídaní tu zaplatíte 2690 korun, pokud tu strávíte nocí víc, snižuje se cena na 2290. Ubytování se dá zatím objednat pouze přes Instagram nebo Facebook.

"Většinou sem jezdí mladé páry, které chtějí utéct před stresem, kamarádky s vínem nebo rodiče s malými dětmi. Hodně také lidé, kteří si chtějí kontejnerové bydlení vyzkoušet a zjistit, jestli je to možnost pro ně. Někteří se dokonce vrací pravidelně, nejradši by si tu prý nechali pantofle a jezdili sem jako na chatu," směje se Alice. Mezi návštěvníky se čím dál více objevují i freelanceři, kteří přijíždějí, aby v klidu a samotě dokončili své projekty. Na ty tu čeká rychlá wi-fi a dostatek kávy. V plánu je dotáhnout venkovní prostory, kde je gril a ohniště, možná také přibudou sauna a vnitřní kamna.

Chcete-li spojit návštěvu s gastronomií, vydejte se do Poděbrad do vyhlášených podniků La Place. V létě můžete zase vyrazit po okolí na kole nebo na koupání v nedalekých jezerech. Lákavý je i jubilejní chrám mistra Jana Husa v Pečkách, který je světovým unikátem díky kubistickému interiéru. Podobný najdeme pouze na pražském Žižkově.

Možná se však stane, že se na celý den zaseknete na pohovce a budete si číst. V místní knihovničce najdete publikace o designu, cestování, životopisy slavných nebo zajímavé časopisy z celého světa, pro které chodí Alice do kurátorského knihkupectví Book Therapy. Tohle je místo, kde můžete na moment jen tak být. Spolu, sami se sebou nebo třeba s Jean-Paulem Belmondem.