Kdyby jen na perfektně připravené kafe! Do nového nádherného DOK Liberec na nádraží, kde sídlí známá česká pražírna Nordbeans, musíte také na moderní krásná jídla, sladké, báječné pečivo a chleba z domácí řemeslné pekárny. A ten prostor? To bude teprve zážitek.

Bratři Martin a Karel Kozlovi otevřeli v Liberci Sweet City Coffee. V době, kdy byla v rozpuku výběrová káva, začali s další značkou − pražírnou Nordbeans. Té se od začátku dařilo víc než dobře, a tak ji dodnes můžete ochutnat v mnoha kavárnách po celém Česku.

Kozlovi věděli, že potřebují do většího, a zamilovali se do nádražní haly u libereckého nádraží. Trvalo to téměř tři roky, než celé dílo, které si vzali na triko ANUK architekti, spatřilo světlo světa a DOK Liberec otevřel své dveře.

Je to, ano, hlavně kavárna, ale dáte si tu snídani, oběd, nakoupíte s sebou nejen kávu a chleba, ale taky farmářské výrobky od jejich dodavatelů. To se samozřejmě v době covidové velmi hodí. Nicméně, až budete moci přijít posedět do toho velkého vzdušného prostoru, kde se u stropu zrcadlí hřebeny hor a svítí souhvězdí, odkud vidíte do pražírny, zasedaček a dalších malých zašíváren, to bude teprve zážitek.

DOK Liberec

Nákladní 431, Liberec

dokliberec.cz

A ještě něco, dejte si kynuté borůvkové knedlíky. Budou od rodičů Martina a Karla. Máma a táta v DOK totiž pracují v kuchyni. A tři obrovské knedlíky k snídani? To je právě skvělá věc, kterou tu prosadila mamka Kozlová.

Lukáš Hejlík je gastronomickým nadšencem a autorem knihy Gastromapa Lukáše Hejlíka, 365.

tip: Borůvkové kynuté knedlíky